María del Carmen 'Carmela' Silva Rego (Vigo, 1960), licenciada en Derecho Económico y diplomada en Educación Especial, encabeza las listas del Senado del PSOE en la provincia de Pontevedra. Con una dilata trayectoria política, acumula dos mandatos como diputada en el Congreso de los Diputados donde ocupó diferentes responsabilidades, entre ellas la secretaría segunda de la Mesa de la Cámara. También fue senadora y portavoz del PSOE en el Senado, convirtiéndose en la primera mujer socialista en desempeñar este cargo.

En el ámbito orgánico, ejerció como asesora parlamentaria del Ministerio de Agricultura y secretaria ejecutiva de Emigración del PSOE. Y, en 2015 se convirtió en la primera mujer en presidir la Diputación de Pontevedra, institución que dirigió hasta 2023.

Actualmente, es presidenta del PSdeG, primera teniente de alcalde de Vigo y concejala de Patrimonio Histórico, Cultura, Igualdad y Normalización Lingüística. El próximo 29 de noviembre encabezará la candidatura del PSOE al Senado por la provincia de Pontevedra.

Las encuestas no dan buenos resultados al PSOE en Galicia ni a nivel nacional. ¿Cómo afronta el partido esta situación de cara a las elecciones del 29 de noviembre?

Las encuestas que se están publicando no están siendo capaces de detectar la enorme movilización que hay en la sociedad de cara al 29 de noviembre. No tengo ninguna duda de que el Partido Socialista va a tener un resultado extraordinario, que va a ser primera fuerza y que vamos a poder gobernar.

Esta última semana va a ser decisiva y las encuestas van a fallar estrepitosamente. Va a haber una remontada épica, estoy segurísima. Va a gobernar Pedro Sánchez.

No es lo que digan las encuestas, es que la calle está hablando. Los mítines están hablando. El otro día, el de Santiago fue histórico. Nunca en toda la historia de la democracia en Galicia hubo un mitin con tanta gente, tanta ilusión, tanta esperanza y tanta fuerza.

Yo reparto dípticos todos los días de la campaña electoral por la ciudad de Vigo y ya no es que la gente no los rechace, sino que nos los vienen a pedir. La gente nos dice: "Hay que ganar, hay que ganar". Por lo tanto, tengo clarísimo que está habiendo una movilización extraordinaria.

La vivienda es uno de los principales problemas de la actualidad y afecta especialmente a jóvenes y familias vulnerables, también en Vigo. ¿Qué medidas propone el PSOE y cuál es su posición en esta materia?

La vivienda es el gran problema para todos los sectores sociales, especialmente para los jóvenes, porque comprar un piso es absolutamente impensable, pero alquilar también resulta imposible por los precios para una persona joven que esté trabajando, incluso con un salario medio. También hay muchas familias que no son capaces de pagar los alquileres, que en algunos casos se llevan más de la mitad de su salario. Por lo tanto, tiene que ser la gran prioridad de nuestro país.

El Partido Socialista, desde el año 2008, ha venido tomando muchas medidas para facilitar que bajaran los precios del alquiler, impulsar la promoción de vivienda pública, ampliar la duración de los contratos de alquiler para favorecer a los inquilinos y desarrollar políticas de rehabilitación para que hubiera más vivienda en el mercado.

Se aprobó por primera vez en democracia una ley de vivienda. ¿Y quién votó en contra de todas estas medidas desde el año 2018? El Partido Popular y Vox. Últimamente se les sumó Junts, que también votó en contra del conocido como decreto de vivienda, que pretendía proteger a los inquilinos, bajar los precios del alquiler y apoyar a los pequeños propietarios, que son la mayoría en nuestro país.

Se planteaban bonificaciones fiscales para quienes bajaran los precios del alquiler y también se quería decir a los fondos de inversión y a los grandes tenedores de vivienda que basta, que los vamos a parar. La vivienda no puede ser un gran negocio que enriquezca a unos pocos y empobrezca a la gran mayoría.

El Gobierno de Pedro Sánchez no es quien tiene las competencias en vivienda, y eso tengo que repetirlo mil veces: las tienen las comunidades autónomas y no las están ejerciendo. Son competentes en política de vivienda, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido mirar para otro lado. No hay más que ir a los boletines del Congreso de los Diputados para ver todas las medidas que se han llevado a cabo y cómo el PP siempre ha votado en contra.

