Remodelación del enlace de Pontevedra en la AP-9 Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

La remodelación del enlace de Pontevedra en la AP-9 provocará restricciones de tráfico: cortes y desvíos

Las obras de remodelación del enlace de Pontevedra norte de la autopista del Atlántico AP-9, también conocido como Nudo de Bomberos, provocarán restricciones de tráfico desde el martes 10 de noviembre.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para ejecutar los trabajos sobre la carretera autonómica PO-531 (Pontevedra- Baión), será preciso realizar un desvío que afectará a todos los vehículos que salgan de la autopista AP-9, tanto a los procedentes de Santiago como a los de Vigo.

En concreto, los vehículos que se dirijan a Pontevedra deberán realizar un pequeño recorrido en dirección Vilagarcía, hasta la primera glorieta donde podrán efectuar el cambio de sentido.

Por su parte, los vehículos que circulen por la PO-531 desde Pontevedra con sentido Vilagarcía de Arousa dejarán de utilizar la estructura que actualmente da continuidad a dicho itinerario ya que va a ser demolida. En su lugar lo harán por un carril continuo en la cota inferior.

Para la realización de los trabajos de ampliación de la glorieta norte del puente de Corrientes (avenida Domingo Fontán) se suprimirá el funcionamiento en glorieta con los siguientes desvíos:

Los vehículos que deseen continuar por la avenida Domingo Fontán procedentes de la glorieta de Bomberos, deberán cruzar el puente y efectuar un cambio de sentido en la glorieta de la margen opuesta.

Los vehículos que circulen por la avenida Domingo Fontán procedentes de Pasarón no podrán girar hacia el puente, sino que deberán continuar hasta la glorieta de Bomberos y efectuar en ella un cambio de sentido. Estos vehículos deberán ceder el paso a los procedentes del puente que se dirijan hacia la glorieta de Bomberos.

Los vehículos procedentes del puente circulan sin restricciones en ambos sentidos de la avenida Domingo Fontán.