Buscan a un hombre de 38 años desaparecido desde este lunes en Ourense. SOS Desaparecidos

Buscan a un hombre de 38 años desaparecido desde este lunes en Ourense

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Francisco José Figueiral Gómez, un hombre de 38 años desaparecido desde este lunes, 16 de noviembre, en Ourense.

Según la información facilitada por la entidad, se desconoce su paradero desde las 22:15 horas. El hombre mide 1,78 metros de altura, es moreno y tiene barba.

La asociación también ha facilitado los datos de su vehículo para ayudar en la búsqueda. Se trata de un Toyota Yaris de color gris, con matrícula 6390 FLB.

SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para localizarlo y pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se ponga en contacto con las autoridades.