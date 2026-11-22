La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa este domingo con nuevos actos de los tres principales partidos políticos en Vigo y la provincia de Pontevedra. PSOE, PP y BNG han aprovechado este último fin de semana antes de los comicios para tratar de convencer a los votantes más indecisos.

Durante diferentes mítines y actos de campaña, las tres formaciones han apelado a concentrar el voto en su partido. El PSOE ha afirmado que es "la luz frente a la oscuridad" mientras que el PP ha asegurado que "Feijóo es el presidente que necesita este municipio". Por su parte, el BNG ha defendido ser "la única fuerza coherente frente al ‘peloteo’ y la negativa a avanzar de las fuerzas con sede en Madrid cuando han gobernado".

PSOE

El Partido Socialista celebró este domingo un mitin en Moaña en el que participaron la número uno de la lista al Senado, Carmela Silva, y el candidato a la Alcaldía, Xoel Souto Eiras. Allí, la caravana socialista celebró la gran movilización y la ola de simpatía que se está percibiendo en todos los actos electorales durante esta campaña, desde los repartos de material informativo por la calle hasta los mítines y encuentros sectoriales.

Sin embargo, el PSOE dejó claro en Moraña que no es momento de relajarse, porque la verdadera movilización, la que importa, tendrá que producirse el próximo domingo, día 29, en las urnas, para que España continúe avanzando y aleje el riesgo de involución de la mano de la derecha reaccionaria y la ultraderecha.

Carmela Silva reivindicó la buena política, la política hecha por y para la gente, con buena educación y valores, frente a la política de los insultos y los bulos que representan Feijóo y Abascal. La elección del próximo domingo, afirmó, es "la luz frente a la oscuridad".

Xoel Souto habló de una Moraña que cuenta con un centro de salud precario debido a las políticas de recortes del PP y a la desatención de la Xunta de Galicia, frente a un Gobierno de España que incrementa las transferencias para Educación, Sanidad, Vivienda y Dependencia. Un Gobierno que ha mejorado la vida de los trabajadores y que ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital para que nadie se quede atrás.

Por su parte, El alcalde de Vigo, Abel Caballero, denunció en el barrio vigués de Bouzas los recortes que, según afirmó, está aplicando la Xunta de Galicia en la educación pública, especialmente en los centros escolares de la ciudad. El dirigente socialista criticó la reducción de profesorado y reclamó al Gobierno autonómico que garantice los recursos humanos necesarios para ofrecer una atención educativa de calidad.

"La Xunta, siguiendo el estereotipo de la derecha, continúa con los recortes en educación y en este momento en Vigo hay colegios a los que les han quitado profesores", manifestó Caballero, que recordó que el Concello se encarga de la limpieza, apertura y mantenimiento de los centros educativos.

Asimismo, Caballero defendió la importancia de concentrar el voto progresista en torno al Partido Socialista para aumentar la representación parlamentaria de la provincia de Pontevedra y del conjunto de Galicia. El dirigente socialista sostuvo que el PSOE es la formación que, a su juicio, tiene capacidad para incrementar el número de diputados y senadores y contribuir a la continuidad de un Gobierno progresista en España.

PP

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Pontevedra, Julio García Comesaña, aseguró durante el mitin celebrado este domingo en Cangas que "Feijóo es el presidente que necesita este municipio". Según afirmó, con el líder popular al frente del Gobierno se abrirá una etapa "centrada exclusivamente en la gente", en la que habrá menos impuestos, más vivienda, menos restricciones para vivir junto al litoral, un mayor apoyo al sector del mar y las pensiones estarán garantizadas.

El candidato popular, que estuvo acompañado por el presidente provincial del PP, Luis López; la portavoz municipal, Dolores Hermelo, y el candidato en Cangas, Pío Millán, defendió en primer lugar un "cambio necesario" para poner fin a ocho años y medio de "constante maltrato, castigo y discriminación" hacia la provincia de Pontevedra.

Comesaña recordó que, a su juicio, la provincia ha estado "totalmente olvidada" por Pedro Sánchez en materia de infraestructuras, inversiones y apoyo a su forma de vida, aunque, según criticó, sí ha sido tenida en cuenta "para freírnos a impuestos". En este sentido, aseguró que en lo que va de año la recaudación fiscal ha crecido casi el doble que en el resto de España.

Además, señaló que Cangas se beneficiaría especialmente de un Ejecutivo del PP, ya que, según afirmó, "cesará la presión, la limitación y los obstáculos para vivir con nuestro litoral".

Por su parte, Luis López criticó que el presidente del Gobierno haya "traicionado" sus promesas y a los ciudadanos. También acusó al Ejecutivo de estar implicado en numerosos casos de corrupción y de protagonizar episodios de "machismo, chapuzas, chulería institucional y mentiras".

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, participó este domingo en el acto 'Café con futuro', organizado por Novas Xeracións de Vigo. El encuentro contó también con la presencia del cabeza de lista del PP al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña; la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez; y las candidatas viguesas al Congreso y al Senado Irene Garrido, Mónica Domínguez y Montse Otero.

Durante el acto, De los Santos subrayó que la igualdad ocupa un lugar central en el proyecto de "Reconstrucción Nacional" que propone Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, destacó las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos que frenan el desarrollo profesional y personal de las mujeres, abordar los problemas que siguen limitando su libertad y sus oportunidades, y revisar o suprimir normas que, a su juicio, han generado inseguridad jurídica, como la Ley Trans o la autodeterminación registral del sexo.

