Carme da Silva, número 1 do BNG ao Congreso por Pontevedra: "Somos a única forza política que só ten obediencia aos galegos"
La nacionalista concede unha entrevista a Treintayseis para abordar as principais cuestións da actualidade política que preocupan os galegos de cara ao 29N. Entre elas, a crise económica, a defensa dos intereses de Galicia, as infraestruturas ferroviarias, a AP-9 e a inmigración.
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Carme da Silva Méndez (Pontevedra, 1966) é licenciada en Química pola Universidade de Santiago de Compostela e unha das figuras con maior traxectoria institucional do BNG na provincia. Militante da formación nacionalista desde 1990, iniciou a súa carreira política como concelleira no Concello de Pontevedra en 1995, onde desenvolveu boa parte da súa actividade pública durante máis de dúas décadas, chegando a ser tenenta de alcalde e responsable de áreas como Urbanismo e Planificación Territorial durante os gobernos de Miguel Anxo Fernández Lores.
Tamén foi deputada no Parlamento de Galicia entre 2005 e 2009 e en 2012, e senadora por designación autonómica entre 2023 e 2026, etapa na que exerceu como representante do BNG na Cámara Alta. Ademais, forma parte da Executiva Nacional do partido, onde asumiu responsabilidades na área de Política Municipal.
O vindeiro 29 de novembro encabezará a candidatura do BNG ao Congreso dos Deputados pola provincia de Pontevedra.
Con motivo destes comicios, a nacionalista concede unha entrevista a Treintayseis na que aborda algunhas das principais cuestións da actualidade política. Entre elas, a crise da vivenda, a migración e as conexións ferroviarias, con especial atención á reivindicación dun AVE directo entre Vigo e Madrid. Tamén analiza o futuro da AP-9. Así mesmo, presenta o BNG como a única formación política que defende os intereses de Galicia en Madrid.
O BNG foi unha das formacións que facilitou a gobernabilidade en diferentes ocasións durante os últimos anos. Que balance fai do Goberno de Pedro Sánchez? Considera que estivo á altura das circunstancias?
Tivemos un acordo de investidura que incluía cuestións moi importantes para Galiza. Algunhas cumpríronse, outras estaban en fase de cumprimento e noutras aínda hai que presionar e ter máis capacidade de presión para que se cumpran.
Por exemplo, foron moi importantes para toda Galiza, pero para a provincia de Pontevedra en particular, as rebaixas da AP-9. Unha autoestrada que desde o 18 de xullo de 2023 tiña que estar libre de peaxe, porque remataba a concesión, e que se prorrogou de acordo co Partido Popular. Porén, o acordo do BNG conseguiu que teña neste momento un 75 % de bonificacións, mesmo no tramo Tui-Vigo, onde alcanzan o 87,5 %.
Tamén conseguimos as bonificacións da AP-53, que era unha reclamación histórica e a única autoestrada do Estado que non tiña ningún tipo de desconto. Logramos que tivese bonificacións do 75 %. Pero, claro, queremos que sexan galegas e libres de peaxe. A AP-9 é galega: comeza en Galiza e remata en Galicia. O que ten que ter é titularidade galega, para que decidamos os galegos e as galegas sobre ela. O que ocorre é que o Partido Popular, que nunca quixo a transferencia da AP-9, agora dedícase a boicoteala. Desde logo, queremos que se anule a concesión e que sexa unha autoestrada libre de peaxe. Xa pagamos moitas veces. É unha auténtica estafa para os galegos e as galegas.
Hai outras cuestións, como o tren de proximidade, que estaba en fase de desenvolvemento, a suba do salario mínimo ata chegar ao 60 % ou a suba das pensións. Temos que ter en conta que Galiza ten algunhas das pensións máis baixas do Estado e conseguimos que se subisen por riba do IPC. En concreto, na provincia de Pontevedra, ese acordo do BNG supuxo un incremento de 61 millóns de euros nas pensións que perciben as persoas xubiladas en Galicia, unha cantidade moi importante.
Tamén conseguimos un incremento dos permisos de paternidade e maternidade, algo que facilita fundamentalmente ás mulleres a crianza e a conciliación.
Poderiamos seguir con moitas das cousas que se foron conseguindo, pero pensamos que agora, co cambio de lexislatura, hai que dar un impulso importante a cuestións fundamentais para Galicia: mellorar as infraestruturas, mellorar o noso peso económico e conseguir que os nosos recursos repercutan en beneficio de Galiza.
