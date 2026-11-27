Julio Comesaña, número 1 del PP al Congreso por Pontevedra: "Tengo la sensación de que mis hijos van a vivir peor que yo"

Julio García Comesaña (Vigo, 1968) encabeza las listas del Congreso del PP en la provincia de Pontevedra. Comesaña ha estudiado Ciencias Físicas con especialidad en Radiofísica Hospitalaria en la Universidad de Santiago de Compostela y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito sanitario público gallego.

Su perfil está vinculado especialmente a la gestión sanitaria, una experiencia que lo llevó a asumir responsabilidades en la Administración autonómica y a situarse al frente de la Consellería de Sanidade entre los años 2020 y 2024, desde donde gestionó el sistema sanitario gallego durante la pandemia de covid-19.

Tras abandonar el cargo en abril de 2024, dio el salto a la política parlamentaria y obtuvo un escaño en el Parlamento de Galicia en las elecciones autonómicas de ese año. Allí ejerció como viceportavoz del grupo popular y presidió la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. En enero de 2026 fue nombrado secretario de la Mesa de la Cámara. Ahora afronta una nueva etapa política como cabeza de lista del PP por la provincia de Pontevedra al Congreso de los Diputados en las elecciones del 29 de noviembre.

El popular ha concedido una entrevista a Treintayseis en la que aborda algunas de las principales cuestiones de actualidad política. Entre ellas, la crisis de la vivienda, las conexiones ferroviarias en la provincia de Pontevedra, el futuro de la AP-9 o situación actual en la que se encuentra la sanidad pública.

Para empezar, ¿qué balance hace de esta última legislatura de Pedro Sánchez? ¿Cuáles considera que han sido sus principales errores y qué cambiaría el Partido Popular si llegara al Gobierno?

Hay muchos aspectos, algunos más generales, casi de concepto político, y otros más concretos. En mi opinión, tanto unos como otros han sido nefastos para Vigo, para Pontevedra, para Galicia y para España.

De lo más importante a lo menos importante, destacaría, en primer lugar, la división que ha generado entre los españoles. Ahora parece que hay que ser de derechas o de izquierdas, haber ido a la educación pública o a la privada, estar con los propietarios o con los inquilinos, con los trabajadores o con los empresarios. No hay que escoger bando. Esto no debería ser así.

Uno puede defender al mismo tiempo a los propietarios y a los inquilinos porque, además, si los propietarios no tienen seguridad jurídica, no sacan las viviendas al mercado del alquiler y, por lo tanto, los inquilinos están en una situación peor. Es un ejemplo de lo que más preocupa actualmente a los ciudadanos: la vivienda.

En general, nos ha polarizado y ha creado un muro entre las personas, incluso, a veces, entre las propias familias. Nosotros creemos que la política es otra cosa: es llegar a acuerdos y buscar el bien común. No consiste en hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.

Además, esa forma de gobernar sirve para seguir ahondando en las diferencias. Lo digo estos días: tengo dos hijos y tengo la sensación de que van a vivir peor que yo. Esto no había pasado hasta ahora. Siempre hemos vivido mejor que nuestros padres, y así sucesivamente.

¿Y por qué digo esto? Porque las medidas de este Gobierno, basadas fundamentalmente en muchísimos impuestos y salarios bajos, con todo el mundo cobrando lo mismo, el salario mínimo, que es de lo que presume, hacen que para un joven sea francamente difícil independizarse, comprar una vivienda o desarrollar un proyecto de vida.

Precisamente, acaba de mencionar las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda. Esta cuestión se ha convertido en el principal problema de los españoles. ¿Qué valoración hace de la política de vivienda del Gobierno y qué medidas propone el PP para revertir la situación?

En 2018 la vivienda no era el primer problema de los españoles, ocupaba el puesto 16 y ahora se ha convertido en el primero. La política de vivienda de este Gobierno ha sido inexistente, a pesar de que anunció que esta iba a ser la legislatura de la vivienda.

Concretamente, anunció 1.200 viviendas para Galicia en 2024. En los debates reto a mis compañeros a que me digan dónde está la primera de esas 1.200 viviendas. Por otro lado, aunque no tengo competencias en vivienda, ofrezco esas 1.200 viviendas que, con el anuncio de las 164.000 para todo el Estado, se convirtieron en 3.500. Ha utilizado la vivienda para hacer promesas, como ha hecho también en otros ámbitos, pero después no se han concretado.