La AP-9 es otra de las grandes reivindicaciones de Galicia. El PSOE, Sumar y el BNG llegaron a un acuerdo para impulsar su transferencia a la comunidad, aunque todavía quedan cuestiones por negociar con el PP. ¿Cree que se podrá avanzar en esta legislatura y que la gratuidad de la autopista puede llegar a ser una realidad?

Creo que es un escándalo. La AP-9 es una de las autopistas más caras de España y afecta a los bolsillos de todas las personas que la usamos. Yo defiendo la gratuidad de la AP-9. Tiene que ser gratuita. Es una injusticia que tengamos que seguir pagando esos peajes tan altos.

La gente tiene que recordar por qué no está libre de peaje, cuando tenía que estarlo en 2023, al finalizar la concesión. Está hasta 2048 porque así lo decidió el presidente del Gobierno del Partido Popular, José María Aznar. De ahí viene que no sea ya libre de peaje, porque en otros lugares de España hay autopistas construidas en periodos similares que ya están libres de peaje.

El PP siempre se negó a la transferencia. La señora Pastor ni siquiera dejó que se debatiera en el Congreso de los Diputados cuando era presidenta de la Cámara. Sin embargo, de repente se convirtieron en los grandes defensores de la transferencia y ahora, cuando se lleva al Congreso y hay un acuerdo, el Partido Popular vota en contra con argumentos que no se creen ni ellos.

El PP de Galicia no quiere la transferencia de la AP-9. No la quieren porque, una vez que se transfiera, tendrán que hacer frente a los gastos de mantenimiento, que no son menores en una autopista con ese nivel de tráfico. Dicen que sí con la boca pequeña, pero cuando hay que decidir dicen que no. Por lo tanto, está en el tejado del Partido Popular. Es una pregunta que hay que hacerles a ellos.

En materia de infraestructuras, Vigo sigue pendiente de la conexión ferroviaria directa con Madrid por Cerdedo. Llevamos muchos años esperando y ahora existe el compromiso de abrir un nuevo periodo de alegaciones en marzo de 2027. ¿Qué garantías puede ofrecer el PSOE respecto a este proyecto?

Los únicos que podemos estar orgullosos de haber luchado por esa demanda de Vigo-Madrid directo por Cerdedo somos el Partido Socialista y, sobre todo, el alcalde de Vigo. Pero también tenemos que recordar quién nos dejó sin alta velocidad. Fueron, en primer lugar, Aznar y, en segundo lugar, Rajoy, porque la ministra Ana Pastor metió el informe medioambiental obligatorio en un cajón y caducó. Cuando llegó Pedro Sánchez hubo que iniciar de nuevo todo el procedimiento.

Ocurrió lo mismo con la salida sur hacia Oporto, que para Vigo también es muy importante, porque tenemos muchas cosas en común y podemos convertirnos en un gran polo de desarrollo. Esa salida sur va a ser posible porque se hizo el tren con un túnel, ya que, si se hubiese hecho en zanja, como quería el Partido Popular, no se habría podido.

Estoy convencida de que el tren directo Vigo-Madrid será una realidad. Es un procedimiento muy largo y muy complejo, porque tiene que haber informes de todo tipo, pero en marzo vamos a tener ya la posibilidad de que salga, como usted decía, el periodo de alegaciones. A partir de ahí se iniciará todo el procedimiento del proyecto y la ejecución de las obras.

La salida sur estará lista tan pronto como Portugal tenga a disposición el tramo que le corresponde construir. Cuando llegue ese momento, España ya estará allí. Es un compromiso que no ofrece ninguna duda.

En infraestructuras se lo debemos todo al Partido Socialista. Que alguien me cuente alguna infraestructura importante que el Partido Popular haya hecho para Vigo. No se le ocurre a nadie ninguna, porque nunca hicieron nada por esta ciudad. La defensa siempre ha sido la del Partido Socialista y, repito, particularmente la de Abel Caballero, que además nos ha colocado en el mapa y eso le molesta mucho al Partido Popular.

Vigo cuenta con un importante tejido industrial, con Stellantis y toda su industria auxiliar, que necesita garantías sobre el suministro eléctrico, especialmente en materia de acceso a la red de muy alta tensión. ¿Considera que el Gobierno central está respondiendo a las necesidades de las empresas viguesas?

Tengo que volver a decir que es histórico lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Llevamos muchísimos años reclamando la muy alta tensión para Vigo. Se la pedimos a Rajoy, que dijo que no, y llegó Pedro Sánchez y dijo que sí. Hay 720 millones comprometidos para esa muy alta tensión, que favorece particularmente a Stellantis, pero también a toda la industria y a toda la ciudad.

