Alba Martínez Guerreiro, la candidata más joven del Partido Popular al Senado por la provincia de Pontevedra Cedida

De enóloga a las listas del PP al Congreso por Pontevedra: "Ambas profesiones tienen en común que hay que escuchar a la gente"

Alba Martínez Guerreiro, de 26 años, es la candidata más joven del Partido Popular al Congreso y al Senado por la provincia de Pontevedra para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Natural de Tomiño, ocupa el puesto de suplente número nueve en la candidatura al Congreso, en la que se estrena como integrante de las listas populares para las elecciones generales.

Sin embargo, su profesión poco tiene que ver con la política. Alba Martínez viene de una familia con una fuerte tradición de hosteleros, un oficio que aprendió desde pequeña, ya que su abuelo fundó el restaurante Os Pedregales, uno de los más famosos de Tomiño, en el año 1974. "Me crié detrás de una barra, como quien dice. Yo soy la tercera generación", cuenta orgullosa. Además del restaurante, también gestionan una bodega de vinos, que es la verdadera pasión de la tomiñesa, que estudió un Grado en Enología.

"En el día a día del restaurante están mis padres y mi hermano y yo me encargo de la bodega. Era algo que compartía con mi abuelo, que me transmitió la ilusión y la emoción de hacer un vino", explica Martínez Guerreiro, quien siempre supo que su camino profesional iría de la mano con el negocio familiar.

¿Cómo se pasa de trabajar como enóloga a dar el salto a la política?

Siempre he pensado que, si necesitas cambiar las cosas, tienes que implicarte y buscar soluciones a los problemas que existen. En este sentido, tiene que ver con que la juventud también quiere emprender, iniciar proyectos y no quedarse de brazos cruzados esperando a que otras personas solucionen los problemas reales que tenemos.

¿Cuándo comenzó a vincularse al Partido Popular y qué encontró en esta formación para decidir implicarse políticamente?

Empecé en las elecciones municipales de 2023, formando parte de la candidatura del Partido Popular en Tomiño. Actualmente soy concejala y me sentía identificada con los valores que representa el partido: la libertad, la igualdad de oportunidades, el esfuerzo y la responsabilidad. También me identifico con una política que facilita que la gente joven pueda emprender y formar una familia.

¿Qué cree que puede aportar usted al partido? ¿Considera que su juventud puede ser un valor añadido?

Creo que la juventud es un punto a favor, pero también una responsabilidad y una oportunidad. Los jóvenes tenemos mucho que aportar porque somos personas preparadas, comprometidas y trabajadoras. Tenemos que buscar soluciones a los problemas que existen.

Desde 2023 es concejala del PP en Tomiño. ¿Qué balance hace de estos primeros años en la política municipal?

Los años también te dan experiencia y perspectiva. Empezamos en 2023 en Tomiño, en una situación un poco más difícil que la actual. Después de todo el trabajo realizado, creo que la gente ve nuestro compromiso y el esfuerzo que hay detrás, así como los años que llevamos elaborando propuestas y un programa.

De cara a las elecciones generales, también se trata de eso: trabajo, compromiso y buscar soluciones a lo que preocupa a los jóvenes y a las futuras generaciones.

Usted conoce de cerca el sector de la hostelería, tanto por su experiencia profesional como por su entorno familiar. Es una actividad que suele estar en el centro del debate por sus condiciones laborales y las dificultades para encontrar personal. ¿Cómo valora la situación del sector y qué medidas considera necesarias?

Creo que hay que ayudar a la parte más rural que tenemos en Galicia, apoyar al sector turístico y contribuir a crear empleo, que es fundamental. También debemos ayudar a los pequeños negocios y facilitar la contratación de personal.

La hostelería es un sector muy estacional, en el que los meses de verano son cortos y es cuando más trabajadores se necesitan. Por eso tenemos que facilitar que haya gente dispuesta a trabajar en este sector.

Ha probado tanto la hostelería como la política. Son dos ámbitos que requieren mucha dedicación y contacto directo con la ciudadanía. ¿Con cuál se queda como el más exigente?

Todo tiene su parte. La política también es bonita porque ves que el trabajo, el compromiso y escuchar a la gente permiten solucionar sus problemas reales.

Al final hostelería y política tiene algo en común: cuando estás en un restaurante, detrás de una barra o sirviendo una mesa, también escuchas los problemas de la gente.