Lo que ha hecho en esta materia ha sido nefasto. No hablo de construcción, porque no ha hecho ninguna, sino de los decretos que ha aprobado, que han generado que 400.000 viviendas salgan del mercado del alquiler.

Como decía antes, los propietarios necesitan seguridad jurídica. Si lo que les estás diciendo es que los contratos se van a prorrogar indefinidamente o que, si necesitan la vivienda para su hijo, tienen que pagar al inquilino, evidentemente hay propietarios que deciden no alquilarla. Tenemos que defender tanto al inquilino como al propietario. No hay que escoger entre dos bandos ni poner todas las medidas de un lado porque, además, esas políticas que supuestamente ayudan al inquilino, como estamos viendo, terminan perjudicándolo.

En materia de vivienda tenemos un ejemplo muy sencillo: basta con observar la política de la Xunta de Galicia y, concretamente, la de Vigo. La Xunta está construyendo actualmente 4.670 viviendas en toda Galicia, de las que 1.900 están ya en ejecución y se pueden ver en Navia.

Invito a cualquier vigués a que dé un paseo por las calles de Navia y vea la política real de vivienda del Partido Popular: construir, proteger tanto a los inquilinos como a los propietarios y aplicar medidas fiscales para que los jóvenes, que normalmente son quienes tienen que comprar una vivienda, puedan hacerlo.

El presidente Feijóo ha anunciado en su programa una bajada del IVA de las viviendas para los menores de 40 años, del 10 % al 4 %. También ha prometido una ley del suelo que permita poner terrenos a disposición de los constructores y, en otro ámbito relacionado, que si alguien solicita una licencia de obra y no recibe respuesta en dos meses, se aplique el silencio positivo y pueda realizarla.

En definitiva, hablamos de medidas de construcción, de apoyo fiscal y de carácter administrativo. Respecto al compromiso del millón de viviendas, los gallegos que conocemos al presidente Feijóo sabemos que cumple lo que promete. Si ha planteado construir un millón de viviendas es porque sabe que se pueden hacer y se compromete a conseguirlo.

¿Considera que las medidas que propone el PP permitirían revertir la situación en unos años o cree que será necesario más tiempo?

Ya he estado en la entrega de las primeras viviendas en Valdecorvos, en Pontevedra, y también se han entregado viviendas en Santiago. Está abierto el proceso para el sorteo en Mos, aquí al lado. La política de construcción de viviendas es tangible: se puede tocar, ya hay gente viviendo en ellas y todas las que se están construyendo actualmente estarán disponibles en breve. Son una realidad. Como digo, es algo constatable y objetivo.

Las otras políticas que mencionaba han generado un aumento del problema. En Vigo hay 14.000 viviendas vacías. La pregunta es: ¿por qué están vacías? Precisamente por las leyes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que han provocado que muchísimos propietarios dejen sus viviendas fuera del mercado del alquiler y, por lo tanto, que los inquilinos no puedan acceder a ellas.

El presidente Feijóo también se compromete a luchar contra la ocupación, que existe, por mucho que algunos quieran negarlo. Hay ocupación en Galicia y lo que propone es que, en dos meses, los ocupantes estén fuera de la vivienda. También está la inquiocupación, cuando un inquilino deja de pagar el alquiler por los motivos que sean. Evidentemente, puede haber situaciones de vulnerabilidad y estamos a favor de que existan medidas para apoyar a esas personas, pero no debe asumirlas el propietario. Si el Estado tiene que hacerse cargo de las personas vulnerables, debe hacerlo el Estado, no trasladar esa responsabilidad al propietario, que además tiene que seguir pagando la luz y el agua e incluso tributando a Hacienda por unos ingresos que no recibe debido al impago del alquiler.

