Pontevedra convoca nuevos minutos de silencio por el accidente ferroviario de Toledo

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo. JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

La Diputación de Pontevedra y la Subdelegación del Gobierno han convocado sendos minutos de silencio este jueves, 29 de octubre, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que deja al menos 68 personas fallecidas, según el último balance provisional.

Ambas concentraciones tendrán lugar a las 12:00 horas. El presidente de la Diputación, Luis López, participará en el minuto de silencio previsto en la escalinata exterior del Pazo Provincial, mientras que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, presidirá otro homenaje ante la sede de la Subdelegación, situada en la Praza de España.

Estos actos darán continuidad a las muestras de duelo celebradas este miércoles en distintos puntos de la provincia. En Vigo, la corporación municipal guardó un minuto de silencio a las 20:00 horas frente al Concello, en la Praza do Rei, con la participación de representantes de todas las fuerzas políticas.

El alcalde, Abel Caballero, que había suspendido su agenda institucional tras conocer la tragedia, trasladó sus condolencias a las familias y expresó su deseo de una pronta recuperación para los heridos.

También la ciudad de Pontevedra se sumó el miércoles a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con una concentración frente a la sede municipal de la calle Michelena. En el homenaje participaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el propio presidente de la Diputación, Luis López.

La convocatoria tuvo igualmente seguimiento en municipios de la comarca de O Morrazo, como Cangas, Moaña y Bueu, mientras que Marín tiene previsto celebrar este jueves, a las 12:00 horas, un minuto de silencio frente a la casa consistorial.

Al menos 68 fallecidos

El accidente se produjo en la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, colisionaron en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. El impacto provocó que varios vagones se precipitasen por un terraplén y dejó decenas de heridos, además de las víctimas mortales.

Las autoridades mantienen las labores de atención a los afectados y la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro, mientras el balance de fallecidos continúa siendo provisional.

El Gobierno central ha decretado tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos de todo el país.