La Diputación de Pontevedra pone el foco en el machismo digital este 25-N: "Verlo no basta. Actúa". Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha presentado su campaña con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año lleva por lema "Verlo no basta. Actúa. #Bloquea la violencia. Denuncia el machismo" y pone el foco en las distintas formas de violencia machista que se ejercen a través de Internet y las redes sociales.

"Queremos poner el foco en la violencia que también se esconde detrás de las pantallas, porque el ciberacoso, la difusión de imágenes sin consentimiento, las amenazas y el control digital son violencia real con consecuencias reales para las niñas y las mujeres", ha señalado el presidente provincial, Luis López.

El responsable de la Diputación ha reivindicado la necesidad de que Internet sea un espacio seguro y de respeto para todas las mujeres, recordando que la lucha contra la violencia machista no puede limitarse a una jornada: "El 25-N tiene que ser los 365 días del año".

Actividades por el 25-N

La programación ha comenzado con la instalación de un panel en el Pazo Provincial de Pontevedra y una lona en la fachada de la sede de la Diputación en Vigo. Además, a lo largo de noviembre se están desarrollando actividades en centros educativos de la provincia dentro del concurso escolar "E ti, que pensas da igualdade".

Entre las iniciativas previstas figuran también la presentación de un mural de la artista Alba Troiteiro en el Centro Penitenciario de A Lama, la entrega de los premios GirlGeekPower en la sede de Vigo, en el marco de la Cátedra Feminista 4.0, y la presentación del informe Stop Machitroles, el 26 de noviembre, en la sede Redeiras de la Universidade de Vigo.

Asimismo, las sedes institucionales de Pontevedra y Vigo se iluminarán de morado entre el 24 y el 26 de noviembre.

El acto central tendrá lugar el 25 de noviembre, con la lectura del manifiesto institucional a cargo de la atleta paralímpica gallega Desirée Vila. "Es un lujo para nosotros que nos ceda su voz y su rostro, tan popular, para representar nuestra condena firme y sin matices contra la violencia machista", ha destacado Luis López.