Y quiero hacer un matiz: creo que las elecciones no las convoca la vivienda, sino los innumerables procesos judiciales a los que está sometido Pedro Sánchez. Antes de que sigan estallando, como ya está ocurriendo, decide precipitar las elecciones porque cree que, con el desahucio de aquella señora en Madrid, Mari Carmen -uno de los 290.000 que ha habido durante su Gobierno-, va a tener a toda la población a su favor para actuar. Hemos visto que, desafortunadamente, no ha sido así.

Lo único que provocaron esos decretos fue que, como decía antes, 400.000 viviendas salieran del mercado en España.

De cara a las elecciones del próximo domingo, 29 de noviembre, las encuestas apuntan a una posible victoria del PP en coalición con Vox. ¿Qué expectativas tiene el partido? ¿Son optimistas respecto al resultado?

La única encuesta que sirve es la del domingo. Hay muchísimos factores y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. Somos serios y responsables. Vamos a trabajar hasta el viernes a las 00:00 horas, pidiendo el voto y explicando nuestro programa, que lleva semanas sobre la mesa y recoge 249 medidas comprometidas por el presidente que pueden llevarse a cabo.

Creo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un trabajo importante con su gestión durante estos años, sus escándalos y la inestabilidad que ha provocado. Incluso diría que con las medidas de última hora, eso que yo llamo el "Conejo de Ministros", porque está sacando permanentemente cosas. Creo que la gente se da cuenta de lo absurdo que es estar ocho años sin hacer nada en una materia y aprobarla en el último Consejo de Ministros, con aquello de "para lo que me queda en el convento…".

Confiamos en que los españoles, los gallegos y los pontevedreses, a la vista no solo de lo que diga una persona, sino sobre todo de lo que hemos visto durante estos últimos años, tomen una decisión que apoye la gestión, el liderazgo, la experiencia y, también, la decencia. Creo que lo que hemos visto estos últimos meses habla de decadencia. Frente a la decadencia, nosotros ofrecemos decencia.

La AP-9 es una de las principales preocupaciones de los gallegos, tanto por la transferencia de su titularidad a la comunidad como por la posible gratuidad. La negociación sigue sin alcanzar un acuerdo entre el PP y la Xunta. ¿Cuál es la posición de su partido? ¿Estarían dispuestos a negociar la transferencia si llegaran al Gobierno?

Hay una situación curiosa. El Partido Popular, el Partido Socialista y el BNG tomaron por unanimidad una decisión en el Parlamento de Galicia, que es el órgano de desarrollo del autogobierno y en el que nosotros estamos cómodos y creemos. Allí se pidió la transferencia de la AP-9 con unas determinadas condiciones.

Curiosamente, uno de los partidos con los que llegamos a un acuerdo, el PSdeG, insistió en que debía existir algún tipo de salvaguarda por si surgía algún problema legal con la concesión, de manera que sus consecuencias no recayeran sobre los gallegos, sino sobre el Estado, que es quien ha gestionado la autopista durante estos últimos años. Nos pareció razonable, se incluyó en el acuerdo y fuimos todos juntos al Congreso de los Diputados a defender la propuesta.

Una vez registrada en el Congreso, hubo más de 70 aplazamientos del plazo de enmiendas, una maniobra que se utiliza en los parlamentos cuando no quieres que algo se aborde. Más de 70 aplazamientos en una mesa presidida por el Partido Socialista. Hace unos meses, de repente, el Partido Socialista sacó un texto elaborado por un diputado de Extremadura, muy conocedor, seguro, de la AP-9, en el que desaparecía la salvaguarda que aquí el Bloque había considerado irrenunciable.

¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, votar en contra en el Congreso. Después, modificamos la proposición de ley en el Senado para recuperar el texto aprobado por el Parlamento de Galicia. Sin embargo, cuando volvió al Congreso, de nuevo el PSOE, Sumar y el Bloque votaron a favor del texto original de aquel diputado extremeño.

La posición del Partido Popular es defender la transferencia. Lo hemos demostrado con hechos y con votos. También defendemos el acuerdo del Parlamento de Galicia. Trabajaremos para que esa salvaguarda garantice que los posibles 4.000 millones de euros de indemnización a la concesionaria, en el supuesto de que la Unión Europea dicte una sentencia en ese sentido, no tenga que pagarlos el Gobierno de Galicia. El presupuesto de sanidad de este año es de 5.000 millones de euros. Imagínese que ahora tuviera que abonar 4.000 millones a la concesionaria por un problema generado por el Estado. No estamos de acuerdo en absoluto.

