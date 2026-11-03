La acampada de Sol se disuelve: Vigo sigue y Pontevedra lo decidirá en asamblea

A pesar de la disolución de parte de la acampada de Sol (Madrid) y posterior desalojo por parte de la Policía Nacional, la acampada por la vivienda en Vigo se mantendrá de manera indefinida.

Así lo trasladaron a Europa Press la información por parte de los propios manifestantes. La acampada viguesa comenzó, en la Alameda, el pasado 13 de octubre. El objetivo es exigir vivienda "digna" a precios "asequibles". Con cerca de 60 tiendas, entre 30 y 40 personas pernoctan cada día en Vigo para reclamar soluciones ante la "crisis" habitacional que sufre la urbe.

Por su parte, los acampados en Pontevedra celebrarán esta noche una asamblea para decidir los siguientes pasos a seguir, después de lo ocurrido en Madrid. De esta manera, han convocado una rueda de prensa para mañana miércoles con el objetivo de informar de la decisión tomada.