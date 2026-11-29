Resultados elecciones generales 29N en Pontevedra: PP y PSOE mantienen sus escaños y el BNG arrebata a Sumar su diputado

El reparto de los siete escaños al Congreso por la provincia de Pontevedra comienza a definirse en esta noche electoral del 29-N. Con más del 80% del voto escrutado, el PP y el PSdeG-PSOE mantendrían los tres diputados que consiguieron en las elecciones generales de 2023, mientras que el BNG lograría un representante a costa de Sumar, ahora Frente Amplo, que perdería su presencia en la Cámara Baja por la provincia.

El PP se mantiene como la fuerza más votada, con el 39,90% de los sufragios, apenas 0,18 puntos porcentuales más que en las anteriores elecciones generales. Por su parte, los socialistas alcanzan el 31,60%, mejorando en 0,24 puntos su resultado de hace tres años.

El BNG, el que más crece

La formación nacionalista protagoniza el mayor crecimiento de la noche electoral en la provincia de Pontevedra. El BNG pasa del 9,39% de los votos registrado en 2023 al 16,48%, lo que supone un incremento de 7,09 puntos porcentuales y le permitiría conseguir un escaño.

Por su parte, Vox también mejora sus resultados, pasando del 4,80% al 7,09% de los sufragios, aunque continuaría sin obtener representación por Pontevedra.

Aumenta la participación

La provincia de Pontevedra ha registrado un notable incremento de la participación respecto a las elecciones generales de 2023. A las 18:00 horas, el 69,45% del electorado había acudido a las urnas, frente al 57,45% de hace tres años, lo que supone un aumento de 12 puntos porcentuales.

Los datos provisionales tras el cierre de los colegios electorales sitúan la participación cerca del 79%, convirtiendo a Pontevedra en la provincia gallega con mayor movilización electoral este 29N.