Abel Losada, nacido en Ourense el 2 de junio de 1964 (62 años), encabeza las listas del Congreso del PSOE en la provincia de Pontevedra. Con una dilatada trayectoria política y profesional, Abel Losada cuenta con experiencia tanto en la Administración autonómica como en la municipal. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidade de Vigo.

En el ámbito político, fue diputado en el Parlamento de Galicia entre 2005 y 2019, con una interrupción entre 2008 y 2009, cuando ocupó el cargo de director general del Gabinete de la Presidencia de la Xunta de Galicia durante el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. También fue concejal del Concello de Vigo en diferentes etapas: entre 2006 y 2007 y, posteriormente, desde 2019 hasta su nombramiento como subdelegado del Gobierno en Pontevedra, responsabilidad que asumió en diciembre de 2023 tras la jubilación de Maica Larriba.

Ahora, Losada deja la Subdelegación del Gobierno para dar el salto a la política nacional como cabeza de lista del PSOE por la provincia de Pontevedra al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Con motivo de los comicios, el socialista ha concedido una entrevista a Treintayseis en la que aborda algunas de las principales cuestiones de actualidad política. Entre ellas, la crisis de la vivienda, la inmigración, los casos de corrupción que han salpicado al PSOE en los últimos meses y las conexiones ferroviarias, con especial atención a la reivindicación de un AVE directo entre Vigo y Madrid. También analiza el futuro de la AP-9.

Para empezar, me gustaría preguntarte por el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué balance haces de estos ocho años de legislatura y de la gestión del PSOE al frente del Ejecutivo?

Creo que el balance de estos ocho años de Gobierno es francamente positivo. La respuesta a la pandemia, especialmente a través de los ERTE y de los fondos europeos de reconstrucción, fue mucho más eficaz que la que se dio en la anterior crisis financiera. Fue también un mérito de la socialdemocracia europea, que apostó por una intervención pública fuerte para sostener la economía y proteger el empleo.

Además, la evolución económica es evidente: España crece por encima de la media de la Unión Europea y de la eurozona, y ha superado los controles europeos para acceder progresivamente a los fondos de reconstrucción.

Pero, desde una perspectiva de izquierdas, lo más importante es cómo se ha redistribuido esa riqueza. Medidas como la subida del salario mínimo, la reforma laboral y la reducción de la temporalidad, el blindaje de las pensiones, el ingreso mínimo vital o las políticas de becas y ayudas a familias y pymes han contribuido a corregir la desigualdad entre las rentas del capital y las del trabajo.

Es un proceso que no es inmediato y en el que también influyen las dificultades propias de un Gobierno de coalición, en un país que no estaba acostumbrado a esta fórmula. Siempre se puede avanzar más rápido, pero los primeros datos muestran que hemos conseguido frenar la pérdida de peso de los salarios en la economía y empezar a recuperarla. Creo que estamos avanzando en la dirección correcta.

En el ámbito personal y profesional, deja la Subdelegación del Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE por Pontevedra al Congreso. ¿Cómo afronta este cambio de etapa y qué supone para usted dar este paso en su trayectoria política?

Llevo 41 años militando en el PSOE; soy un proletario del partido y voy adonde la organización considera que puedo desempeñar un papel más "relevante". Mi idea inicial era regresar a la docencia universitaria, pero la organización lo ha decidido así, y yo lo afronto bien.

¿Y qué balance hace de estos casi tres años al frente de la Subdelegación del Gobierno? ¿Se marcha con una valoración positiva de esta etapa?

Sí, muy positiva. Ha sido una experiencia muy interesante porque, aunque tenía una amplia trayectoria política en el ámbito autonómico y municipal, me faltaba conocer de primera mano el funcionamiento de la Administración General del Estado; ha sido muy interesante.

