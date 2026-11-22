Kevin González, hijo de una víctima del 'Villa de Pitanxo' y candidato del BNG al Senado: "Su muerte hizo un cambio positivo en mi"
Kevin González, exremero y entrenador de la Sociedade Deportiva Tirán, encabeza las listas al Senado por el BNG tras una corta experiencia como concejal en Moaña
Más sobre 29N: Vigo da el pistoletazo de salida a la campaña del 29N con llamamientos a la movilización de PSOE y BNG
La trayectoria política de Kevin González (Moaña, 1994) ha estado marcada por la muerte de su padre en el naufragio del 'Villa de Pitanxo' en febrero de 2022. Aquel joven militante de Galiza Nova fue una de las caras visibles de la lucha de las familias para reclamar justicia por los fallecidos en aguas de Terranova (Canadá); una exposición que llamó la atención de sus compañeros y compañeras del BNG, que ahora confían en él para encabezar las listas al Senado por Pontevedra.
La muerte de su padre lo "serenó", impulsó su espíritu combativo y lo convirtió en una voz respetada en Moaña. Así, tras años de militancia, recibió la llamada de la alcaldesa, Leticia Santos, para formar parte de la candidatura municipal y del futuro gobierno local. Desde 2023, González es responsable del área de Mocidade, Infancia e Voluntariado, años en los que asegura haber vivido tanto lo bonito como lo feo de ser político —fue investigado en un caso de malversación de fondos ya archivado—.
Pese a que la formación liderada por Ana Pontón nunca ha logrado un escaño en la Cámara Alta a través de las urnas —Carme da Silva ha sido senadora esta última legislatura por designación autonómica—, el ex-remero y entrenador de la Sociedade Deportiva Tirán considera que "hay regata". Confía en repetir los históricos resultados de las elecciones autonómicas de 2023, unos 178.812 votos que permitirían a los nacionalistas obtener representación en Congreso y Senado.
Lleva poco en política activa ¿Cómo recibió ser el número uno del BNG en Pontevedra por el Senado?
Estabamos propoñendo persoas para poder ir nas listas, tanto do Congreso como do Senado, e varios compañeiros preguntáronme se podía dar o meu nome, porque lles parecía un perfil bastante potente, novo. E efectivamente, ás veces parece que aos partidos políticos lles custa dar paso á xente nova. Despois de meditalo na casa coa miña parella, decidín aceptar.
No principio contaba con ir no Congreso, dos últimos nomes ou incluso como suplente. A opción do Senado nin se me pasou pola cabeza. Foi un sábado cando o responsable comarcal, Paulo Ríos, me chamou e me dixo que ía de número un para o Senado. A verdade que con bastante asombro de que contasen conmigo para encabezar a lista.
¿Qué piensa que aporta usted al BNG?
En primeiro lugar, o BNG está decidido a seguirse renovando, a seguir dando oportunidades á xente moza, porque dar oportunidade a todos os perfís da sociedade enriquece ao partido. Considérome unha persoa humilde, traballadora. Creo que desperto simpatía e ilusión en moita xente.
¿Y que le aporta a usted la militancia?
No día do meu 18 aniversario decidín ir pola sede do BNG e afiliarme. Dende pequeno, o meu pai, que era do PP, levábame con el a mítines, eventos e, por suposto, a cantidade de debates na televisión. Non sempre plurais, teño que dicir. Iso empezou a despertar en min certa inquietude.
Despois o instituto foi un momento moi clave. Tiven a sorte de compartir clase cunhas compañeiras, sobre todo compañeiras, moi revoldeiras, con ganas de cambiar as cousas. Tamén algún profesor que puxo esa pincelada de crítica.
Isto despertou en min a idea de que Galiza é unha nación diferente dentro do Estado español. Son ademais fillo de traballadores moi moi humildes, que para sacarnos adiante tiveron que pelexar moito. Pois non quedaba outro remedio que ser militante de Galiza Nova, despois do BNG. O BNG sérveme de faro, de guía.
¿Qué le motivó a pasar de ser un militante de base a una de las caras visibles del BNG en O Morrazo?
Era novo e tiña máis cousas que facer. Estudaba en Pontevedra e fun remeiro ata este ano. O remo absorbe moito tempo da vida. Colaboraba de forma puntual co partido: en campañas e cousas así. Pero non foi ata o 12 de decembro de 2022, recórdoo moi ben, que recibín un WhatsApp da alcaldesa, da miña xefa, Leticia, para convidarme a un café.
