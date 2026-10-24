El nuevo subdelegado del Gobierno en Pontevedra pide que no haya violencia en las manifestaciones de este fin de semana
Se han convocado varias en repulsa a la actuación policial en A Coruña que, sin embargo, Alfonso Lago consideró proporcional por la presencia de "grupos violentos"
Más información: Convocan una concentración en Vigo contra la "represión policial" tras la visita de Abascal a A Coruña
El nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Alfonso Lago, ha emitido sus primeras declaraciones con motivo de las distintas concentraciones convocadas en Pontevedra y Vigo en repulsa a la actuación policial de A Coruña -coincidiendo con la visita del líder de Vox, Santiago Abascal-.
Lago mantuvo un encuentro con representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para preparar el operativo de vigilancia. "Defendo o dereito dos convocantes a manifestarse este domingo, pero tamén quero reivindicar a proporcionalidade da actuación policial na Coruña, onde houbo grupos violentos e cando se sobrepasan todos os límites é indispensable a intervención policial para garantir a seguridade cidadá", declaró.
Por último, el nuevo subdelegado pontevedrés se comprometió a garantizar la seguridad en los distintos mítines que se sucederán en la provincia a causa de la precampaña. "España é unha democracia e o dereito de reunión e manifestación está garantizado, pero agardo que as manifestacións deste domingo discorran atendendo á legalidade e sen violencia ou provocacións", manifestó.