De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, ocupa un puesto como suplente en las listas del PP al Congreso por Pontevedra. ¿Cómo recibió la noticia de su incorporación a la candidatura?

La recibí con ilusión, porque creo que implicarse permite hacer que las cosas cambien y mejoren. Pero también con compromiso, porque supone un trabajo, una responsabilidad y una implicación. Hay que escuchar a la gente y trasladar sus preocupaciones. También con respeto hacia todas las personas que han trabajado por el partido hasta ahora y hacia la experiencia que pueden transmitirnos a quienes venimos detrás.

¿Cuáles considera que son las principales necesidades de la provincia de Pontevedra que el Partido Popular debería trasladar y defender en el Congreso?

El principal problema a nivel general es la vivienda, algo que es más que evidente y que afecta tanto a las nuevas generaciones como al conjunto de la sociedad. En este aspecto hay una idea clara en el partido de reducir el IVA del 10 al 4 % para la primera vivienda de los jóvenes menores de 40 años. También queremos facilitar el acceso al alquiler y a la compra, agilizar las licencias de construcción y tenemos el compromiso de construir 10 viviendas. Creo que será una medida esencial para nuestra generación y para las próximas.

Otro principal problema son los impuestos y la presión fiscal.

Además, contar con Julio Comesaña como número uno al Congreso por Pontevedra nos ayudará a tener una mejor atención sanitaria, porque tiene mucha experiencia en la sanidad gallega. También podremos mejorar las infraestructuras, tanto ferroviarias como las carreteras.

Ha mencionado las infraestructuras como una de las prioridades. ¿Qué actuaciones considera más urgentes para la provincia? ¿La AP-9, la conexión de alta velocidad entre Vigo y Madrid o la salida sur ferroviaria?

Tener buenas conexiones entre Vigo y Madrid es fundamental, especialmente para quienes trabajamos y viajamos, y también para los estudiantes que utilizan estos servicios todas las semanas. Es fundamental que sean seguras y estén bien conectadas, pero también que los trenes lleguen a su hora. La puntualidad es un problema. Yo misma lo he sufrido hace unas semanas: es una incertidumbre total, porque no sabes cuándo vas a llegar o si el tren se va a parar en la vía.

En cuanto a la AP-9, queremos infraestructuras y carreteras que no supongan una deuda para los gallegos y que sean lo más económicas posible.

La inmigración es otro de los asuntos que están marcando el debate político. ¿Cuál es la posición del Partido Popular sobre la política migratoria?

Creo que la gente que quiera venir a trabajar legalmente es bienvenida para contribuir a España. Es bueno para ellos y también para nosotros. Ahora bien, en cuanto a la delincuencia, es lógico que, si alguien delinque, tenga que volver a su país. Si eres español, irás a una cárcel en España; si eres de fuera, tendrás que regresar.

Desde la oposición se critica que un posible pacto con Vox pueda llevar al PP a endurecer sus posiciones en cuestiones como la inmigración. ¿Cómo responde a quienes sostienen que el partido podría modificar su discurso para adaptarse a las exigencias de sus posibles socios de Gobierno?

Creo que el Partido Popular tiene una idea clara. Si gobierna, tanto si lo hace con mayoría como si se cumplen las expectativas para el 29 de noviembre, su posición será la misma: una inmigración legal y ordenada. Si alguien viene, debe hacerlo para contribuir a nuestra sociedad. También hay que tener cierto control de las fronteras y garantizar que las personas que llegan se integren adecuadamente.

El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso también ha generado polémica después de que Alberto Núñez Feijóo plantease eliminar esta posibilidad. ¿Comparte la propuesta? ¿Cómo cree que debería abordarse el uso del gallego en las instituciones estatales?

No conozco demasiado el tema pero pienso que la propuesta responde a la idea de tener un idioma común para todo el mundo, pero sin desprestigiar las lenguas oficiales de Galicia, Euskadi o Cataluña. Se trata de tener una lengua común para entendernos todos, pero no creo que nadie tenga prohibido hablar gallego en el Congreso.

Para terminar, si tuviera que explicar a los electores de la provincia de Pontevedra por qué deberían confiar su voto al Partido Popular el próximo 29 de noviembre, ¿cuál sería su argumento principal?

Porque somos el partido sensato, el partido de la gente y porque nuestras ideas son aquellas con las que se identifica una gran parte de la población: tener un buen trabajo, acceder a una vivienda, poder emprender y recibir apoyo como pequeña empresa o autónomo.