La actividad diaria de la Subdelegación es mucho más amplia de lo que parece e interviene en ámbitos muy diversos: desde la seguridad ciudadana hasta la inspección y el control de servicios públicos, las fronteras, las telecomunicaciones, la red de carreteras del Estado, los puertos de interés general, la Inspección de Trabajo o Extranjería. Ha sido muy interesante.

De cara al 29N, las encuestas no dan un buen resultado al PSdeG en Galicia, donde se espera una pérdida de votantes. ¿Cómo afrontan las elecciones ante este panorama?

Yo tengo un enfoque bastante pragmático respecto a las encuestas: esto se decide el día 29, cuando la gente deposita su voto en las urnas. Desde luego vamos a pelear por continuar con esta línea de acción política que llevamos desempeñando hasta el momento, que considero que va en la dirección adecuada y que tiene una cuestión ideológica de fondo: hay que redistribuir la riqueza.

Pero, sobre todo, es muy importante ver qué es lo que está enfrente: la alternativa. Y la alternativa, en cuestiones económicas, es un paso atrás, porque estamos viendo la oposición al salario mínimo o al incremento del salario mínimo interprofesional. En este sentido, recomiendo a todo el mundo que lea mi programa electoral, pero también el del Partido Popular, especialmente a las personas asalariadas, porque plantea la puerta a procesos privatizadores y a una vuelta atrás que considero negativa para el país y para la mayoría de los ciudadanos. Esto afecta tanto a quienes tienen salarios más ajustados como a las clases medias, porque una privatización de las pensiones o de la sanidad puede tener consecuencias importantes para la economía de las familias.

En un país como España, donde los servicios públicos tienen tanto peso y cuentan con una trayectoria de calidad, debemos poner en valor la educación pública, universal y gratuita, y la sanidad pública, universal y gratuita. Frente al discurso de Vox sobre la existencia de la Seguridad Social durante el franquismo, hay que recordar que entonces no existía el mismo concepto de universalidad y gratuidad para toda la población. Eran sistemas mixtos y con un funcionamiento diferente.

Precisamente porque la sanidad y la educación universales representan un importante ámbito de actividad, también resultan muy atractivas para el sector privado. Por eso considero que hay que blindarlas y que la mejor manera de hacerlo es votar a la izquierda. Los servicios públicos no se blindan votando a la derecha. Nunca ha ocurrido y, viendo las propuestas y los apoyos del Partido Popular, creo que está claro que esa no es la vía.

En este contexto, ¿cree que los últimos casos de corrupción que han salpicado al PSOE pueden pasar factura electoral al partido? ¿Considera que se debería haber actuado con mayor contundencia desde el principio?

Siempre afecta, eso es evidente. A mí, personalmente, me da vergüenza. Creo que la respuesta ha sido apartar inmediatamente del partido a las personas implicadas y que es lo que hay que hacer, de manera tajante. Quien la hace tiene que pagarla y, desde luego, me gustaría que estas cosas no ocurriesen dentro de mi partido.

Lamentablemente, hay casos de corrupción, pero también pido a los ciudadanos que valoren el conjunto y no solo los episodios concretos que han tenido mayor repercusión mediática. No pretendo justificar en absoluto lo ocurrido, pero creo que las comparaciones ayudan a entender algunas diferencias.

Hay dos ejemplos que considero especialmente relevantes. Por un lado, el caso del Gobierno de Rajoy, con un ministro de Hacienda que, presuntamente, vendía leyes a la carta a empresas. Eso supone un ataque muy grave al sistema democrático, porque implica poner la capacidad legislativa del Estado al servicio de intereses particulares.

Por otro, está el caso del Ministerio del Interior, que puso los servicios de seguridad del Estado al servicio del partido, tanto en el asunto de Bárcenas como en la presunta fabricación de pruebas falsas contra adversarios políticos. Creo que, cualitativamente, son cuestiones diferentes a las mordidas relacionadas con empresas constructoras. Insisto: no justifico esas prácticas, todo lo contrario.

Lo que sí creo es que Ábalos está donde tiene que estar, en la cárcel, mientras que Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, hasta donde yo sé, no.