Eu contaba que era por outro asunto, porque son fillo dun dos falecidos no 'Vila do Pitanxo'. Pensaba que sería algo de meu pai. Cando me sentei con ela, díxome que quería contar conmigo para as eleccións do 2023, que necesitaban caras novas, xente con ganas e ilusión para traballar na candidatura. Consulteino coa miña familia, porque era un momento bastante complicado na casa, e absolutamente todos me dixeron que que tiña que pensar.
¿La muerte de su padre en el 'Villa de Pitanxo' impulsó su espíritu combativo?
Sen dúbida. Sempre digo, e a veces soa feo dicilo, pero quero que se me entenda ben: a morte do meu pai fixo un cambio en positivo en min, de 180 graos. Axudoume a medir moi ben as palabras e a coller todavía máis conciencia de que hay que cambiar moitas cousas no Estado español. Hai moitísimas cousas que pasaron nese barco que non teñen que pasar, moitísimas irregularidades e moitísimas inxustizas.
E bueno, ao ser unha cabeza bastante visible, sobre todo ese primeiro ano e medio; teño máis contactos de prensa que casi de colegas; creo que as compañeiras e os compañeiros, igual que o resto da sociedade galega, veron en min unha persoa serea, combativa, con moitas ganas de non conformarme co establecido.
Estudió Ciencias de la Actividad Física y has sido remero y entrenador en la Sociedade Deportiva Tirán hasta hace bien poco. ¿Cómo cree que influye el deporte en tu forma de hacer política?
Vou falar máis do concreto do remo. O remo é un deporte de equipo, de acción simultánea, senón o barco non camiña. Entón, esa complicidade cos compañeiros, tratar de facelo exactamente igual que o resto, une moito á xente. Pois á hora de facer traballo político, de facer traballo dun concello, tamén hai que arrouparse, hai que achegar o ombreiro, axudar se unha compañeira precisa de apoio. Iso aprendino remando e facendo deporte.
¿Qué valoración hace de estos años como concejal? ¿Cómo es la política vista en primera persona?
A pesar de levar moi pouco tempo e, entre comillas, levar unhas consellerías que a xente pode considerar menor como son Mocidade, Infancia e Voluntariado, tocoume vivir cousas extraordinariamente lindas. Simplemente ser capaz de que unha familia veña pola porta do Concello, teña un problema e ti, cos poucos medios que temos, poidamos facilitar que ese mes poida comer ou conciliar para ir traballar.
Tamén me tocou vivir cousas feas. Tocoume estar involucrado nun problema relacionado con Protección Civil, que estiven involucrado nun delito de malversación de fondos. Eu non tiña absolutamente nada que ver, quedou a disposición da Guardia Civil e o xulgado xa o arquivou. Pero foron uns meses duros pola repercusión mediática.
Eu e o meu equipo temos a conciencia tranquila. E a xente parábame na rúa para animarme porque entendían perfectamente que eu non tiña nada que ver. Era un suposto delito desde 2016 ata agora. Evidentemente, eu entrando no Concello no 2023 pouco ou nada tiña que ver.
Es una persona joven y parece que rompes con al dinámica de un Senado donde los partidos suelen apostar por perfiles más veteranos ¿Cómo lo valora?
O Senado debería ser unha cámara de representación territorial. Debería, e dende o BNG queremos que sexa para iso. Agora parece que é una cemiterio de elefantes. Alí vai xente maior que xa non ten ese tirón a nivel mediático para poder encabezar unha lista no Congreso, nunhas municipais ou nunhas galegas. Parece que os partidos centralistas, o PP e o PSOE, mandan alí xente a xubilarse, a facer uns cartiños e a dinamitar certas cousas, como algo tan básico como poder falar en todas as linguas do Estado no Senado. O ter o control o PP non se pode. Algo totalmente ridículo para nós.
En esta línea, ¿cómo valora la propuesta 'popular' de eliminar que se pueda hablar en gallego, euskera y catalán en el Congreso?
Sempre me dixeron de pequeno que había que aprender inglés, porque iso ía a dar oportunidades. Non entendo que teñamos partidos políticos que queiran dinamitar as nosas linguas. Unha lingua é un mundo, cantas máis linguas, máis mundos podes abrir.
"Hay regata"
Parece que el BNG va a tener complicado sacar escaño por el senado ¿Hay partido en Pontevedra?
Como sabe, o BNG nunca sacou representación no Senado de forma directa. Pero sí, eu creo que máis que partido, hay regata. Se conseguimos uns resultados similares ás eleccións galegas, que na provincia de Pontevedra foron máis de 170.000 votos, non só entrará Carme da Silva no Congreso, senón tamén o compañeiro de Vigo, Roberto Pascual, e ademais teremos senador ou senadora.