Sin embargo, Carmela Silva, candidata al Senado por el PSOE, aseguraba recientemente en una entrevista con este medio que el PP no quiere la transferencia de la AP-9 porque la Xunta no quiere asumir los costes de mantenimiento de la autopista. ¿Qué responde a estas críticas?

Como decía, el PP quiere la transferencia de la AP-9 en las condiciones que se pactaron en el Parlamento de Galicia con el Partido Socialista y con el Bloque. Los que han cambiado de idea, no sabemos muy bien por qué, han sido el Partido Socialista, el Bloque y, en este caso, Sumar.

En materia de infraestructuras, el AVE directo entre Vigo y Madrid por Cerdedo parece estar avanzando, con el compromiso de que el proyecto salga a exposición pública en marzo de 2027. Si hubiera un cambio de Gobierno, ¿mantendrían esta alternativa y se comprometerían a establecer un calendario claro de actuaciones?

El AVE por Cerdedo lleva ocho años paralizado. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno no sabemos absolutamente nada. Nos pueden engañar con un estudio hidrológico o ambiental, pero seguimos en lo mismo. Es más, cuando hace unos meses el exministro Óscar Puente publicó el mapa de alta velocidad, la variante de Cerdedo no aparecía. ¿Qué más se puede decir de la política del Partido Socialista sobre esta infraestructura? La alta velocidad no ha sido una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez, al menos en Galicia.

Nosotros creemos firmemente que la provincia de Pontevedra está aislada de la alta velocidad. Yo mismo, cuando trabajaba en la Dirección de Sanidad, fui muchas veces a Madrid y tardé seis horas de reloj. No por retrasos, sino porque el AVE tardaba seis horas en llevarme de Vigo a Madrid. Esto es inaguantable.

La otra alternativa que tengo es ir en coche hasta Ourense, rezar para que haya plazas en el aparcamiento de la estación y coger allí un AVE que sí tarda dos horas en llegar a Madrid. Si quiere ir de aquí a Ourense en tren, no por Santiago, sino por la línea convencional, está parado. Hay un año de obras, pero son actuaciones para sostener una infraestructura en la que no se ha invertido nada durante los últimos años y que se está cayendo.

La situación de la alta velocidad es francamente lamentable, no solo con la Meseta. Por supuesto, tampoco hay nada que esperar de la conexión con Oporto, después de que un representante socialista dijera que tampoco había que apurar tanto, no vaya a ser que lleguemos allí y los portugueses tarden en llegar.

Lo mismo ocurre con las cercanías, donde tampoco se ha avanzado nada. ¿Cuántos vecinos podrían venir a trabajar aquí? De hecho, vienen de As Neves, de Arbo, incluso de Ribadavia y, por supuesto, de O Porriño y Redondela, pero ahora mismo no pueden desplazarse a Vigo y tienen que utilizar su vehículo particular.

Precisamente, la conexión ferroviaria con Portugal y la salida sur son proyectos estratégicos para Vigo, tanto por su impacto económico como por las oportunidades de relación con el país vecino. ¿Qué importancia les concede?

Sabemos que Portugal quiere esa conexión y la defiende casi con la misma fuerza que la conexión de Lisboa con Madrid. Por lo tanto, creo que es una oportunidad muy buena que tenemos los gallegos y que no podemos desaprovechar.

En este aspecto también hay un movimiento tremendo de plazos. La salida, la variante, la zona, el paso de la vía por O Porriño hasta la frontera... Nadie sabe cómo está. Lo único que vemos son retrasos acumulados, cada vez mayores.

Insisto. La lectura del Partido Socialista es que no hay que correr tanto porque los portugueses... A ver si vamos a llegar allí con el AVE y no van a estar los portugueses.

Quería preguntarle también por las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en las que ha cuestionado su utilización e incluso ha planteado la posibilidad de restringir el gallego. ¿Cuál es la postura del PP de Galicia? ¿Consideran que debe poder utilizarse en estos ámbitos?