Además, ha habido un PERTE para Stellantis y otro con muchísimos recursos para el naval y para el sector del mar. Se está construyendo en Vigo una empresa de chips fotónicos que nos va a convertir en una gran referencia, porque solo habrá empresas de este tipo en Francia, Alemania y España, con la de Vigo.

Indra va a centralizar aquí toda la inteligencia de seguridad y defensa. Ya están aquí con 200 ingenieros e ingenieras y eso se va a multiplicar por dos o por tres. Van a estar en López Mora, donde también habrá un gran hub de nuevas tecnologías.

Por lo tanto, en política industrial esta ciudad se lo debe todo al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero son datos, son recursos, están en el BOE y adjudicados. No es palabrería.

Por eso, cuando escucho al Partido Popular de Vigo, de la provincia de Pontevedra y de Galicia decir que Pedro Sánchez no ha hecho nada por Vigo, me pregunto cómo no se ponen colorados. ¡Qué desvergüenza! ¿Cómo se puede mentir así a la sociedad? A mí me indignan, porque es mentira. El Partido Popular nunca ha apostado por Vigo ni le ha dedicado recursos. No solamente no ha construido ninguna infraestructura, sino que tampoco ha invertido en cuestiones fundamentales para nuestra ciudad. Siempre nos han querido frenar.

No nos permitían hacer las escaleras mecánicas de Gran Vía: las tuvieron paradas dos años y se manifestaron en contra de ellas. Ahora tenemos paralizado el túnel de Elduayen porque estuvieron más de dos años sin informar el proyecto.

Es un escándalo lo del Partido Popular en Vigo. Esta ciudad no les debe nada y Pedro Sánchez ha invertido históricamente como nunca. Hemos rehabilitado el Pazo de A Raposeira y las murallas del Castro. Vamos a rehabilitar ahora el Pazo de Castrelos, que es la joya de la corona de Vigo, con recursos del Gobierno de España. También se ha invertido en el Museo Liste, en todas las ramblas que hay en la ciudad y en todos los ascensores.

¿Cómo alguien puede negar la realidad? Usted haga la oposición que considere, desde el respeto y la educación, de la que carecen total y absolutamente, pero no mienta. No diga mentiras. Las inversiones están ahí y las puede disfrutar toda la ciudad de Vigo. Por lo tanto, a nivel industrial ha sido brutal el apoyo del Gobierno de España a la industria.

¿Le preocupa que un posible Gobierno del PP en coalición con Vox pueda paralizar proyectos en Vigo o recortar las inversiones destinadas a la ciudad?

Bueno, ya lo hicieron. Ana Pastor ya paralizó y recortó Vialia, que había puesto en marcha José Blanco. También pararon el proyecto Vigo-Madrid por Cerdedo, del que hablábamos antes, y no movieron ni un papel de la salida sur.

Tampoco pusieron en marcha un proyecto para que tuviéramos una autopista directa de Vigo a Porriño y Madrid. Ahora el Gobierno de España tiene previstos casi 500 millones de euros para que tengamos esa vía directa por autopista en túnel. Por cierto, lidera la oposición a este proyecto quien encabeza la lista al Senado por el PP, la alcaldesa de Mos, que vive en Vigo, pero quiere muy poquito a esta ciudad.

Claro que me preocupa. ¿Qué ocurre? Que no van a gobernar. Está habiendo una movilización social para frenar todo lo que tiene que ver con los recortes en inversiones, pero, sobre todo, los recortes en derechos y los que favorecen que la sociedad siga siendo democrática.

Es terrible lo que quieren hacer el PP y Vox. Sin embargo, el voto es quien decide y estoy segura de que la gente va a ir a votar masivamente, vamos a ver una participación que no recordamos en España y, por supuesto, seguirán las inversiones para Vigo, Pontevedra y Galicia.

También ha advertido de un posible retroceso en los derechos, especialmente en materia de igualdad. El PP ha planteado eliminar el Ministerio de Igualdad y se han puesto sobre la mesa posibles cambios en derechos como el aborto. ¿Cómo valora estas propuestas desde el PSOE?

A las mujeres nos ha costado tanto llegar hasta aquí. Todo esto se lo debemos al movimiento feminista, a las redes de mujeres que llevan 300 años reclamando que la mitad del mundo tiene que tener la mitad de todo: todos los derechos, el acceso al empleo, a la educación, a vivir una vida sin violencia y a cobrar el mismo salario que nuestros compañeros por hacer el mismo trabajo. El Partido Socialista ha sido el partido de las mujeres, el partido de la igualdad.