Entrando en uno de los asuntos que previsiblemente centrarán el debate de cara a las elecciones, la vivienda. En Vigo hemos visto recientemente una acampada del movimiento por la vivienda, que se prolongó durante más de un mes. ¿Cuál considera que es el principal problema del acceso a la vivienda y qué soluciones plantea?

El principal problema de la vivienda es que se trata de un mercado complejo, que no funciona únicamente según las reglas de la oferta y la demanda. La vivienda es algo más que un producto físico, como un teléfono o una mesa: también es un activo financiero. Y reúne ambas condiciones al mismo tiempo, lo que dificulta su gestión.

Puedo explicar qué hemos hecho hasta ahora, qué creo que debemos hacer y qué propuestas recoge nuestro programa electoral. En primer lugar, se ha aprobado por primera vez en la historia democrática, desde 1978, una ley estatal de vivienda. Y esa ley viene acompañada de financiación. Siempre digo que el BOE es muy importante, pero también lo es el BOE del Ministerio de Hacienda: es decir, poner dinero encima de la mesa y ahora mismo hay 7.000 millones de euros previstos hasta 2030, de los cuales a Galicia le corresponderían aproximadamente 400 millones de euros

Sin embargo, muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular están siendo reacias a utilizar estos fondos y también a aplicar mecanismos como la declaración de zonas tensionadas. En este sentido, no comparto el argumento de la derecha de que estas medidas desincentivan la salida de viviendas al mercado. Allí donde se han aplicado de forma eficaz, como en algunas zonas del País Vasco y Cataluña, los alquileres han bajado. No mucho, es cierto, pero han descendido y, al menos, han dejado de subir, que ya es importante.

Ha mencionado la necesidad de aumentar la oferta. ¿Qué papel deben desempeñar la vivienda pública y los inmuebles que actualmente están vacíos?

Hay que actuar en varios frentes, porque no existe una solución única. El primero es incrementar la oferta de vivienda. Como decía al principio, construir más no garantiza automáticamente que los precios bajen, porque el mercado no responde siempre de forma directa a la demanda. Pero hay que construir vivienda pública; eso es indiscutible.

En este sentido, otra línea de actuación es poner en circulación las viviendas que estaban en la SAREB, el organismo que se quedó con buena parte del parque inmobiliario procedente de la reestructuración financiera y bancaria impulsada por el Gobierno de Rajoy. El problema es que no siempre coinciden los lugares donde existe una mayor demanda de vivienda con aquellos en los que la SAREB -y ahora Casa 47- dispone de inmuebles. Ese es otro desajuste que hay que intentar resolver.

También hay que conseguir que una parte de las viviendas vacías salga al mercado. En Vigo, por ejemplo, se habla de unas 14.000, en parte porque sus propietarios no quieren incorporarlas al mercado. Por ello, debemos ofrecer incentivos fiscales y garantías desde las administraciones públicas para reducir al mínimo los riesgos de quienes decidan poner sus viviendas en alquiler.

Por último, hay otra cuestión fundamental que es garantizar que las viviendas construidas con financiación pública mantengan indefinidamente esa condición.

¿Cree que debe recibir el mismo tratamiento un pequeño propietario que un gran fondo de inversión?

No. Debemos diferenciar el tratamiento fiscal y político que reciben los distintos tipos de propietarios. No es lo mismo una familia que ha ahorrado legítimamente y tiene un par de viviendas en alquiler que un fondo de inversión que dispone de 140, 150 o 200 inmuebles destinados al alquiler. La vivienda tiene una dimensión social y constituye un derecho. Por tanto, el interés privado no puede imponerse al interés público de una manera tan avasalladora. Hay que buscar un equilibrio entre ambos, por supuesto, pero creo que debemos poner más el acento en las necesidades de los ciudadanos que en las cuentas de resultados de las empresas.