Voy a poner el ejemplo del Parlamento de Galicia. Es un lugar donde absolutamente todo el mundo habla en gallego: los diputados del PP, los del Bloque, los del Partido Socialista y los letrados. Todo el mundo.

Creo que con el gallego se puede hacer legislación y, de hecho, lo estamos haciendo en Galicia. Quien quiera decir ahora que el gallego está amenazado por el Partido Popular, si solo le queda ese recurso, poco más tiene.

Nosotros creemos en el bilingüismo cordial, no en la imposición. No creemos que todo tenga que ser obligatoriamente en gallego. En eso no estamos de acuerdo. Creemos que hay que dejar espacio a las dos lenguas, en este caso, las dos cooficiales.

Y no lo decimos ahora porque estemos en España: lo llevamos diciendo durante todos los años de democracia. Concretamente, el Parlamento de Galicia es un ejemplo claro de uso cordial de la lengua, no de uso ofensivo.

En esta última semana, los partidos han intensificado sus mensajes dirigidos al voto femenino y sus propuestas en materia de igualdad. Sin embargo, el PP ha anunciado que, si llega al Gobierno, eliminará el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo justifican esta decisión?

Primero, le agradezco la pregunta en un día como hoy, 25 de noviembre, en el que hay que insistir permanentemente en que tenemos que acabar con esta lacra de la violencia de género.

El Partido Popular, tanto en Galicia como en España, ha dado muestras muy significativas de su compromiso. Quien no las ha dado es el Partido Socialista. Estamos en la legislatura más dañina y más lesiva para las mujeres, y me explico.

Empezamos con aquel "soy feminista porque soy socialista", una frase memorable de todos sabemos quién, que después sabemos lo que hacía con mujeres pagadas por todos, por desgracia.

Estamos en la legislatura del Gobierno de la ley del solo sí es sí y de las pulseras baratas que no funcionan y que, a pesar de las advertencias, no se corrigieron. Entiendo la preocupación del Partido Socialista. Entiendo que cualquier mujer está harta de los engaños, de que utilicen el feminismo como un arma electoral y de esa hipocresía y mala gestión.

Lo que quiere la gente es que se tome en serio el problema de la violencia de género, que es real, y nosotros, por supuesto, nos lo tomamos en serio.

Hoy es el día más adecuado para insistir en este mensaje, al menos de cara a la población y a los medios, pero hay que hacerlo todos los días. No vale de nada salir hoy con el color morado y decir que uno es muy feminista y, después, cuando te advierten de que una pulsera no funciona, decir que es un bulo y que te están atacando políticamente.

Hemos tenido verdaderos problemas con mujeres a las que no les funciona la pulsera, que reciben mensajes como si su agresor estuviese en la puerta de al lado cuando no está o a las que, de repente, les deja de funcionar. Y empezamos con algo que parecía una broma: que eran de AliExpress, que eran chinas y de mala calidad.

Creo que el Partido Socialista, durante esta legislatura y en el conjunto de los últimos ocho años de Gobierno, no ha estado a la altura de lo que las mujeres necesitan en materia de igualdad y de violencia de género.

Más allá de la eliminación del Ministerio de Igualdad, ¿cómo se integrarían sus competencias en el nuevo Gobierno? ¿Garantiza el PP que estas políticas seguirán teniendo un espacio específico?

Lo que ha dicho el presidente Feijóo sobre los ministerios es que actualmente hay 22. Creo que cualquier español de buena fe entiende que no tiene sentido. Hay ministros que no se sabe quiénes son.

Lo que ha anunciado el presidente Feijóo es que va a reformular el Gobierno, concretando y concertando políticas. Eso no significa que la igualdad no vaya a tener una política específica. Que esté en un ministerio o en otro, o quién se encargue de ella, es lo de menos.

Lo importante es que el Partido Popular va a seguir apoyando las políticas de igualdad y luchando con todas sus fuerzas contra la violencia de género. Eso estará, seguro, en el nuevo Gobierno que construya el presidente Feijóo.

En relación con los derechos de las mujeres, ¿qué propone el PP respecto a la reforma de la ley del aborto y, concretamente, a la información que deben recibir los padres de las menores que quieran interrumpir su embarazo?

