Las instituciones de la provincia de Pontevedra muestran su rechazo a la violencia machista este 25N

Toda la provincia de Pontevedra ha conmemorado este 25-N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Tanto los concellos como la Deputación y la Subdelegación del Gobierno han celebrado diversos actos para mostrar su rechazo a la violencia de género.

La Deputación de Pontevedra ha conmemorado este Día Internacional con un acto que llama a actuar contra la violencia digital que sufren las mujeres a través de las redes sociales bajo el lema "Velo non chega. Actúa. Da sensibilización á acción. Un paso adiante contra a violencia machista. Bloquea a violencia. Reporta o machismo".

Tras la intervención del presidente provincial, Luis López, la deportista Desirée Vila ha sido la encargada de leer el manifiesto de la Deputación de este 25-N. Además, el grupo pontevedrés Ensemble Helenes ha realizado una acción musical durante el acto.

A pocos metros del ente provincial, la Subdelegación del Gobierno ha reconocido este 25-N la trayectoria de la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer en la Fiscalía Provincial de Pontevedra, Paula Cajaraville Leiro. El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno, Alfonso Lago, que ha recordado a las 47 mujeres asesinadas en España en lo que va de año por violencia machista.

Actos en los concellos

Los ayuntamientos también han conmemorado este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. El Concello de Pontevedra ha incorporado este 25 de noviembre dos placas conmemorativas a la instalación artística situada delante de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en honor a María Belén Fernández, asesinada el 1 de febrero en Mos por su expareja, y María Lidia Conde Souto, asesinada por su hijo el pasado 13 de septiembre.

Acto por el 25-N en O Porriño Concello do Porriño

En O Porriño, el alumnado de la ESO ha participado en la actividad 'Cadeiras baleiras', que ha visibilizado a las 47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas este 2026 en España. El acto ha contado con la magistrada María Jesús Mosteiro, responsable de los asuntos de violencia sobre la mujer en el juzgado de la localidad.

Sanxenxo conmemoró este día con la celebración del encuentro “Diálogos intergeneracionales sobre relaciones e igualdad para la eliminación de la violencia de género”. El acto abierto al público ha tenido lugar en el auditorio del Pazo Emilia Pardo Bazán y se ha convertido en un espacio de encuentro, reflexión y debate.

Por su parte, Redondela ha homenajeado el legado de las mujeres mayores y ha alertado sobre la violencia digital. En la misma línea, en Baiona, la concejala de Igualdad, Sheila González, ha presentado la campaña 'La violencia de género también es digital' para sensibilizar sobre las nuevas formas de violencia.

En memoria de Belén

Acto 25N del Concello de Mos Concello de Mos

En Mos se ha vivido uno de los momentos más emocionantes de la jornada. El Concello ha celebrado un acto bajo el lema 'Pechemos a porta á violencia de xénero' que se ha convertido en una cita en recuerdo a Belén, la vecina de 52 años del municipio asesinada este año por su expareja.

Durante la ceremonia se ha dado lectura a los nombres de las mujeres víctimas de la violencia machista incluidas en el homenaje. Por cada una de ellas se ha depositado una flor como gesto de recuerdo y respeto. La última ha sido la correspondiente a Belén, cuya memoria tuvo un momento especial dentro del acto. En recuerdo de la vecina se colocó también una placa con la inscripción: "Siempre en nuestro recuerdo. No te olvidamos".