O BNG reivindica ser a única forza política que defende os intereses de Galicia en Madrid. Por que deberían confiar os pontevedreses na vosa candidatura?
Porque é o que somos. Somos a única forza política que non ten obediencia a sedes madrileñas, que só ten obediencia aos galegos e ás galegas. Cando estamos nas Cortes do Estado, defendemos os intereses do noso país e poñemos os problemas dos galegos e das galegas enriba da mesa. Queremos que os problemas dos galegos e das galegas estean na axenda a que se propoñan solucións.
E fixémolo moitas veces ao longo de toda a lexislatura. En todas as sesións de control nas que interviñen, mércores tras mércores, saquei algún tema de Galiza. Cando se preocupou algún deputado ou deputada do Partido Popular por Galicia durante toda a lexislatura?
Alberto Núñez Feijóo comprometeuse a eliminar as linguas cooficiais do Congreso se chega a gobernar, algo que xa ocorre no Senado, onde non se pode falar en galego. Como valora o BNG esta proposta?
O Partido Popular non perde ocasión de agredir o galego. É moi simbólico que pretenda que a nosa lingua non estea presente nas Cortes do Estado, porque é unha forma de negar a existencia de Galiza. Non só agrede o noso idioma, senón que nos agrede como galegos e galegas cando queren negar que existe un pobo, que é Galicia, e que ten representación nas Cortes do Estado.
É o mesmo que fixo Núñez Feijóo cando chegou ao Goberno da Xunta en 2009 e unha das primeiras cousas que fixo foi aprobar o decreto da vergoña, que impide, por exemplo, que as materias de ciencias se impartan en galego.
As enquisas apuntan a un posible crecemento do BNG nestas eleccións. Cal é o obxectivo de cara ao 29 de novembro e que resultados esperan?
A xente deste país, que ademais ten moitos motivos para estar enfadada pola discriminación á que é sometida sistematicamente desde Madrid, confía no BNG como alternativa para que se lles dea solución aos seus problemas, aos problemas que non lles permiten vivir con dignidade no día a día: os recortes en sanidade, en educación, en bolsas e en gasto social, mentres se incrementa o gasto en armas.
Nós pensamos que o 29 de novembro imos romper as enquisas e vai haber un resultado que non vai ser só para o BNG, senón para que os galegos e as galegas teñan unha voz forte, con peso político, para que se lles dea solución aos seus problemas.
Tamén preocupa o crecente protagonismo de Vox. Teme o BNG que esta forza política poida irromper con forza en Galicia?
Galiza é un pobo diferente. Mentres noutras partes do Estado se está dicindo que a mocidade mira a Vox como alternativa política, en Galiza é todo o contrario. A xente nova ten como referente político ao Bloque Nacionalista Galego porque sabe que vai defender os seus dereitos.
Por iso, pedímoslle á xente nova que confíe en nós. Cada escano para o BNG vai ser un escano menos para a dereita en Galiza.
Se ningún partido logra a maioría absoluta, o BNG podería volver ser decisivo para a formación de Goberno. Cales serían as súas liñas vermellas nunha posible negociación?
Nós temos dúas liñas vermellas. A primeira é que o BNG nunca facilitará co seu voto un do Partido Popular coa extrema dereita.
A segunda liña vermella son os dereitos dos galegos e das galegas e que a nosa vida ten que mellorar. Os problemas que hai que resolver dende aquí: os problemas de vivenda que temos en Galicia non son os mesmos que hai en Madrid; e os problemas que ten a xente nova en Galiza, á que se lle di que a solución está en emigrar ou en ter un traballo precario, non son os mesmos que ten a xente nova en Madrid.
Precisamente, quería preguntarlle pola vivenda. Comentaba que os problemas de Galicia son diferentes aos de Madrid, que medidas considera necesarias para abordar esta situación?
Hai que dar un xiro completo á política de vivenda. O Partido Popular, o único que fixo en Galiza foi favorecer a especulación, tratar a vivenda como un ben de mercado e non como un dereito. De feito, hai unhas declaracións de Rueda que demostran que pouco lle importa como está este país; dixo que se decataran en 2023 de que había un problema coa vivenda, que antes non o había. Isto tamén demostra o que estiveron facendo en política de vivenda.