En ese sentido, y lo sé de primera mano, el Partido Popular y el presidente Feijóo son estrictamente escrupulosos con la ley. Está aprobada y refrendada, y no habrá oído a nadie del Partido Popular decir nada en contra.

Es más, las comunidades autónomas, que son las que tienen que aplicar la ley, lo hacen. Hubo una reforma hace unos años porque una comunidad gobernada por el Partido Socialista no era capaz de realizar los abortos en su territorio y hubo que añadir la expresión «o en la comunidad vecina». Y era una comunidad gobernada por el Partido Popular.

Es un tema delicado en el ámbito sanitario. El derecho a la objeción, que el Partido Socialista no entiende, es un derecho de cualquier trabajador sanitario y hay que respetarlo, no perseguirlo ni demonizarlo. Es un derecho que tiene el profesional. Incluso trabajadores que, en condiciones normales, participan en una interrupción legal del embarazo pueden optar por objetar en un caso concreto.

Pero, claro, como no han gestionado nunca la sanidad ni saben lo que es, no conocen esta realidad. Es una cuestión que hay que manejar con cautela.

Lo que sí hemos visto desde la gestión es el asunto de la información a los padres de una menor. De lo que habla el presidente Feijóo es de revisar y discutir ese aspecto, que no está cerrado, porque en la ley anterior se abordó de forma impositiva, sin diálogo.

Podría contarle cómo se gestó la ley y, por supuesto, no se tuvo en cuenta a nadie. Por ejemplo, no se consultó a los profesionales que realizan las interrupciones del embarazo ni a los que llevan a cabo las de mayor número de semanas.

En definitiva, hay una apuesta clara por el cumplimiento de la ley y está abierto el debate sobre el grado de conocimiento —que no de decisión— que deben tener los padres de una menor, como en cualquier ley que podamos acatar, por supuesto.

Usted tiene una amplia experiencia en el ámbito sanitario, un sector que preocupa especialmente a los gallegos y a los españoles por las listas de espera y las dificultades de acceso a la atención médica. ¿Cómo valora la situación actual de la sanidad?

Las competencias en materia sanitaria corresponden a las comunidades autónomas. Nosotros estamos a favor de ese modelo, que no quede ninguna duda. Es más, llevamos muchos años desarrollándolo aquí, en Galicia. Sobre esa base, las comunidades autónomas tienen que asumir sus competencias. Pero en estos últimos años quiero hablar de dos cuestiones concretas que dependen del Ministerio de Sanidad. Este Ministerio está ahora mismo en manos de la extrema izquierda, después de que el Partido Socialista se lo haya entregado.

La primera y más importante cuestión es que en España hay 6,2 millones de personas que no tienen médico de cabecera asignado. Ocurre no solo en Galicia, sino en cualquier comunidad autónoma, independientemente de su color político. Esto refleja que no es un problema de las políticas de las comunidades autónomas, sino del Estado. Y no lo digo yo: lo dice el propio Ministerio, que reconoce que faltan 4.500 médicos de familia.

No es un problema nuevo, sino que se ha ido produciendo progresivamente, sobre todo por la jubilación de los médicos. En abril de 2018, las comunidades autónomas pedimos al Ministerio de Sanidad, que entonces estaba en manos del Partido Popular, una reforma del modelo de acreditación de las unidades docentes. La formación sanitaria especializada la financian las comunidades autónomas y se realiza en sus centros, pero quien decide los requisitos para que una unidad pueda formar profesionales es el Ministerio. De esta forma, hay unos requisitos para formar a médicos especialistas que muy pocos centros cumplen. Por ejemplo, en Galicia, de los 490 centros de salud que tenemos, solo en 100 se puede formar a médicos residentes de familia.

Por lo tanto, no se puede cubrir la demanda de médicos de familia que tenemos, a pesar de que sabemos que muchos se van a jubilar. Las comunidades autónomas, también las gobernadas por el Partido Socialista, plantearon el problema y en 2018 llegamos a un acuerdo. En abril se alcanzó ese acuerdo y, en mayo de ese año, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Lo metió en un cajón, del que no ha vuelto a salir, ni con ninguno de los seis ministros de Sanidad que ha tenido y mucho menos con esta última.

