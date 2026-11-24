Vivienda, inversión social frente a "políticas de guerra" y pensiones han centrado los actos de campaña de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Además, este martes, Vigo ha protagonizado los mítines centrales de dos de las principales fuerzas de izquierdas, Fronte Ampla y BNG.

El PSOE ha centrado su mensaje en la vivienda. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reivindicado en un acto en su ciudad el "compromiso socialista" con la construcción de vivienda y el alquiler a precios asequibles. Además, los cabezas de lista a Congreso y Senado, Abel Losada y Carmela Silva, han participado en un mitin en Lalín (Pontevedra).

Por su parte, el Partido Popular ha reiterado que si Feijóo llega a presidente del Gobierno de España subirá las pensiones todos los años de acuerdo al IPC. En esta línea, han criticado la "política de miedo" del PSOE, pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguró el incremento de las pensiones al ritmo de la inflación con la reforma del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social.

El BNG ha celebrado en Vigo su mitín central, con la presencia de la candidata al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, y su portavoz nacional, Ana Pontón. Por la mañana, el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, y el número 2 nacionalista a la Cámara Baja, Roberto Pascual, han asegurado que la formación defenderá en Madrid más inversiones sociales frente a las "políticas de guerra" de las fuerzas estatales.

PP

El número 1 al Congreso del PP por la provincia de Pontevedra, Julio García Comesaña, ha participado en un reparto informativo en el Porto de Vigo. Allí, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de que su política energética provocará que 49.000 vigueses tengan dificultades para pagar la factura de la luz y la calefacción.

Más tarde, Comesaña se ha trasladado a las instalaciones del Grupo Veraleza en A Guarda y Tomiño. El candidato 'popular' ha abogado por una mayor sensibilidad y apoyo con el sector de la planta ornamental y viverista. Así, ha lamentado la desatención del Gobierno por la falta de implementación de ayudas, una fiscalidad más justa, cambios en las medidas fitosanitarias y una menor burocracia.

La candidata al Senado y alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha mantenido este martes un encuentro con pensionistas y jubilados en As Neves, junto al alcalde José Manuel Alfonso. La senadora ha asegurado que el PP subirá las pensiones todos los años de acuerdo al IPC y ha criticado la "política de miedo" del PSOE. Mismo mensaje ha transmitido el candidato Pedro Puy en Cangas.

PSOE

En Vigo, Abel Caballero ha reivindicado el compromiso de los gobiernos socialistas con la construcción de vivienda pública y el alquiler a precios asequibles. "Estas elecciones van de democracia, de salarios, de empleo, de pensiones y, sobre todo, de vivienda. Van de construir viviendas a precios asequibles, viviendas de alquiler con rentas bajas y accesibles para la ciudadanía", ha afirmado.

El alcalde ha destacado las políticas municipales desarrolladas por su gobierno en Vigo, así como ha contrapuesto el modelo socialista con las acciones de la Xunta de Galicia en materia de vivienda. "Feijóo y Rueda, en 17 años de gobierno, hicieron cero viviendas de alquiler a precio asequible en Vigo", ha afirmado Caballero durante un acto en la ciudad olívica.

Además, los cabezas de lista a Congreso y Senado, Abel Losada y Carmela Silva, han participado por la tarde en un mitin en Lalín (Pontevedra).

BNG

A primera hora de la mañana, Xabier Pérez Igrexas y Roberto Pascual se acercaron a la Comandancia Naval de Vigo para llevar a cabo una acción simbólica. De esta forma, han asegurado que el BNG defenderá en Madrid más inversiones sociales frente a las "políticas de guerra" de las fuerzas estatales. Los nacionalistas rechazan el aumento de gasto militar, que, según denuncian, supuso recortes en políticas sociales.

Ya por la tarde, el partido soberanista ha celebrado su mitin central de campaña de este martes en el Auditorio Mar de Vigo. Carme da Silva y Ana Pontón hicieron un llamamiento para concentrar el voto gallego en el BNG para poner "Galicia en el centro".

La portavoz nacional ha recordado el 7-0 del Celta al Benfica para escenificar que la grandeza no depende del tamaño del rival, sino de la confianza en las capacidades propias. "Ese espírito de afouteza, de orgullo, de confiar nas nosas capacidades é tamén o que podemos levar ás urnas este 29 de novembro porque Galiza ten dereito a aspirar ao máximo, a facerse escoitar, a defender os seus intereses e, sobre todo, a facerse respectar", ha afirmado Pontón.

Fronte Ampla

Los candidatos del Frente Amplio, Verónica Martínez Barbero, Paulo Carlos López y Gloria Alonso, han participado este martes en un mitin en Vigo, en el que han reivindicado la gestión de Sumar en el Gobierno de España y han apuntado a Martínez Barbero como posible próxima ministra de Trabajo en un eventual Gobierno de progreso tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Queremos continuar con el legado de Yolanda Díaz, y hoy en Vigo quiero pediros el voto para el Frente Amplio, porque queremos un Gobierno progresista en el que Verónica Barbero sea la próxima ministra de Trabajo", ha remarcado Paulo Carlos López.