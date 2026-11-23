Tres heridos tras salirse de la vía y volcar un coche en la AG-53 a su paso por Punxín (Ourense)

Tres personas resultaron heridas este domingo tras sufrir una salida de vía y volcar el vehículo en el que circulaban por la autovía AG-53, a su paso por el municipio ourensano de Punxín.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las 22:00 horas. Tras el vuelco, los ocupantes del turismo recibieron la ayuda de varias personas para abandonar el habitáculo, por lo que no fue necesaria la intervención de los equipos de excarcelación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a los tres heridos y los trasladaron a un centro hospitalario. En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Choque contra un puente

Por otra parte, otras dos personas resultaron heridas este domingo en Ourense tras chocar el coche en el que viajaban contra un puente en la calle Os Canteiros.

El accidente se produjo alrededor de las 18:40 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de lo ocurrido y advirtió de que una de las personas implicadas no podía salir del vehículo.

Hasta el punto se movilizaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Ourense y la Policía Local.

Finalmente, los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a uno de los ocupantes, que fue evacuado por los servicios sanitarios junto con la otra persona herida.