Los principales partidos políticos de Galicia continúan trabajando por captar los máximos votos posibles este domingo, 29 de noviembre. Este miércoles, la campaña electoral ha estado marcada por la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista, y las manifestaciones multitudinarias de Vigo.

Miles de personas han participado este miércoles en las marchas de Vigo por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Las candidatas de BNG y Fronte Ampla se han unido a la manifestación impulsada por el colectivo Resposta Feminista, mientras que el PSdeG ha optado por unirse a la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos.

Así, el 25N ha marcado la agenda política de este miércoles, con reivindicaciones de dotar de más recursos a combatir la violencia contra las mujeres, por la que han sido asesinadas 47 mujeres este 2026. A su vez, todos los partidos han llamado a concentrar los votos en sus siglas para evitar la pérdida de representación tanto en el bloque de la derecha como en el de la izquierda.

PP

El candidato al Congreso por Pontevedra del Partido Popular, Julio García Comesaña, se ha reunido este miércoles con el Clúster del Téxtil en la PTL de Valladares. Allí, ha trasladado al sector las medidas de su formación para el crecimiento de las empresas y la creación de puestos de trabajo estables con ayudas, deducciones y reducción de la burocracia.

El litoral y la Ría de Vigo han sido objeto de diversos compromisos 'populares'. En Cesantes, el PP se ha comprometido con el proyecto de reforma integral de la nave del Club de Remo de la localidad, así como ha reafirmado su compromiso con el sector marítimo de Redondela. En Cangas, los candidatos Dolores Hermelo y Pío Millán han puesto en valor el camino del litoral como motor de turismo sostenible, riqueza y empleo en la comarca.

Avanzada la jornada, en Nigrán el PP ha vuelto a garantizar que subirán las pensiones de acuerdo al IPC, mientras que en Portas y en Ponteareas han llamado a concentrar el voto en su formación. Su secretaria general, Paula Prado, ha pedido el apoyo de la ciudadanía para tener un Gobierno "que proteja a las mujeres tras ocho años de abandono por parte de la izquierda".

PSOE

Por su parte, el número 1 del PSOE al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, ha ensalzado el "paso gigante" del Gobierno de Pedro Sánchez para acercar la Administración a la ciudadanía con las furgonetas del DNI, con los Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional. La provincia cuenta con dos de estos dispositivos y permite la tramitación directa de documentos oficiales en 21 concellos pontevedreses.

A su vez, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho un llamamiento para concentrar el voto en el PSOE para dar continuidad al Gobierno de Pedro Sánchez. El regidor olívico ha acusado al BNG de oponerse a los "grandes proyectos" de la ciudad olívica, como el túnel entre Vigo y O Porriño para evitar el tránsito rodado por Puxeiros.

BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha puesto su foco en la lucha contra la violencia de género. Por la mañana y de la mano de la candidata al Congreso María Obelleiro, han llamado a convertir este combate en una prioridad electoral. El partido nacionalista se compromete a que "no se dé ni un paso atrás" contra la violencia machista y la ofensiva reaccionaria.

En esta línea, también se ha manifestado la cabeza de lista del BNG por Pontevedra, Carme da Silva. La nacionalista ha hecho un llamamiento a las feministas gallegas a votar con orgullo a su formación para tener una voz fuerte que las represente en las Cortes y que permita seguir avanzando en derechos.

Da Silva ha participado en la manifestación de Resposta Feminista en Vigo, así como la candidata de Frente Amplio por Madrid, Verónica Barbero. En declaraciones a los medios, esta ha recordado que en esta misma jornada se ha conocido otro asesinato machista y que hace tan solo unas horas "Vox anunció que liquidaría todo el sistema de protección".