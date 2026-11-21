Francisco José Figueiral Gómez, de 38 años, ha sido localizado sin vida este sábado por la mañana en Ourense. El hombre permanecía desaparecido desde el pasado lunes 16 de noviembre y su hallazgo se ha producido el mismo día en el que estaba programada una batida ciudadana para tratar de encontrarlo en el entorno de Montealegre, fuera del núcleo urbano.

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta que había difundido días atrás y ha comunicado el desenlace a través de sus redes sociales, después de recibir la información de sus familiares. La noticia se trasladó minutos antes de las 10:00 horas, cuando estaba previsto que comenzase el dispositivo de búsqueda con participación ciudadana.

Figueiral había sido visto por última vez a las 22:15 horas del lunes. La alerta difundida para facilitar su localización incluía también datos sobre su vehículo, un Toyota Yaris de color gris, con el objetivo de ayudar a identificarlo.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado.