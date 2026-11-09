Una operación coordinada por Europol desarticula una red de falsificaciones que operaba desde Ourense

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal han desarticulado una organización criminal transnacional dedicada a la introducción, almacenamiento y distribución mayorista de productos falsificados por toda España. La red operaba desde las localidades ourensanas de Verín y Xinzo de Limia, aunque había trasladado buena parte de su infraestructura logística al norte de Portugal para dificultar el control policial.

La operación se ha saldado con seis detenidos, que ya han ingresado en prisión.

La investigación, denominada operación Malabis y coordinada por Europol, ha permitido intervenir más de 109.000 artículos falsificados, cuyo valor de mercado supera los 10 millones de euros. El entramado generaba unos 20 millones de euros anuales mediante la venta al por mayor de ropa, calzado y complementos de imitación.

Las pesquisas, dirigidas por el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia (Plaza 1) y la Fiscalía de Ourense, permitieron descubrir que los integrantes de la organización coordinaban su actividad comercial, los contactos con intermediarios y las ventas desde Verín y Xinzo. Sin embargo, habían deslocalizado al norte de Portugal la mayor parte de las operaciones logísticas para ocultar sus actividades y dificultar las labores de vigilancia policial.

La operación ha incluido 12 registros: cuatro en Verín, dos en Xinzo de Limia, uno en A Gudiña y cinco en Portugal. Para distribuir la mercancía entre compradores de toda España, la red combinaba transportes terrestres propios con envíos frecuentes a través de empresas de paquetería urgente. Sus principales destinatarios eran comercios independientes y bazares que actuaban como puntos de venta al público.

Entre los más de 109.000 efectos intervenidos destacaba la elevada calidad de las falsificaciones, tanto por los materiales y acabados como por sus elementos identificativos. Algunos productos incorporaban incluso códigos QR clonados para reproducir las características de los artículos originales.

En el dispositivo participaron 147 agentes de la Guardia Civil y de la Guarda Nacional Republicana, con la coordinación de Europol y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil.

Los seis detenidos están investigados por presuntos delitos contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.