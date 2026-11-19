La provincia de Pontevedra ha vuelto a sufrir dos falsas amenazas de bomba en dos centros educativos que se suman a la oleada que se está registrando desde ayer, miércoles, en toda Galicia.

Este jueves han resultado afectados el IES Ramón Cabanillas de Cambados y el IES Pedra da Auga de Ponteareas, dos casos que se suman a los registrados ayer en el IES Luis Seoane y el IES Sánchez Cantón de Pontevedra, donde la intervención policial permitió descartar la existencia de explosivos.

Según informan desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, ambos centros han sido inspeccionados por especialistas en explosivos "por precaución", a pesar de que insisten en que estas amenazas "no tienen credibilidad".

La situación también ha tenido continuidad este jueves en Ourense. En el IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras, unos 500 alumnos han sido evacuados después de que el centro recibiese una nueva amenaza.

Tras la inspección realizada por las fuerzas de seguridad, el operativo ha finalizado sin encontrar ningún artefacto ni objeto sospechoso y los estudiantes han podido regresar a las aulas.

En el mismo municipio, el CEIP Otero Pedrayo también ha recibido un aviso de bomba a primera hora de la mañana. La Policía Local y la Guardia Civil han revisado las instalaciones y, una vez descartado cualquier peligro, el centro ha retomado su actividad lectiva.

Investigación abierta

La jornada del miércoles dejó cerca de 80 centros educativos afectados en toda Galicia, según el balance de la Consellería de Educación, una cifra que podría aumentar a medida que se revisen los correos electrónicos recibidos.

A Coruña fue la ciudad con mayor número de incidencias, con 31 centros afectados, aunque también se registraron avisos en Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Ribadeo, Monforte de Lemos y Pontevedra, entre otras localidades.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para identificar a los responsables de estos correos masivos. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado este jueves que "se está avanzando en la identificación del posible responsable de las amenazas".

Blanco también ha explicado que algunos centros están descubriendo este jueves mensajes que habían recibido el día anterior y que todavía no habían abierto. El delegado ha pedido tranquilidad a las familias y ha destacado la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Consellería de Educación.

La campaña presenta similitudes con las amenazas falsas registradas recientemente en miles de centros educativos de Italia y otros países europeos, donde también se enviaron correos electrónicos masivos alertando de la supuesta presencia de explosivos.