Los tres acusados de causar varios incendios en la comarca de Trives, Ourense, reconocen los hechos en la Audiencia Provincial de Ourense EP

Prisión para los tres acusados de causar varios incendios forestales en Trives (Ourense) entre 2021 y 2022

Dos acusados han aceptado dos años de prisión por un delito continuado de incendio forestal y un tercero, brigadista, ha aceptado un año de cárcel por un delito de incendio forestal, tras causar seis fuegos en la comarca de Trives (Ourense), entre los años 2021 y 2022.

Las partes han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Ourense, fijando además la pena de 12 meses de multa a razón de 5 euros diarios para los tres inculpados, tal y como informa Europa Press.

En este caso, Fiscalía ha modificado sus conclusiones, indicando que concurre en el primero de los acusados la atenuante de enajenación mental, al padecer este una discapacidad intelectual que "afecta de forma importante a su capacidad volitiva e intelectiva", reduciéndose así la pena de prisión de 6 a 2 años.

Del mismo modo, para el segundo acusado, Fiscalía ha indicado que concurre el atenuante de drogadicción, al sufrir este una adicción al consumo de alcohol y drogas "que también afecta de manera importante a su capacidad volitiva e intelectiva", reduciéndose la pena de prisión de 6 a 2 años.

Asimismo, concurre en los tres encausados la atenuante muy cualificada de reparación del daño, al haber abonado íntegramente la responsabilidad civil a la Xunta por los gastos de extinción de los incendios imputados.

Hechos

Según se recoge en el escrito fiscal, dos de los acusados provocaron, "actuando de mutuo acuerdo" seis incendios en la comarca de Trives, utilizando para ello su vehículo.

El primero de los fuegos se ocasionó sobre las 2.30 horas del 18 de agosto de 2021, en San Martiño de Manzaneza, quemando un total de 0,08 hectáreas y generando cerca de 3.604,72 euros en gastos de extinción.

El segundo de ellos fue provocado sobre las 0.05 horas del 23 de agosto de 2021, en la localidad de San Xoan de Río, afectando a 0,24 hectáreas y un total de 3.012,13 euros de gastos de extinción.

Asimismo, los acusados provocaron dos fuegos que calcinaron cerca de 3,21 hectáreas entre las 0.04 horas y las 2.23 horas del 25 de agosto de ese mismo año en Chandrexa de Queixa, generando cerca de 10.489 euros en gastos de extinción.

En esta línea, también el 28 de agosto, alrededor de las 21.15 horas, los inculpados provocaron un fuego en San Xoan de Barrio, calcinando 12,3 hectáreas y generando cerca de 27.000 euros en gastos de extinción.

Finalmente, actuando de común acuerdo con el tercero de los acusados, miembro de la Brigada de Extinción de Incendios de Puebla de Trives en el momento de los hechos, los inculpados calcinaron cerca de 0,53 hectáreas en A Somoza el 31 de agosto de 2022, ascendiendo a 5004 euros los gastos de extinción.

En esta línea, Fiscalía ha matizado que todos los fuegos se produjeron en condiciones "claramente favorables a la propagación", existiendo un Índice de Riesgo Diario de Incendio de peligro Extremo, y llegando a afectar a fincas de particulares.