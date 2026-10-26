Vox presentará un único candidato para el Senado por la provincia de Pontevedra tras pactar con el PP

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce, entre las que se encuentra Pontevedra. De esta forma, PP y el partido de extrema derecha tratan de contrarrestar el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio para las listas del senado.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los 'populares' retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "buena noticia" este acuerdo y ha saludado "la generosidad, la altura de miras y desde el sentido de Estado". "El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los muros y los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela", ha dicho en rueda de prensa.

Más de una semana de negociación

El PP y Vox llevan más de una semana explorando opciones para contrarrestar la candidatura conjunta de coalición para el Senado que han sellado el PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, que buscan evitar que la fragmentación del bloque posibilite una nueva mayoría absoluta del Grupo Popular. Las negociaciones se han llevado con gran hermetismo.

Tras conocer el pacto de las izquierdas, que registraron su coalición a última hora del 16 de octubre, el líder de Vox, Santiago Abascal, tendió la mano a los 'populares' para hacer lo propio, optimizar sus votos y contener el crecimiento del bloque de las izquierdas.

Poco después, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que las dos formaciones buscaban un acuerdo alegando que sería "un error facilitar el control" del Senado al "sanchismo" y deslizó la fórmula de la cesión de senadores por designación autonómica.

Desde el PP y Vox han admitido en los últimos días que uno de los objetivos es hacerse con una mayoría de tres quintos de la Cámara Alta (161 escaños), algo que les permitiría renovar el Tribunal Constitucional (hay cuatro vocales pendientes) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, el control del Senado se ha convertido en un asunto clave en esta campaña electoral.

Candidato de Sumar para el Senado

Por otro lado, Sumar ha confirmado que su secretario xeral en Galicia, Paulo Carlos López, será el portavoz del Frente Amplio en esta comunidad durante la campaña electoral. Además, concurrirá al Senado por la provincia de Pontevedra en la coalición 'Senado de Progreso' junto al PSdeG.

Así lo han confirmado fuentes de la organización, que han señalado que su nombramiento se ha decidido en la mesa de partidos del Frente Amplio en Galicia después de la propuesta formulada "por unanimidad" por la Coordinadora Nacional de Movemento Sumar Galicia.

En concreto, el papel de Paulo Carlos López será el de "elevar las posiciones políticas" del Frente Amplio, así como el de "acudir a los debates electorales o acompañar a los candidatos en sus circunscripciones". En la papeleta de la Cámara Alta el líder de Sumar Galicia concurrirá de número 2 en la candidatura unitaria 'Senado de Progreso' que encabezará en la provincia de Pontevedra la socialista Carmela Silva.