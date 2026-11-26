La campaña electoral ha colapsado el servicio de Correos en la provincia de Pontevedra. Comisiones Obreras (CC.OO.) estima que hay alrededor de 40.000 envíos "de todo tipo" que permanecen almacenados "sin que se puedan cumplir los plazos legales de entrega".

Desde el sindicato han explicado que el retraso en la entrada de la propaganda electoral ha desbordado la capacidad operativa de Correos en la provincia. Han defendido que los 58 efectivos contratados como refuerzo son "claramente insuficientes" para absorber el volumen real de trabajo.

En concreto, CC.OO. ha señalado que las unidades de reparto UR1 de Pontevedra y la UR2 de Vigo están "muy afectadas" por el colapso del servicio. "Esta falta de previsión de la dirección de Correos ha desembocado exactamente en lo que ya advertimos: colapso, prisas y parches improvisados", han aseverado.

Comisiones ha denunciado el "abuso" que la empresa pública está haciendo de las horas extra y las horas complementarias, "en lugar de contratar". Además de continuar con los compromisos de prestar Servicio Postal Universal, los trabajadores de Correos se enfrentan estos días a las tareas de entrega y gestión del voto por correo, así como a clasificación y gestión de la propaganda electoral.

Impacto del Black Friday

Asimismo, la organización sindical ha alertado de que la situación se agravará a partir de la semana siguiente a los comicios: "A la plantilla le esperan carros y jaulas desbordados por la paquetería acumulada del Black Friday, además de cientos de notificaciones de organismos públicos y correspondencia ordinaria apilada en cajas dentro de los centros de trabajo".

Según la información que Correos ha comunicado a CC.OO., sólo se realizarán 18 contratos de refuerzo para la campaña de Navidad en toda la provincia. "Después de jornadas agotadoras clasificando miles de envíos electorales de los distintos partidos políticos y repartiéndola bajo la lluvia, los trabajadores y trabajadoras de Correos no se merecen la segunda parte de este despropósito: enfrentarse a una avalancha aún mayor de trabajo por culpa de una gestión deficiente", han denunciado.