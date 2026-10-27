Los Premios Feroz llevan a Pontevedra un ciclo de cine feminista con cuatro reconocidas directoras

Los Premios Feroz y el Concello de Pontevedra organizan por tercer año consecutivo una programación cultural vinculada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Bajo el título Rompiendo el canon, el ciclo reunirá cuatro películas dirigidas por mujeres que desafían los estereotipos femeninos a través del terror, el thriller y el drama. Las directoras Carlota Pereda, Elena Martín Gimeno, Jaione Camborda y Ainhoa Rodríguez visitarán Pontevedra durante noviembre para presentar sus trabajos y participar en coloquios con el público.

La programación comenzará el viernes 6 de noviembre con Cerdita, de Carlota Pereda, una historia que aborda el acoso escolar y la venganza. El lunes 9 será el turno de Elena Martín Gimeno con Creatura, película premiada en Cannes que explora la sexualidad femenina y la represión del deseo.

El viernes 20 de noviembre, Jaione Camborda presentará O corno, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de 2023, que reflexiona sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El ciclo concluirá el lunes 23 con Destello bravío, de Ainhoa Rodríguez, centrada en los deseos y frustraciones de un grupo de mujeres de un pueblo extremeño.

Todas las sesiones se celebrarán a las 19:00 horas en la Facultad de Comunicación de Pontevedra, con entrada gratuita. Las localidades podrán retirarse en la oficina de Turismo de la Praza de España desde siete días antes de cada actividad, con un máximo de dos por persona. También se habilitará la inscripción a través de apuntate.pontevedra.gal.

Clara Bilbao

La programación incluirá además, el lunes 16 de noviembre, una clase magistral de Clara Bilbao, diseñadora de vestuario ganadora de tres premios Goya y responsable del vestuario de producciones como Patria, La zona y La Fortuna. El encuentro, organizado en colaboración con el máster en Dirección Creativa y Diseño en Moda de la Universidade de Vigo, estará moderado por Lola Dopico.

Como antesala del ciclo, el sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas, las creadoras de la serie Cardo, Ana Rujas y Claudia Costafreda, participarán en un coloquio moderado por la periodista y escritora Raquel Piñeiro.