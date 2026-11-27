La carrera hacia el 29N en Vigo: el resumen de campaña de este viernes 27 de noviembre

Último día de campaña en Vigo y la provincia antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Los principales partidos políticos han celebrado sus últimos actos, animando a los ciudadanos a votar por sus candidaturas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a defender la gestión de Pedro Sánchez. En esta ocasión, sobre una de las diversas rampas mecánicas distribuidas por la ciudad y que han contado con inversión estatal a partir de fondos europeos.

Por su parte, el candidato del PP al Congreso, Julio García Comesaña, ha anunciado financiación específica para la Sanidad autonómica, mejoras en las condiciones laborales y la recuperación de 4.500 médicos en Atención Primaria.

Por último, el BNG ha llamado en Vigo a concentrar en sus candidaturas "toda a forza e o inconfomismo" de Vigo. Han reivindicado que el voto de los vigueses será el domingo decisivo "para parar a ultradereita, avanzar en dereitos e ter unha voz forte para defender os intereses da cidade".

PSDEG

En Vigo, el alcalde Abel Caballero ha vuelto a protagonizar la jornada entre los socialistas. El regidor olívico ha puesto en valor el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez durante las últimas legislaturas, ejemplificándolo sobre una de las ramplas mecánicas financiadas por el Estado.

Caballero ha destacado la cooperación entre ambas administraciones. "Todo lo que esta ciudad le pidió a Pedro Sánchez desde que es presidente fue concedido", ha asegurado, para reivindicar la gestión socialista y pedir el voto para sus candidaturas en Congreso y Senado este próximo 29 de noviembre.

PP

El candidato 'popular' al Congreso y rival del socialista Abel Losada, Julio García Comesaña, ha mantenido este viernes un encuentro con médicos, profesionales sanitarios y representantes del ecosistema de la sanidad pública de Vigo y Pontevedra. Ha escuchado sus demandas y ha trasladado su compromiso para dotar con fondos específicos la sanidad autonómica.

Comesaña, que fue conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia entre septiembre de 2020 y abril de 2024, ha achacado al Gobierno de Sánchez el deterioro del sistema nacional de salud pública. Así, ha subrayado que Feijóo apuesta por su revitalización con medidas específicas que ayuden, de entrada, a cubrir huecos generados en la medicina de familia.

BNG

Por su parte, los candidatos al Congreso del BNG en Vigo, Roberto Pascual y Anxo Iglesias, han llamado a movilizar en la papeleta nacionalista "toda a forza e inconformismo" de Vigo en los comicios del 29 de noviembre. La formación considera "decisivo" el voto de los vigueses y las viguesas para "parar á ultradereita, avanzar en dereitos e ter unha voz forte para defender os intereses da cidade".

Pascual ha asegurado que "Galiza non vai quedar caladiña" si este 29-N concentra el voto en la alternativa del BNG. "Demostramos nas rúas a capacidade de defender os nosos dereitos e de parar a quen quere eliminalos", ha destacado, apelando a movilizar todo ese "orgullo" para conseguir una representación gallega fuerte en el Congreso.

También la número 1 de la lista nacionalista al Congreso, Carme da Silva, ha llamado en Pontevedra a concentrar en su formación el voto de todas las personas que llevan Galicia en la cabeza y en el corazón: "A papeleta do Bloque é a papeleta da esperanza, da rebeldía da mocidade, da voz e do poder das mulleres, pero tamén de todas as persoas inconformistas que queren cambiar as cousas e que teñen orgullo de país".