¿Qué lectura hace de la alianza de PP y Vox para las listas del Senado?
Para nós, o Partido Popular e Vox son exactamente o mesmo. O principio de todo, o PP quería marcar certas distancias, pero ao final estamos vendo que son exactamente o mesmo. Isto é outra artimaña máis para que na provincia de Pontevedra poidan sumar votos e amarrar un sillón máis.
Teniendo en cuenta esta jugada de PP y Vox ¿Considera que el BNG tenía que haber dado algún paso hacia la colaboración con los partidos de izquierdas estatales? ¿La fuga de votos entre partidos de izquierda dificulta una mayor representación de este bloque en Galicia?
Xa tivemos aquí en Galiza un exemplo claro de que compartir espazos coas esquerdas estatais non funcionou. De feito, foi un fracaso. As Mareas disolvéronse e a propia ANOVA está respaldando para que a xente vote o BNG. Nós cremos que somos a única forza de esquerdas na Galiza que defende realmente con voz propia os intereses das galegas e dos galegos.
Ademais, esa fuga de votos do PSOE creo que virá cara a nós, porque a xente cada vez se dá máis de conta de que os verdadeiros avances que se teñen conseguido nestes anos son gracias á forza de Néstor e de Carme en Madrid.
Según algunas encuestas, Vox crece y podría obtener representación por primera vez en Galicia. Aún así, acostumbramos a observar que la prioridad de voto joven en Galicia es el BNG, al contrario que en el resto del Estado, donde predomina la formación de ultraderecha ¿A qué cree que se debe? ¿Preocupa que Vox se incorpore con fuerza en este electorado?
É un debate que está na rúa. Esa radicalización da xente moza á dereita é unha idea do centralismo madrileño, dun capitalismo cada vez máis 'a gresca', que non é para nada a realidade da Galiza. Aquí Vox non ten ningún senador, ningunha persoa no Congreso, nin deputado galego, nin conselleiro, nin moito menos alcalde.
É porque Galiza é totalmente diferente ao resto do Estado español, aquí a xente non ten eses ideais. Coñecemos perfectamente o que é a ultradereita. Sufrímola durante moitos anos do franquismo. E aquí a xente moza ten unha conciencia de clase brutal, e unha dignidade de defender os seus dereitos. A manifestación do outro día —11N— é un claro exemplo de que a xente moza de Galiza é BNG.
Aún así, las encuestas muestran un crecimiento de Vox en intención de voto, del 3% de 2023 hasta el 10% que calculan los sondeos para el 29N ¿Cómo valora esto? ¿A qué cree que se debe este ascenso?
Eu collería as enquisas con pinzas. Últimamente xa non sabemos de quen fiarnos. A verdadeira enquisa é a do 29 de novembro, aí miraremos realmente o que votou a xente moza e non tan moza. Evidentemente hai unha clara tendencia dese capitalismo rancio de apoderarse coas ideas fascistas de Vox, de meter esa información, esas ideas, esa dinámica, onde lle chega tamén á rapazada, que é nas redes sociais. Teñen un control absoluto e iso pode facer que suban en número de votos.
Pero en contraposición está o BNG, co aval de todos estes anos no Congreso e no Senado, traendo moitísimos avances para Galiza. Por exemplo, aforro nas peaxes da AP-9, que axiña será libre, sen peaxes e galega.
Kevin González, en clave personal
¿Qué libro recomendarías leer a todo el mundo?
'A Esmorga', de Eduardo Blanco Amor. Cando o lin na escola, transportoume a esa realidade de escurantismo, de xente que non podía ser ela mesma. Empezou sendo un libro de lectura obrigatoria e pasei a compralo e relelo varias veces.
¿Qué película o serie podrías ver una y otra vez?
'Braveheart'. Creo que simboliza a loita dun pobo oprimido fronte ao todopoderoso pobo opresor.
Si pudieras sentarte a comer con cualquier personaje histórico o actual, ¿a quién elegirías?
Voume decantar por unha persoa de fóra, pola curiosidade que desperta en min, pola súa fantástica oratoria no Congreso dos Deputados. Encataríame compartir unha charla, unha mesa ou un viño con Oskar Matute de EH Bildu.
¿Cuál es tu rincón favorito de Galicia?
A illa de Samertolameu. Ten unha historia longa, pero imos resumila en que os meus avós maternos son de Meira e coñecéronse nas festas de Samertolameu, nesa mesma illa.
¿Qué profesión habrías elegido si no te hubieses dedicado a la política?
Este foi o primeiro ano que xa non son adestrador de remo. Encantaríame sen dúbida dirixir unha traíña, que para iso estudiei e é a miña paixón.