Celanova (Ourense) decreta un día de luto oficial por la muerte de Xosé Luís Méndez Ferrín. RAG / Wikipedia

El Ayuntamiento de Celanova (Ourense) ha decretado este viernes, 20 de noviembre, como día de luto oficial por el fallecimiento de Xosé Luís Méndez Ferrín, que murió durante la pasada madrugada en Vigo a los 88 años. Las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo.

El Consistorio ha expresado este jueves su "profundo pesar" por la pérdida del escritor, poeta, periodista y expresidente de la Real Academia Galega, cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a Celanova y, especialmente, a Vilanova dos Infantes, localidad que consideraba su patria.

Méndez Ferrín mantuvo una importante vinculación con la vida cultural del municipio. Fue patrón de la Fundación Manuel Curros Enríquez y participó en el proceso de recuperación de la Casa dos Poetas, contribuyendo a su consolidación como referente cultural y social.

Además, el pasado 17 de mayo, con motivo de la celebración de las Letras Galegas, recibió el premio Adolfo Enríquez de la Romería Etnográfica Raigame, en reconocimiento a su compromiso y apoyo a esta cita cultural.

En nombre de la Corporación municipal y de todos los vecinos de Celanova, el Ayuntamiento ha trasladado su "afecto y solidaridad" a la familia, amistades y allegados del escritor, una de las grandes figuras de la literatura gallega contemporánea.