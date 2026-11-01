Una ruta para descubrir las aves de la ría de Pontevedra abre inscripciones este lunes

La Diputación de Pontevedra abrirá este lunes 2 de noviembre, a las 9:00 horas, el plazo de inscripción para una nueva ruta ornitológica por la ría de Pontevedra, que recorrerá la desembocadura del río Lérez y la zona intermareal de Lourido-Combarro.

La actividad se celebrará el domingo 15 de noviembre dentro del programa provincial 'Voando nas Rías Baixas'.

La iniciativa, organizada en colaboración con SEO/BirdLife, permitirá a los participantes descubrir la riqueza natural de este entorno, donde los sedimentos del río Lérez crean zonas de lodo y arena que atraen a numerosas especies de aves limícolas, marinas, garzas y anátidas.

La excursión incluirá desplazamiento en autobús y el acompañamiento de dos guías especializadas en ornitología. Además, la Diputación facilitará guías de aves, prismáticos y dos telescopios terrestres de alta gama para observar las especies sin interferir en su hábitat. Se recomienda acudir con ropa cómoda y calzado adecuado.

Esta será la sexta de las siete rutas previstas este año dentro del programa 'Voando nas Rías Baixas', que busca promover el conocimiento y la conservación del patrimonio natural de la provincia. La edición concluirá el próximo 13 de diciembre con un recorrido por el Complejo Intermareal Umia-O Grove, entre los municipios de O Grove y Sanxenxo.