Resultados elecciones generales 2026 en la provincia de Ourense con el escrutinio al 96,17%

El Partido Popular lidera el recuento de las elecciones generales en Ourense y obtendría tres de los cuatro escaños que la provincia elige para el Congreso de los Diputados. El PSdeG-PSOE se quedaría con el otro. Con el 96,17% escrutado a las 22:48 horas, la circunscripción mantiene el mismo reparto que en las generales de 2023.

En ese avance, los populares sumaban el 50,73% de los votos y los socialistas, el 29,23%. La tabla detallada de candidaturas recoge otro corte del recuento, en el que el PP figura con 79.697 votos (50,62%) y el PSdeG-PSOE con 46.044 (29,25%). En el cálculo provisional del último escaño en juego, que recaería en el PP, a los socialistas les faltarían 7.088 votos para conseguir un segundo diputado.

El BNG gana peso

El BNG se mantiene como tercera fuerza en Ourense con 17.995 votos y el 11,43%, frente al 8,22% de 2023. Los nacionalistas ya superan los 15.317 votos que lograron entonces, aunque seguirían sin obtener escaño por la provincia.

Vox suma 9.084 votos (5,77%) y mejora en 0,90 puntos su porcentaje de 2023. Frente Amplio-Fronte Ampla obtiene 1.035 votos (0,65%). Ambas candidaturas quedarían también sin representación por Ourense.

El PSOE gana en dos concellos

Entrimo y Petín son los únicos concellos en los que el PSdeG-PSOE encabeza el mapa provincial de resultados. En ambos municipios, el escrutinio ya ha concluido.

En Entrimo, los socialistas obtuvieron 328 votos (49,54%), por delante del PP (33,83%) y del BNG (7,40%). En Petín, el PSdeG-PSOE sumó 244 votos (44,44%), seguido del PP (39,16%) y del BNG (6,55%).

Sube la participación

La participación en la provincia de Ourense alcanzó el 66,24% a las 18:00 horas, 12,77 puntos más que a la misma hora en las generales de 2023, cuando había votado el 53,47% del electorado.