Creo que esta es una medida estructural urgente. No es fácil de resolver, pero hay que abordarla. Este es un problema que depende estrictamente del Ministerio de Sanidad, que no ha hecho nada en estos ocho años. Es más, creo que lo más grave es que no ha hecho nada a propósito. Creo que es una decisión consciente. Sabe la repercusión que tiene para la atención primaria y, probablemente, porque parte de las comunidades autónomas, especialmente la Comunidad de Madrid, están gobernadas por el Partido Popular, no está haciendo nada para resolverlo.

Pasan los años y, en la oferta de plazas de medicina comunitaria del año pasado, con este problema de falta de 4.500 médicos, el Ministerio ofreció solo 13 plazas más de médicos de familia. Ni siquiera una más por comunidad autónoma.

¿Qué ocurre con el acceso de los pacientes a los nuevos tratamientos y con el conflicto que mantiene abierto el Ministerio con los médicos?

Ese es otro aspecto que depende del Ministerio y en el que estamos francamente mal: el acceso a la innovación. España es uno de los países que más ensayos clínicos realiza en el mundo y tenemos una estructura de investigación e innovación muy potente. Pero, cuando llega el momento de que un fármaco, una vez aprobado y probado en un hospital como el de aquí, en Vigo, esté disponible, el paciente no puede acceder a él porque el Ministerio tarda 637 días en autorizarlo.

La media europea es muchísimo más baja. En España estábamos en 350 días y ahora estamos en 600, cuando la normativa establece un plazo de 180 días. Y eso es competencia directa del Ministerio de Sanidad.

Tampoco quiero olvidarme del conflicto que mantiene abierto con los médicos, con los que la ministra no se ha sentado. Ha convocado una huelga que ha provocado la suspensión de 400.000 actos médicos en España y 30.000 en Galicia. Hay que recordar que se había convocado una huelga indefinida, que la convocatoria electoral ha paralizado. Agradezco a los médicos su sentido común, pero el problema generado por la ministra sigue estando ahí.

Ese es el balance que deja esta ministra: haber conseguido paralizar cuatro millones de actos médicos en España, lo que evidentemente agrava las listas de espera y empeora la situación sanitaria.

Para terminar, ¿qué cambios concretos notaría la ciudadanía en Vigo, Galicia y el conjunto de España si Alberto Núñez Feijóo llegara a la Moncloa?

Empezaría por las medidas de las que hablábamos antes, de las más importantes a las menos importantes, aunque todas lo son.

Creo que hay que abordar la situación de los jóvenes y los salarios. No podemos ser un país que defienda que todo el mundo cobre el salario mínimo. Está muy bien que exista un salario mínimo, insisto, pero tenemos que aspirar a que mucha gente cobre más y a que el salario medio se distancie lo máximo posible del mínimo. Y eso lo quiero para mis hijos, para usted, para quienes nos acompañan y para todo el mundo.

No podemos avanzar hacia un país en el que tener trabajo signifique que el 40 % de los hogares no llegue a fin de mes, como ocurre ahora mismo. Un país sin clase media, en el que la gente tenga que hacer cuentas para comprar la cesta de la compra, pagar los combustibles y la energía. Un país en el que vivir no signifique estar haciendo cuentas constantemente.

Un periódico local publicó el otro día un dato: el 30 % de los españoles no puede afrontar un imprevisto de 900 euros. Esta es una situación realmente lamentable de la que tenemos que salir.

Después están las cuestiones del día a día, como las infraestructuras. Pontevedra no puede estar aislada de la alta velocidad, como decíamos; no puede estar aislada del mar, salvo por el puerto de Vigo, ni de la conectividad aérea, con un aeropuerto de Peinador en decadencia y con poquísimos vuelos. Es fruto del incremento de las tasas que ha aplicado el Gobierno, que ha provocado que compañías que operaban con normalidad en Peinador se hayan marchado.

Creo que estos temas son críticos. Y, por último, en materia de sanidad, tenemos que empezar a actuar para que, cuando un gallego pida cita en su centro de salud, podamos ofrecerle un médico que permanezca en el tiempo. No podemos seguir en esta situación, fruto, insisto, de una decisión que considero premeditada por parte del Gobierno socialista: no resolver el problema de la formación de médicos de familia.