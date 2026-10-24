Reunión en la Subdelegación de Pontevedra para preparar los dispositivos para las manifestaciones en Vigo y Pontevedra. Subdelegación del Gobierno.

El nuevo subdelegado del Gobierno en Pontevedra pide que no haya violencia en las manifestaciones de este fin de semana

El nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Alfonso Lago, ha emitido sus primeras declaraciones con motivo de las distintas concentraciones convocadas en Pontevedra y Vigo en repulsa a la actuación policial de A Coruña -coincidiendo con la visita del líder de Vox, Santiago Abascal-.

Lago mantuvo un encuentro con representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para preparar el operativo de vigilancia. "Defendo o dereito dos convocantes a manifestarse este domingo, pero tamén quero reivindicar a proporcionalidade da actuación policial na Coruña, onde houbo grupos violentos e cando se sobrepasan todos os límites é indispensable a intervención policial para garantir a seguridade cidadá", declaró.

Por último, el nuevo subdelegado pontevedrés se comprometió a garantizar la seguridad en los distintos mítines que se sucederán en la provincia a causa de la precampaña. "España é unha democracia e o dereito de reunión e manifestación está garantizado, pero agardo que as manifestacións deste domingo discorran atendendo á legalidade e sen violencia ou provocacións", manifestó.