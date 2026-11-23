Los candidatos al Congreso y al Senado por los tres principales partidos políticos de Galicia tratan de movilizar a todos sus votantes de cara a la cita electoral del próximo domingo 29 de noviembre. Este lunes, coincidiendo con el Barómetro de noviembre del CIS, PP, PSOE y BNG han salido a las calles para continuar presentando las propuestas que tratarán de impulsar en Madrid.

PSOE y PP han comenzado la mañana en Sanxenxo y Baiona, repartiendo información sobre sus candidaturas. El secretario xeral de los socialistas pontevedreses, David Regades, ha estado acompañado en este acto de la número 2 por el Congreso, Marica Adrio. Por su parte, el candidato 'popular', Julio García Comesaña, ha realizado su recorrido por el Val Miñor con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Por su parte, el BNG se ha acercado hasta las puertas de Stellantis para pedir a los votantes que concentren el voto en sus listas, que les permitirá tener más fuerza en el Congreso "para impulsar un Plan de Reindustrialización" en la comarca de Vigo. En el acto han participado el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, y los candidatos al Congreso, Roberto Pascual y Anxo Iglesias.

La jornada del lunes ha estado marcada también por la publicación del Barómetro de noviembre del CIS. Los datos de la entidad pública del Estado señalan a una mayoría del PSOE, con el 34,4% de los votos, tras las elecciones del domingo. El PP se situaría como la segunda fuerza política, con el 24,7% de los votos, y el BNG duplicaría sus votos respecto a los comicios de 2023.

PSOE

La caravana socialista ha estado en Sanxenxo esta mañana para repartir información y compartir tiempo con los vecinos. Allí, sus candidatos han recordado que la legislatura que acaba de concluir ha permitido solucionar el "histórico problema de saneamiento en Sanxenxo y Poio", gracias a la construcción de la depuradora de Paxariñas y el emisario submarino de Montalvo.

Regades y Adrio contrastaron la iniciativa estatal con el "pasotismo escandaloso" de la Xunta de Galicia. El PSOE ha subrayado que el gobierno gallego pasó más de una década aplazando este "necesario investimento" y permitiendo que las aguas residuales de Poio y Sanxenxo acabasen en la Ría de Pontevedra, incumpliendo la normativa sobre vertidos en aguas sensibles.

En Redondela, el PSOE ha celebrado un mitin en el que participaron la cabeza de lista por el Senado, Carmela Silva, el número 3 al Congreso, Manuel Pazos, David Regades, y la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas. Los socialistas recalcaron que el próximo domingo está en juego que España y Galicia avance en derechos y libertades o caiga en la "involución de la mano de la derecha ultra y la ultraderecha".

Estas declaraciones llegan un día más tarde de las pintadas "insultantes" en el edificio en el que reside el hijo de Silva y en la sede socialista de Ponteareas. También pusieron el acento en la declaración de la Isla de San Simón como Lugar de Memoria Democrática.

En Vigo, el alcalde Abel Caballero ha puesto en valor la transformación de la ciudad con Vigo Vertical frente a la oposición del PP y del BNG. El regidor olívico ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha financiado más de la mitad de las inversiones del Halo y colabora en las rampas mecánicas de Gran Vía.

PP

El Partido Popular ha comenzado su jornada de campaña este lunes en Baiona, donde Julio García Comesaña ha compartido con cientos de vecinos los compromisos de su candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, "para que España vuelva a funcionar y no vivamos asfixiados por la fiscalidad y la inflación".

Más tarde, Comesaña y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, han mantenido una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Peces y Mariscos (Anfaco). El candidato 'popular' ha lamentado el abandono de Pedro Sánchez al sector del mar.

Comesaña comparte las quejas del sector sobre el precio del combustible, así como ha lamentado el cierre de 87 zonas de pesca en el Atlántico para segmentos de flota estratégicos de Galicia. También ha criticado el desapego del Gobierno estatal con respecto al Puerto de Vigo, al no hacer fuerza para considerarlo como puerto nodal de la Red Transeuropea de Transportes.

En Pontevedra, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado que la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez para las escuelas infantiles pone en riesgo el modelo gallego de gratuidad y podría provocar la pérdida de 4.200 plazas. Así lo ha denunciado en un encuentro con representantes de escuelas infantiles de la provincia.

BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha llamado en Vigo a contar con "aínda máis forza" en el Congreso de los Diputados para impulsar políticas públicas en favor de la industria del área de la ciudad olívica. "Non nos podemos resignar a ver como esmorecen actividades estratéxicas como a automoción ou o naval", ha subrayado Anxo Iglesias durante un reparto informativo a las puertas de Stellantis en Balaídos.

"O voto ao BNG é un voto a prol da industria de Vigo e a prol dun emprego digno, con dereitos e salarios que permitan vivir”, ha añadido Xabier P. Igrexas, rechazando que el futuro de la ciudad "pase polo monocultivo das luces de Nadal ou do Xacobeo". Un futuro en el que, según ha dicho, la juventud no puede "estar condenada a escoller entre desemprego, precariedade ou emigración".

En Tui, la cabeza de lista al Congreso, Carme da Silva, ha asegurado que el BNG reivindicará en Madrid la mejora del río Miño como prioridad estratégica del país. Ha denunciado que el caudal está sometido a los intereses privados de las eléctricas y la necesidad de un saneamiento urgente y de puentes de conexión con Portugal.