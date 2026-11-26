Penúltimo día de campaña y los principales políticos de Galicia pisan con fuerza el acelerador para tratar de captar el mayor número posible de votos. Vigo ha vuelto a ser una de las plazas donde PP, PSOE y BNG han organizado algunos de sus actos más relevantes de este jueves.

El Partido Popular (PP) ha animado a "apretar hasta el último minuto para que Alberto Núñez Feijóo pueda conseguir la "gran mayoría" necesaria para convertirse en presidente del Gobierno. En Vigo, Ana Pontón y Carme da Silva han hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas a volver a confiar en el BNG "por sus vidas y por Galiza".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido de nuevo a los ciudadanos el voto para Pedro Sánchez, en esta ocasión por "su apoyo a la industria y a las grandes infraestructuras" de la ciudad. Además, un grupo de exsenadores y exsenadoras socialistas han elaborado un manifiesto en apoyo al líder del Ejecutivo "por la democracia, por los derechos y las libertades".

PP

En Vigo, el cabeza de lista al Congreso del PP por Pontevedra, Julio García Comesaña, ha participado en un acto junto a la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. El 'popular' ha pedido un cambio de Gobierno para que las infraestructuras de Vigo "vuelvan a tener atención e inversiones" tras "ocho años de abandono".

Comesaña ha insistido en el "decálogo de agravios" de Pedro Sánchez con Vigo por la falta de avances en la AP-9, servicio de tren, AVE por Cerdedo, la salida sur, prolongación de la A-52, el estado de las carreteras estatales, vivienda pública, Peinador y la integración de Teis.

"Cremos que esta lexislatura foi absolutamente perdida para as infraestruturas de Vigo e que o balance pendente é profundamente decepcionante. Desde 2018 sucedéronse os anuncios, compromisos, estudos e promesas renovadas, pero os avances materiais foron mínimos", ha reclamado el candidato popular.

PSOE

En cambio, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido el voto para Pedro Sánchez justo por su apoyo a la industria y a las grandes infraestructuras de la ciudad. "El Gobierno de España le dio a esta ciudad todo aquello que necesitábamos", ha afirmado, destacando los 100 millones de euros procedentes de fondos europeos que permitieron ejecutar diversas actuaciones en el ámbito urbano.

Además, el regidor olívico también ha destacado el compromiso socialista con el futuro industrial de la ciudad. En este sentido, ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo a Stellantis a través del PERTE del automóvil, que, según ha afirmado, permitirá garantizar la continuidad de la factoría viguesa durante los próximos 35 años.

Caballero también se ha acercado a Pontevedra para pedir el voto a Sánchez en un acto con el portavoz socialista de la Boa Vila, Iván Puentes. Ambos han animado a acercarse a las urnas para frenar "la involución de Feijóo y Abascal". A pocos kilómetros, en A Illa de Arousa, David Regades ha anunciado la ejecución de un aparcamiento soterrado para 350 vehículos en el paseo do Cantiño.

Además, un grupo de exsenadores y exsenadoras han elaborado un manifiesto en apoyo al líder del Ejecutivo "por la democracia, por los derechos y las libertades". "Está en juego el modelo de país que queremos construir y el futuro de los derechos y las libertades que tanto esfuerzo ha costado conquistar", han aseverado en el escrito.

BNG

En Vigo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido a todos los vigueses y viguesas que, "polas súas vidas e por Galiza", vuelvan a confiar en su formación como en las anteriores elecciones autonómicas. La líder nacionalista ha reclamado, junto a su candidata al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, que el BNG va a Madrid a "darlle peso político a Galiza e a Vigo".

Pontón ha recordado que el voto al BNG ya ha demostrado, con nada más que un diputado en el Congreso, ser más útil que el de las fuerzas estatales. "Se hoxe hai descontos históricos nas peaxes da AP-9 é porque o BNG condicionou o goberno do Estado a favor de Galiza, a favor de Vigo e a favor da xente que está aquí", ha ejemplificado.