E desde o Estado, aínda que as competencias exclusivas en materia de vivenda son da Xunta, hai que achegar recursos. Hai que lexislar para favorecer e protexer os inquilinos e as inquilinas. Hai que garantirlles ás persoas estabilidade nos seus contratos de alugueiro, topar o prezo dos alugueiros e impedir que os recursos en materia de vivenda estean cada vez máis acaparados en menos mans.
Que medidas concretas propón o BNG en materia de vivenda?
Incrementar un 3 % a proporción dos orzamentos que se dedica á vivenda. Se hai 35.000 millóns de euros anuais para gastar en armas, imaxinemos eses recursos públicos destinados á vivenda. Avanzariamos moitísimo na solución.
O Goberno central aprobou nos últimos meses medidas para conter os prezos. Porén, considera o BNG que son insuficientes?
O problema non é só da vivenda, é un problema da situación económica. Mentres algúns cada vez son máis ricos, a maioría da poboación cada vez é máis pobre. Porque non é só a vivenda; é a comida, a enerxía, os combustibles, é todo o que lle preocupa a unha persoa normal na súa vida. E adoptaron medidas nos minutos de desconto, ademais de insuficientes, cun obxectivo: calmar o enfado social por non ter feito nada valente durante oito anos.
O Goberno tivo oito anos para tomar medidas firmes e valentes para atallar o problema e ante esa explosión de malestar social nas rúas, reclamando algo tan simple como o dereito a ter un espazo no que vivir con dignidade, tomou medidas absolutamente insuficientes.
Con todo, o BNG valora que unha medida, aínda que sexa insuficiente, é algo, pero pensamos que o que hai que facer é actuar con moita máis contundencia.
Falabamos antes da AP-9, que continúa a ser unha das grandes reivindicacións de Galicia. O BNG defendeu historicamente a transferencia da autoestrada á comunidade e, sobre todo, a eliminación das peaxes. Que pasos concretos habería que dar? Considera que podería ser factible na próxima lexislatura?
Que se anule a prórroga da AP-9, porque é unha inxustiza que cometeu o Partido Popular contra este país e, mentres non se anule, os gobernos están sendo cómplices desa inxustiza. Unha das escusas que se daba para non anulala é que é moi caro, que son miles de millóns de euros.
O estudo que fixo o BNG sitúa a cifra en menos de mil millóns. Desde o Goberno dan cifras sen ningún soporte económico. Pero, aínda que fosen 4.000 millóns, se hai 35.000 millóns de euros para armas, cantas veces teriamos podido anular e rescatar a AP-9?
Na provincia de Pontevedra, e especialmente en Vigo, outra das grandes reivindicacións históricas é a conexión directa de alta velocidade entre Vigo e Madrid por Cerdedo. Existe a sensación de que o proxecto avanza, pero nunca acaba de chegar. Como valora a situación?
As infraestruturas ferroviarias galegas están, nunca mellor dito, no furgón de cola, no último vagón das prioridades ferroviarias do Estado español. É unha inxustiza histórica.
E non só é esa infraestrutura á que facía referencia, senón tamén a saída sur de Vigo, que é fundamental. Desde Madrid concíbense as conexións como Madrid-Barcelona, Madrid-Galicia, Madrid-Andalucía ou Madrid-Estremadura, pero non temos como prioridade as conexións con Portugal, que é a zona socioeconómica na que desenvolvemos moitísima actividade.
Hai moitísima xente que cada día se traslada de Portugal a Galicia e de Galicia a Portugal para traballar. Por iso é fundamental a saída sur de Vigo. O primeiro estudo é do ano 2000, comezou no ano 2000, estamos en 2026 e aínda non está rematado. Mesmo se puido prorrogar.
Ter un tren de proximidade tamén é fundamental. Necesitamos unhas conexións ferroviarias que nos conecten internamente para ir traballar, estudar ou ao médico.
É unha prioridade na que Galicia tamén está no furgón de cola. Somos a única zona do Estado que, con áreas de poboación como as que temos aquí, como pode ser a área Pontevedra-Vigo, non ten un tren de proximidade.
Outro dos asuntos que quería abordar é a migración. É unha das políticas impulsadas polo Goberno que xerou un intenso debate. Considera que se está facendo o suficiente? Preocúpalle que políticas podería aplicar un eventual Goberno de dereitas?