El dirigente popular también abordó las propuestas del PP para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y las medidas fiscales, entre ellas la eliminación del IRPF durante el primer año de trabajo y una reducción significativa del impuesto durante los tres siguientes.

Por último, dureante un acto celebrado en Mos, el PP de definió como el "verdadero defensor de la igualdad" entre mujeres y hombres. Durante el encuentro, los participantes criticaron las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que calificaron de erráticas, y citaron como ejemplos la ley del solo sí es sí, que permitió la excarcelación o la reducción de penas de cientos de hombres condenados por delitos sexuales, y los fallos detectados en las pulseras antimaltrato. Frente a ello, defendieron la aplicación de las políticas del PP para avanzar hacia una igualdad rápida y efectiva.

BNG

La cabeza de lista del BNG por Pontevedra, Carme da Silva, insistió en que la próxima legislatura debe ser la de una AP-9 gallega y libre de peajes. La candidata destacó que el Bloque ya ha conseguido bonificaciones y ha logrado que se apruebe la transferencia de la autopista, y señaló que el siguiente objetivo es alcanzar la gratuidad total. Por este motivo, reclamó más fuerza política en Madrid tras el 29N.

Carme da Silva denunció que la AP-9 es la autopista más cara del Estado y que supone una carga para las familias, los trabajadores, los autónomos, las pequeñas empresas y los transportistas. Recordó que la concesión debía finalizar el 18 de agosto de 2023, pero que las decisiones de los distintos gobiernos centrales han perpetuado el pago de peajes, especialmente la prórroga aprobada por el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar hasta 2048.

La candidata reivindicó las bonificaciones conseguidas por el BNG durante esta legislatura para los usuarios habituales, de hasta el 75% con carácter general y del 87,5% en el tramo Vigo-Tui. "Conseguimos rebajas importantes para aliviar el coste que soportan las personas que utilizan estas vías todos los días, pero son medidas insuficientes. No podemos resignarnos a seguir pagando por una infraestructura que debería estar liberada y que ya hemos pagado muchas veces", incidió.

Da Silva subrayó que, gracias al Bloque, se aprobó la transferencia de la autopista y, en este sentido, reclamó al Partido Popular que deje de poner trabas y bloquear el proceso con vetos en la Xunta. La nacionalista rechazó los argumentos del PP sobre una supuesta hipoteca para Galicia derivada de la transferencia y apuntó que lo que realmente preocupa a los populares es que la prórroga que aprobaron cuando gobernaban en el Estado sea declarada ilegal y haya que pagar multas a la UE.

En este sentido, reafirmó que no existe ninguna hipoteca para la Xunta, ya que, según explicó, los términos del traspaso están claros: la ley orgánica recoge que todos los costes derivados de las decisiones sobre la prórroga deben ser asumidos por el Gobierno central.

La nacionalista reclamó el fin de lo que calificó como "la estafa de la AP-9" en Tui, donde estuvo acompañada por la candidata a la Alcaldía, Carmen Núñez, y las alcaldesas de Tomiño y O Rosal, Sandra González y Ánxela Fernández, además de otros cargos institucionales y orgánicos de la zona. No obstante, subrayó que la reivindicación de la liberalización y la gratuidad de la autopista trasciende el ámbito local y tiene una dimensión de país, ya que, según señaló, la AP-9 es una infraestructura fundamental para la cohesión territorial y socioeconómica de toda Galicia.

Destacó que articula todo el eje atlántico, donde se concentra alrededor del 60% de la población gallega, y conecta los principales núcleos de población y actividad económica. Su repercusión, añadió, "se extiende a toda la provincia, desde el Baixo Miño hasta Vigo, Pontevedra, O Salnés y O Morrazo, pero también a O Condado-Paradanta y Deza-Tabeirós". Sobre esta última comarca, destacó que el BNG consiguió bonificaciones para la AP-53, que hasta entonces era la única autopista del Estado que no contaba con ningún tipo de descuento.

Por último, Carme da Silva apeló a la movilización electoral del 29N para reforzar la representación del BNG en las Cortes y avanzar hacia la gratuidad definitiva de la autopista. "El BNG es la única fuerza coherente frente al ‘peloteo’ y la negativa a avanzar de las fuerzas con sede en Madrid cuando han gobernado. Para acabar con la estafa de los peajes necesitamos más peso político en Madrid, necesitamos capacidad para golpear la mesa y defender Galicia. El 29 de noviembre hay que votar por Galicia, hay que votar por una AP-9 libre de peajes, hay que votar al Bloque Nacionalista Galego", concluyó.

Por otra parte, el candidato del BNG al Congreso, Roberto Pascual, ha asegurado que reclamará en Madrid que se agilice la recuperación del acceso público a la isla de Toralla, en Vigo. En este sentido, aseguró que la formación nacionalista se compromete a seguir presionando en las Cortes para que se cumpla la ley y la promesa de permitir la libre circulación de personas.

Pascual llamó a "poner fin a los privilegios de unos pocos" y calificó la privatización de la isla en los años 60 como un "símbolo de la especulación". Para ello, pidió que el BNG obtenga "todavía más fuerza" en las elecciones generales del 29N. "Vamos a hacer que se cumplan los plazos para que Toralla sea, de una vez por todas, de todos los vecinos de Vigo", defendió.

El candidato nacionalista destacó también la importancia del voto al BNG para contar con una "Agenda Vigo" en las Cortes, que defienda los intereses de los vigueses ante los continuos incumplimientos de los partidos estatales. Al respecto, señaló que, durante la última legislatura, más del 60% de las preguntas en el Congreso sobre la ciudad fueron formuladas por el único diputado del Bloque.