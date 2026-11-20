El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado la programación de Navidad de esta administración que arrancará el próximo viernes 27 de noviembre con el tradicional encendido del alumbrado en el Pazo Provincial, previsto a partir de las 18:30 horas, y se extenderá durante las próximas semanas al Museo de Pontevedra y a los castillos de Soutomaior y Sobroso.

Según ha explicado a Europa Press, el acto inaugural incluirá el encendido de las luces eficientes que decorarán los edificios de la Diputación y la presentación de la ambientación navideña instalada en el vestíbulo del Pazo, bajo el lema 'Un Nadal á calor do noso fogar, a nosa provincia'.

Así, se recrearán distintos espacios de una vivienda durante las celebraciones navideñas, con mobiliario de estilo vintage y un abeto natural de cinco metros de altura, adornado con fotografías de las familias de los trabajadores de los servicios de la Diputación.

La jornada contará con la actuación musical de Broken Peach y finalizará con una chocolatada para los asistentes. Además, el Pazo Provincial recibirá la visita de los Reyes Magos el próximo 4 de enero, a las 17:00 horas.

El Museo de Pontevedra acogerá dos propuestas teatrales dirigidas a público infantil. La primera será 'Lixo', de O Baúl da Tía Tola, programada para el 22 de diciembre, mientras que el día 23 llegará 'Mariñeiras', de A Cova das Letras. Ambas representaciones comenzarán a las 19:00 horas y están dirigidas a niños a partir de dos años.

También habrá talleres de dibujo y acuarela para menores de entre seis y 12 años, previstas para los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre. Asimismo, los días 5 y 7 de enero se celebrarán talleres de cartelería destinados a participantes de entre siete y 15 años.

La música llegará el 29 de diciembre con el concierto 'A Guitarra no Museo de Pontevedra', a cargo de Eresma Guitar Duo y el 9 de enero tendrá lugar una nueva edición del recital 'Despedida do vilancico', en la iglesia de San Bartolomé, con la participación del Coro Luis García Limeses y la Coral Polifónica de Pontevedra.

Por su parte, los castillos de Soutomaior y Sobroso y el Palacete das Mendoza contarán con una ambientación e iluminación navideñas propias, cuyo encendido está previsto para el 4 de diciembre.

En el castillo de Soutomaior, la jornada inaugural incluirá una chocolatada con rosca y la actuación de un coro infantil y juvenil integrado por alumnado del CPI Cova Terreña, el CEIP de Belesar y el CEIP Humberto Juanes. Además habrá visitas teatralizadas, que ofrecerán un total de 750 plazas para conocer el castillo de una forma diferente. La programación incorporará también un espectáculo gratuito de videomapping sobre la Torre da Homenaxe.

Los más pequeños podrán participar en diferentes talleres navideños en el castillo de Soutomaior, dedicados a la decoración, la elaboración de postales, las velas y la cocina. A estas propuestas se sumará el 20 de diciembre 'As aventuras do Nadal: as trasnadas do elfo', una actividad familiar en la que los participantes tendrán que seguir las pistas de un elfo que ha escapado del Polo Norte y está haciendo travesuras por el castillo.

Otra de las novedades será 'Na procura de Nico', una iniciativa protagonizada por un elfo que invitará a los niños a descubrir mediante el juego los jardines y espacios exteriores de los dos castillos. La actividad se celebrará en Soutomaior el 29 de diciembre y en Sobroso el día 30, y estará dirigida a menores de entre cinco y 11 años, con inicio a las 16:00 horas.

Las entradas para las actividades que requieren reserva y pago, entre ellas las visitas teatralizadas, los talleres infantiles y las experiencias 'Na procura de Nico', estarán disponibles desde el martes 24 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, a través de las páginas web oficiales de los castillos de Soutomaior y Sobroso.