En materia de vivienda, una de las principales críticas al Gobierno es que estas medidas han llegado tarde. Pedro Sánchez lleva ocho años al frente del Ejecutivo y da la impresión de que no se han empezado a impulsar hasta ahora, prácticamente al final de la legislatura. ¿Cree que se podría haber actuado antes?

Es verdad que hemos llegado tarde y que algunas medidas deberían haberse puesto en marcha antes. Pero, insisto, sacar adelante la propia ley de vivienda fue un proceso complejo. Las limitaciones competenciales -el suelo depende de los ayuntamientos, la construcción y las políticas de vivienda corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas y el Estado tiene otro papel- hacen que sea un proceso lento y que no pueda abordarse de otra manera.

Además, hay otro factor que tiene que ver con la propia demanda de vivienda. Y quiero dejar claro que esto no significa, en absoluto, responsabilizar a la inmigración de los problemas de acceso a la vivienda. Pero es cierto que la presión de la demanda ha sido muy fuerte. España es un país en el que se está creando empleo y que, además, tiene una dinámica demográfica propia. Ante esas oportunidades laborales, llegan personas de otros países, legítimamente, y necesitan, como cualquier otra, un lugar donde vivir.

En relación a esto, quería preguntarle por la regularización de inmigrantes, una de las medidas más polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué valoración hace de esta decisión? ¿Considera que también puede contribuir a aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda?

Mi valoración es absolutamente positiva. Creo que en este debate se mezclan el racismo, la aporofobia y, además, el interés de determinados sectores empresariales por disponer de mano de obra irregular en condiciones de semiesclavitud.

La regularización es positiva y una cuestión de humanidad. En mi opinión, este argumento sería suficiente. Pero, además, beneficia al conjunto del país desde el punto de vista económico y de las cuentas públicas; ya que la economía sumergida solo beneficia a los empresarios. Si condenas a un millón de personas a trabajar de manera irregular, estás dando a determinados empleadores la posibilidad de incrementar enormemente sus beneficios a costa de esas personas.

Centrándonos a nivel Galicia; PSOE, Sumar y BNG llegaron a un acuerdo para la transferencia de la AP-9 a Galicia, pero tendrá que negociarse en una comisión con el PP. ¿Cree que se podría haber hecho más para avanzar en este asunto?

Es un problema objetivo para Galicia que su principal vía de vertebración sea de peaje. Una situación a la que se ha llegado porque alguien prorrogó la concesión hasta 2048, una decisión que ahora, además, está cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Creo que debemos avanzar hacia la gratuidad, independientemente de quién tenga la titularidad de la autopista. Algunos plantean soluciones maximalistas, como la expropiación, pero eso presenta muchas dificultades legales y podría acabar en los tribunales europeos, con una indemnización millonaria a la empresa concesionaria. Por eso, hay que actuar con prudencia y realizar estudios económicos rigurosos y determinar hasta dónde puede llegar cada administración.

Es muy fácil decir que la Xunta no tiene que pagar y que debe hacerlo otra administración. Pero no se puede reclamar que el Estado asuma todos los costes mientras, al mismo tiempo, se bajan los impuestos y se renuncia a determinados ingresos. Cada administración debe explicar cómo piensa financiar las inversiones que reclama.

También hay que recordar que los usuarios habituales cuentan actualmente con descuentos que pueden llegar al 70 % si realizan 20 viajes. Y esas bonificaciones las pagamos entre todos.

Otro de los asuntos pendientes en Galicia, especialmente en Vigo, es la conexión directa de alta velocidad con Madrid por Cerdedo. Los plazos parecen avanzar y ahora sabemos que en marzo de 2027 saldrá a exposición pública, pero entre la ciudadanía persiste cierta sensación de que nunca llega. ¿Confía en que esta vez se avance definitivamente?

