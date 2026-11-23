Pontevedra se prepara para hacer frente al invierno: 11 quitanieves y 7 vehículos de salmuera. Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

La provincia de Pontevedra contará este invierno con 11 camiones quitanieves, siete vehículos esparcidores de salmuera y reservas de más de 2.000 toneladas de sal para hacer frente a posibles episodios de nieve y hielo en la red estatal de carreteras.

El subdelegado del Gobierno, Alfonso Lago Ferreiro, ha presentado el dispositivo de vialidad invernal 2026-2027, que establece los medios y protocolos de actuación para garantizar la seguridad de los conductores.

El operativo, coordinado por la Subdelegación del Gobierno, implica a la Jefatura Provincial de Tráfico, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de Carreteras del Estado. Su objetivo es anticiparse a las incidencias meteorológicas, mantener la circulación y prestar asistencia a las personas que puedan quedar atrapadas en las vías.

En total, el dispositivo dará cobertura a 421,3 kilómetros de carreteras estatales, distribuidos entre 326,35 kilómetros de vías convencionales, 8,1 kilómetros de carreteras multicarril y 86,85 kilómetros de autovías.

Los medios materiales se reparten entre los tres sectores de conservación de la provincia —norte, centro y sur—, que disponen también de capacidad para almacenar 119.000 litros de salmuera y 2.050 toneladas de sal. A estos recursos se suman los medios propios de las autopistas de concesión, no incluidos en estas cifras.

Seis tramos prioritarios

El plan identifica seis tramos especialmente vulnerables a las nevadas y las heladas, que suman aproximadamente 101,2 kilómetros y en los que se concentrarán las actuaciones preventivas.

Entre ellos figuran la A-52, a la altura de las bocas del túnel de Folgoso; la N-120, en el alto de Fontefría; la N-525, en los altos de San Martiño y Santo Domingo; y la N-541, en las zonas de A Hermida y O Paraño. Completan la lista dos puntos de la N-640: el alto de O Marco y el alto de Xindiriz.

En estas zonas se priorizará el despliegue de quitanieves, la distribución preventiva de sal y salmuera y, cuando las circunstancias lo requieran, la aplicación de restricciones al tráfico.

El protocolo establece tres fases de actuación —alerta, preemergencia y emergencia— en función de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del estado de las carreteras. También contempla la coordinación con el 112 Galicia y la habilitación de zonas de estacionamiento para vehículos retenidos.

Nuevos avisos de tráfico

Una de las novedades de esta campaña es la actualización de los códigos de colores de la Dirección General de Tráfico (DGT), que unifica los niveles de vialidad por nieve, niebla y viento con los avisos meteorológicos de Aemet.

El nuevo sistema establece cuatro niveles: amarillo, cuando la circulación está afectada y se recomienda extremar la precaución; naranja, cuando existen dificultades y limitaciones; rojo, para condiciones adversas con restricciones más severas; y negro, que supone el cierre total de la carretera.

La DGT recuerda, además, que en caso de nevadas que dificulten la circulación los conductores deberán utilizar el carril derecho y dejar libre el izquierdo para facilitar el paso de los servicios de emergencia y los equipos quitanieves.

Por segundo año consecutivo, el dispositivo contempla también la posibilidad de activar ES-Alert, el sistema de avisos de emergencia a teléfonos móviles, para informar directamente a la población en situaciones que puedan comprometer la seguridad en las carreteras.