Vigo recuperará la memoria de la huelga general de 1972 con una obra de teatro protagonizada por adolescentes

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha presentado un programa de actividades destinado a acercar la memoria democrática a los jóvenes a través del teatro, el cómic y la literatura. Las iniciativas forman parte de la conmemoración de "España en Libertad. 50 años", que este año tiene como eje principal la juventud y la democracia.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, ha dado a conocer esta programación coincidiendo con la celebración, este sábado 31 de octubre, del Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, establecido por la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Una de las principales propuestas tendrá lugar en Vigo los días 12 y 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Sala Ártika, con el estreno de 1972, un espectáculo de creación colectiva protagonizado por adolescentes que recupera la memoria de la huelga general que paralizó la ciudad durante quince días en septiembre de aquel año.

La obra, desarrollada por la compañía ButacaZero bajo la dirección de Esther F. Carrodeguas, forma parte del proyecto estatal "Barrios en Lucha", impulsado por Teatro del Barrio y el Comisionado del Gobierno para reivindicar el papel de los movimientos obreros, vecinales y sindicales en la conquista de la democracia.

Teatro y talleres

La programación arrancará el lunes 2 de noviembre, a las 11:30 horas, en el Multiusos do Piñeiral de Chapela (Redondela), con la representación de Melón Pelado, también de ButacaZero. La obra, creada por Esther F. Carrodeguas, aborda la historia de las mujeres que fueron rapadas como forma de represión durante la Guerra Civil y la posguerra. A la función asistirá alumnado del IES de Chapela y se celebrará un coloquio posterior.

El jueves 5 de noviembre, a las 17:00 horas, la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogerá un taller de creación de fanzines dirigido por la ilustradora Inés Vázquez, en el que participarán alrededor de veinte estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.

Por otra parte, el IES de Ponte Caldelas participa en Relatos de la Libertad, una iniciativa que incluye un taller de escritura creativa impartido por Sonia Hermida y un concurso de relatos breves dirigido principalmente a estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato.

Las actividades se completarán con la distribución de un centenar de ejemplares del cómic España en Libertad. 50 años, 10 historias, coordinado por Manel Cráneo, y otros cien carteles de la campaña "La democracia es tu poder" en centros de Educación Secundaria de la provincia.