El origen de este problema está en la decisión de un Gobierno del Partido Popular de diseñar una línea de alta velocidad entre Zamora, Ourense y Santiago; con la que Vigo quedaba fuera del esquema. No fue hasta el 2005, cuando Abel Caballero llegó al Puerto de Vigo que planteó una alternativa que incorporase a Pontevedra y así nació la propuesta de la conexión por Cerdedo, que se trasladó al Gobierno de Zapatero, que inició su tramitación.

Debemos recordar que se trata de una infraestructura de miles de millones de euros y de una enorme complejidad técnica, por la orografía del terreno y la necesidad de construir túneles. El procedimiento comenzó con la correspondiente evaluación ambiental, pero en 2011 volvió a gobernar el Partido Popular y el proyecto quedó literalmente guardado en un cajón.

Por eso, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, hubo que retomar la tramitación. La normativa medioambiental, además, era más exigente y fue necesario realizar nuevos estudios hidrogeológicos, porque el trazado atraviesa dos cuencas distintas. Esa sucesión de trámites explica parte de la situación actual.

Para mí, el BOE sigue siendo muy importante. Mientras los compromisos se publiquen y los procedimientos avancen, aunque sea más despacio de lo que nos gustaría, hay progreso. Ahora tenemos el compromiso de sacar el documento a exposición pública en marzo de 2027. Es un paso más y es una obra muy compleja, pero no puede volver a guardarse en un cajón.

Quería preguntarle una última cuestión sobre Galicia. El PP se ha comprometido a eliminar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso si llega al Gobierno, pese a que fue precisamente un diputado socialista el primero en utilizarlas en la Cámara. ¿Cuál es la posición del PSOE ante este planteamiento y cómo cree que encaja con la defensa de la identidad y la pluralidad de las comunidades autónomas?

La posición del PSOE es que el PP está condicionado por Vox y sabe que necesitará su apoyo para gobernar. Por eso hace este tipo de guiños que, en este caso, suponen un ataque simbólico a la lengua gallega.

Pero hay algo que me sorprende todavía más: que al Partido Popular se le llene la boca diciendo que es el partido que más se parece a Galicia. No sé a qué Galicia se refiere. Si habla de la Galicia del club de golf de Atocha, quizá sí, pero creo que a los 2.720.000 gallegos y gallegas nos parece demasiado.

Otra de las declaraciones de Feijóo que ha generado debate estas últimas semanas es su defensa de que las menores de 16 años que quieran abortar tengan que informar previamente a sus padres, aunque eso pueda condicionar su decisión. Desde el PSOE consideran que sería un paso atrás. ¿Comparte esa valoración?

Sí, es objetivamente un paso atrás. Que una menor de 16 años que viva en una familia muy conservadora o católica puede encontrarse en una situación muy difícil si tiene que comunicar a sus padres que quiere abortar. Aunque solo sea informarles, esa obligación puede condicionar su decisión o llevarla a continuar con un embarazo que no desea y que considera que no es lo mejor para su vida y su futuro.

Creo que responde, por una parte, a un guiño a Vox y, por otra, a una corriente ideológica de sus sectores más conservadores en los que hay una visión profundamente tradicionalista del papel de la mujer, que la sitúa en el hogar y en el cuidado de los hijos. No digo que todos compartan esa postura, pero es una corriente que sigue presente en una parte de la derecha española.

Espero que no se llegue a ese escenario y que sigamos avanzando en derechos. Pero esa agenda de carácter confesional está muy presente en una parte del Partido Popular.

Terminamos con una última pregunta, a modo de titular. Si tuviera que explicarles a los votantes por qué deberían elegir al PSOE, ¿qué les diría?

Porque quiero vivir en una sociedad, en una España, en una Galicia y en una Pontevedra donde la solidaridad, la cooperación y el conjunto de la sociedad sean los principios que guíen las políticas públicas.

Cuando se anteponen las motosierras, la ley de la selva, los recortes indiscriminados, las exclusiones y las persecuciones, se construye un mundo en el que, personalmente, no me gustaría vivir. Y creo que a la mayoría de la gente de buena fe tampoco.