Estamos vivindo unha situación internacional bastante complexa, na que cada vez queren mandar sobre os pobos, os estados e os gobernos desde a sombra. Megamillonarios que acumulan cada vez máis e máis, cunha avaricia sen límites, mentres empobrecen a maioría da poboación.
A poboación inmigrante non é responsable dos recortes que tivemos na sanidade desde que o Partido Popular está na Xunta. Non é responsable da privatización da sanidade pública. Non é responsable dos recortes en educación. Non é responsable dunha inflación galopante como consecuencia de guerras nas que o Estado español e a Unión Europea están a investir recursos, porque non dicir non á guerra é non meter recursos para a guerra.
A poboación inmigrante non é responsable de todo iso. Entón, queren buscar un culpable na inmigración entre unha poboación galega que o está pasando mal, cando a poboación inmigrante tamén é vítima das situacións de explotación que se están dando nos seus estados de orixe. Son persoas que chegan escapando da miseria, da guerra, de situacións absolutamente terroríficas. Ademais, cando chegan aquí, tamén o teñen moi difícil e contribúen a que haxa máis traballo e produtividade en Galiza.
É a crueldade dun sistema que pretende culpabilizar os débiles dos problemas que os poderosos provocan para a maioría da sociedade.
Tamén preocupa a posibilidade de que un Goberno de coalición entre PP e Vox impulse retrocesos en materia de igualdade. Ambas as formacións expuxeron eliminar o Ministerio de Igualdade e restrinxir dereitos como o aborto. Que posición defendería o BNG no Congreso? Considera que estas declaracións supoñen un perigo para os dereitos das mulleres?
Non imos aceptar, e a sociedade galega e as mulleres galegas tampouco imos aceptar, ningún retroceso nos nosos dereitos. Ao contrario, imos seguir loitando para que sigamos avanzando, porque aínda queda moito, moito, moito por avanzar.
Do Partido Popular non nos sorprende, porque o primeiro que fixo cando chegou ao Goberno da Xunta de Galicia en 2009 foi protexer mediante unha lei a Red Madre, unha rede antiabortista. En Galicia non hai Consellería de Igualdade nin ningunha Secretaría Xeral de Igualdade porque as eliminou o Partido Popular. Non nos sorprende para nada.
Igual que en Madrid, onde creron aquilo de que Feijóo era un bo xestor e moderado. Puidiuse colar nalgún momento, porque en Galicia sabemos perfectamente quen é Feijóo e quen é o Partido Popular: unha persoa que ataca constantemente os dereitos das mulleres e que non ten ningún problema en protexer presuntos agresores de violencia sexual ou de violencia machista.
Sabemos perfectamente quen é. Por iso tamén dicía que o BNG sempre vai utilizar toda a capacidade que teña para que o Partido Popular non chegue ao Goberno. Igual que estamos en condicións de ser a alternativa que, nas próximas eleccións galegas, o bote do Goberno da Xunta.
Para rematar, que se xoga Galicia nas eleccións do próximo 29 de novembro? Que está en xogo para o futuro da comunidade?
A súa capacidade para que se poida traballar e vivir dignamente aquí, para que a xente nova non teña que elixir entre emigrar ou vivir na precariedade.
Xogámonos ter o peso político suficiente para que se tomen en serio as necesidades da sociedade galega, para dar un golpe na mesa e dicir que temos que ter futuro porque somos un país rico en recursos, recursos que nos intentan roubar.
Polo tanto, xogámonos iso: poder ter un futuro digno vivindo aquí, co noso traballo e os nosos recursos.
Nese sentido, o BNG preséntase como a alternativa política en Galicia?
O BNG é a única alternativa que hai en Galiza que ten única e exclusivamente obediencia ao pobo galego e ás súas necesidades, non ás sedes de Madrid, nin de Xénova nin de Ferraz.
El otro lado de Carme da Silva
Qué libro lle recomendarías ler a todo o mundo?
Se só podo escoller un: 'Sempre en Galiza', de Castelao.
Qué serie non podes parar de ver unha e outra vez?
A min gústame moito a ciencia ficción, e unha serie que miro moitas veces son as primeiras temporadas de Star Trek.
Se puideses sentar a comer con calquera personaxe histórico ou actual, a quen elixirías?
Marie Curie.
Cal é o teu recuncho favorito de Galicia?
Unha pregunta ben difícil. A Costa de Soavela.
Que profesión escollerías se non te dedicases á política?
Eu estudei Química e, se non me dedicase á política, sería profesora de Química.