Un hombre ha resultado herido tras ser atropellado en la avenida de Ourense, en Xinzo de Limia (Ourense).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el incidente tuvo lugar alrededor de las 09:20 horas de este domingo en la avenida de Ourense, en Xinzo. Según señalaba el particular que alertó del mismo, el hombre afectado había sufrido un golpe en la cabeza y permanecía consciente.

Hasta el punto se desplazaron miembros de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron una ambulancia, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Xinzo.

Finalmente, la persona fue atendida por los profesionales sanitarios.