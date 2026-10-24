El BNG se encomienda a lo conocido por la provincia de Pontevedra: Carme da Silva será cabeza de lista el 29N

No habrá cambios en el puesto de salida del BNG por la provincia de Pontevedra para los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Carme da Silva, senadora por designación autonómica, repetirá como cabeza de lista de la formación nacionalista en la provincia pontevedresa.

El Consello Nacional do BNG ha aprobado este sábado las listas con las que la formación buscará ampliar su representación en las Cortes Generales. Así, los nacionalistas mantendrán en Galicia tres de sus cuatro cabezas al Congreso en el pasado 2023 de cara a las próximas votaciones: Serán Néstor Rego (A Coruña), su único diputado estatal; Carme da Silva (Pontevedra), senadora por designación autonómica, y Noa Presas (Ourense). El único cambio es la número uno por Lugo, Olalla Rodil, que ya concurrió a las urnas por esta provincia en 2015 y 2019.

Durante su intervención este sábado, la portavoz nacional, Ana Pontón, insistió en su aspiración a obtener "más peso político" en Madrid "para defender Galicia y una vida digna". Con todo, añadió, con un solo diputado y una senadora "conseguimos avances importantes", ensalzó Pontón. A sus ojos, Rego demostró en los últimos años que se puede hacer "mucho" por Galicia "con trabajo, con rigor, con seriedad y con capacidad de negociación". A Carme da Silva también la destacó como una "garantía de defensa de los intereses de los gallegos y gallegas y de las mayorías sociales".

Sobre Noa Presas, diputada autonómica al igual que Olalla Rodil, Pontón argumentó que conoce "perfectamente" las necesidades de Ourense, además de describirla como "feminista y rigurosa". Por su parte, Rodil es una mujer "con experiencia y con una trayectoria contrastada". "Hay algún cabeza de lista al que ya le están temblando las piernas porque se acuerda de los repasos que le daba en el Parlamento", ha apuntado.