El PP votó en contra de la ley de igualdad y la llevó al Tribunal Constitucional. Votó en contra de todas las leyes del aborto desde 1985, cuando se aprobó la primera con Felipe González en el Gobierno. También votó en contra de la ley integral contra la violencia sexual y de la ley de paridad, que establece que las mujeres tenemos que tener la mitad de todo. Eso lo hicieron en esta legislatura.

Ahora dicen, porque gobiernan con el Partido Popular en muchas comunidades autónomas, que la igualdad no es un problema, que ya la hemos alcanzado. No hay más que preguntarle a cualquier mujer. Niegan la violencia machista, cuando van 45 mujeres asesinadas, y están recortando los recursos para la igualdad y las estructuras que permiten que haya mujeres desde los gobiernos defendiendo al conjunto de todas nosotras. Después dicen abiertamente que van a reformar la ley del aborto.

El otro día, Cayetana Álvarez de Toledo dijo que primero critican a los emigrantes y dicen que sobran, que hay que echarlos, pero después afirmó que tienen que venir a trabajar a España para que nosotras, las españolas de origen, podamos tener bebés. Así es como entienden nuestro lugar en la sociedad. Nuestro lugar en el mundo no es tener bebés. Estoy encantada de ser madre y de ser abuela, es una inmensa felicidad para mí. Pero mi papel en el mundo no es tener bebés: es tener un trabajo, un salario digno y la capacidad de ocupar un cargo público, dirigir una empresa, un sindicato o un medio de comunicación. Mi papel en el mundo, como el del resto de las mujeres, es acceder a todos los derechos.

Y lo dicen así, sin ponerse colorados ni coloradas. Nosotras para casa a tener bebés y que vengan a trabajar como esclavos y esclavas personas de otros países. Es terrible.

Es como con la muerte digna, que también dicen que van a derogar. Lo decía el otro día en el mitin de Santiago: me acordaba de mi hermana Fini, que murió con 59 años. Tuvo cuatro cánceres y finalmente la tuvieron que sedar porque la situación era ya imposible de sostener. Yo defiendo la vida digna, pero también la muerte digna: que puedas morir sin dolor, en un entorno tranquilo y sin tener que sufrir. Quieren recortarlo todo, derogarlo todo. Por eso la gente se está movilizando, porque les tiene miedo y tiene razones para tenerlo. Es que dan miedo.

Ayer compartió en sus redes sociales un episodio relacionado con su domicilio que también vinculó con el machismo y la ultraderecha. ¿Cómo ha vivido lo sucedido y qué lectura hace de las muestras de apoyo recibidas?

Me han hablado de muchos medios de comunicación y les he trasladado que agradezco muchísimo las muestras de solidaridad, pero que no quiero hacer declaraciones porque no quiero revictimizarme ni que la política del odio sirva para darme protagonismo mediático.

Sin embargo, ceste asunto ha coincidido con esta entrevista, no me queda otra que hablar de ello. Y quiero decir algo: cualquier persona puede entrar en las redes sociales de algunos concejales del Partido Popular en Vigo y ver cómo me insultan, me degradan y mienten sobre mi vida. Ahí se puede ver de dónde surge la causa de esta consecuencia.

El Partido Popular lleva mucho tiempo señalándome y, además, lo hace recurriendo a muchas afirmaciones machistas. Yo no dependo de nadie, siempre he dependido de mí misma. Empecé a trabajar a los 14 años, estudié mientras trabajaba y tengo dos carreras.

Me he dedicado en cuerpo y alma a la política y trabajo más de 15 horas al día. Por lo tanto, ese odio que el Partido Popular de Vigo ha vertido sobre mí tiene consecuencias, claro que sí. Y quiero dejarlo claro para que la gente lo sepa.

No tienen más que entrar en sus redes sociales. Está escrito tanto en las del Partido Popular como organización en Vigo como en las de algunos de sus concejales. Hay insultos gravísimos e intolerables.

Para terminar, ¿qué se juegan los españoles, los gallegos y los vigueses este domingo y por qué deberían confiar su voto al PSOE?

Se juegan los derechos que tanto nos costó conseguir. Se juegan las libertades y, en definitiva, lo digo muy en serio, se juega la democracia que hemos conocido hasta ahora y que solamente garantiza el Partido Socialista.

Soy muy respetuosa con todos los partidos progresistas y respeto muchísimo a la gente que los ha votado o los quiere votar, pero solamente hay una forma de parar esta involución que representan el Partido Popular y Vox: votar al Partido Socialista.

Esta vez los tenemos que parar y solamente se puede hacer si el voto es para el PSOE.