Detenido en Ourense un fugitivo condenado en Portugal por agredir sexualmente a una menor

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Ourense a un fugitivo reclamado por las autoridades portuguesas tras haber sido condenado por agredir sexualmente a una menor de edad de su entorno familiar en el año 2021.

Según ha informado el cuerpo policial, la investigación se inició después de que la Brigada de Policía Judicial recibiese una comunicación sobre la posible presencia en territorio ourensano del prófugo, sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y entrega.

Las pesquisas permitieron localizar y detener al individuo el pasado 20 de noviembre en una localidad de la provincia de Ourense en la que residía.

El arrestado, condenado a más de siete años de prisión por la justicia portuguesa, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional a través de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Ourense, que decretó su inmediato ingreso en prisión.