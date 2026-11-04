CC.OO. será el único sindicato con representación en el comité de empresa de la Diputación de Pontevedra

Comisiones Obreras (CCOO) ha logrado los cinco representantes del comité de empresa del personal laboral de la Deputación de Pontevedra. De esta forma, queda como el único sindicato con representación en este órgano.

Tal y como ha trasladado el sindicato, fueron unas elecciones sindicales "particulares" porque, a consecuencia del proceso de funcionarización de personal laboral, correspondió elegir un comité de cinco miembros, en vez de los nueve escogidos en el anterior proceso.

Además, el sindicato ha lamentado que la elección del comité de empresa estuvo marcada por las "resistencias" del "frente común" formado por "la Deputación, UGT, CIG y CSIF". "Sostenían que solo correspondía escoger a tres personas delegadas", han afirmado.

A este respecto, han denunciado que había solicitado que en el censo electoral se computaran las jornadas de personal temporal del último año, pero el día de la constitución de la mesa electoral la Diputación presentó un censo de 48 trabajadores, por lo que se elegirían tres delegados de personal.

Sin embargo, CCOO presentó una reclamación y el censo finalmente fue de 67 empleados. Cabe recordar que, hasta ahora, la representación de los trabajadores estaba conformada por cinco personas delegadas de Comisiones y cuatro de UGT.