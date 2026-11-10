Treinta y un supermercados Gadis de Pontevedra inician este viernes la Gran Recogida de Alimentos

Los supermercados Gadis de la provincia de Pontevedra se suman a la Gran Recogida de Alimentos, la campaña impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para ayudar a las familias más vulnerables.

La campaña comenzará este viernes, 13 de noviembre, y se prolongará hasta el día 21. Durante esos nueve días, los clientes podrán colaborar en los 225 establecimientos que Gadis tiene repartidos entre Galicia y Castilla y León, de los cuales 31 se encuentran en la provincia de Pontevedra.

Para participar, los usuarios pueden donar alimentos no perecederos y productos de higiene en los espacios habilitados en los supermercados o realizar una aportación económica al pasar por caja.

La cadena de supermercados participa por duodécimo año consecutivo en esta iniciativa, que busca mejorar la situación de las personas desfavorecidas del entorno más cercano.