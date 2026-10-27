O Porriño (Pontevedra) recuerda el regreso de los restos de Antonio Palacios 50 años después.

O Porriño celebró una jornada de homenaje a Antonio Palacios con motivo del 50 aniversario del traslado de sus restos a su localidad natal, ocurrido el 30 de octubre de 1976. La conmemoración incluyó la presentación del documental A Pontevedra de Antonio Palacios, dirigido por Aser Álvarez, y la inauguración de una exposición fotográfica que recuerda aquel acontecimiento.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó el papel de los vecinos que hicieron posible el regreso del arquitecto, fallecido en Madrid treinta años antes. La iniciativa surgió del Círculo Recreativo Cultural, presidido entonces por Raúl Francés, después de que Valentín Paz Andrade revelase que Palacios deseaba descansar en su tierra natal.

Con el apoyo del gobierno municipal de la época, encabezado por Manuel Valverde, sus restos fueron trasladados desde Madrid y recibidos en O Porriño con un multitudinario homenaje popular. Canteros, arquitectos y vecinos los llevaron a hombros por las calles de la localidad hasta el cementerio municipal, donde reposan bajo una gran piedra de granito con la inscripción que él mismo había elegido: Antonio Palacios – Arquitecto.

Durante el acto también se reconoció a las personas que participaron en aquella movilización vecinal, algunas de las cuales estuvieron presentes para compartir sus recuerdos.

Homenaje a Moncho Iglesias

La jornada incluyó además el preestreno del documental A Pontevedra de Antonio Palacios, que recorre el legado arquitectónico del porriñés en la provincia y homenajea al historiador Xosé Ramón Iglesias Veiga, conocido como Moncho Iglesias, por su labor de investigación y divulgación.

El Concello entregó un ramo de flores a su viuda, Marisa, y el alcalde anunció su intención de dedicar una plaza al historiador.

"Esto solo es el comienzo", señaló el director Aser Álvarez, quien expresó su deseo de ampliar el trabajo de divulgación sobre la figura de Palacios.