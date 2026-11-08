Prisión preventiva en Suecia para Roberto García, el consejero delegado de la mina de wolframio de A Gudiña (Ourense)

Roberto García Martínez, consejero delegado y principal valedor del proyecto de explotación de wolframio en la mina de A Gudiña (Ourense), se encuentra en prisión preventiva en Suecia.

Así lo ha trasladado este sábado la empresa minera sueca Eurobattery Minerals AB, promotora de la mina, en la que García ejerce como miembro del consejo de administración y director ejecutivo.

Según ha precisado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press, no disponen de más detalles sobre este asunto, pero proporcionarán una actualización cuando haya más información disponible.

El pasado mes de septiembre, Ecoloxistas en acción solicitaba a la Xunta paralizar el proyecto de la mina de A Gudiña hasta esclarecer todas las cuestiones legales, ambientales y administrativas pendientes tras hacerse pública la condena penal por estafa de su director ejecutivo, Roberto García Martínez.

Y es que, Eurobattery Minerals anunció la salida inmediata de su presidente y la ruptura de la relación con Mangold Fondkommission AB, entidad que ejercía como mentor financiero de la sociedad.

Según se exponía en la sentencia, ratificada con fecha del 21 de enero de 2026, a la que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia provincial de Bizcaia condenó a García Martínez y a otro como autores de un delito de estafa a la pena de dos años de cárcel y una multa de ocho meses con una cuota diaria de 30 euros. Además, ambos deberían indemnizar a la Agrupación Gestora Empresarial S.A (Agruges) en la cantidad de 3.460.000 dólares americanos.

Tal y como relataba la resolución, los condenados se presentaron en 2010 ante miembros de Agruges como propietarios de una explotación minera de oro en Sierra Leona que estaban interesados en obtener financiación para la industrialización a gran escala del negocio de extracción y venta de oro y diamantes.

Tras mantener diversas conversaciones, ambos condenados recibieron una serie de traspasos con este fin que compusieron un total de 3.460.000 dólares. Sin embargo, este dinero no fue utilizado con el fin pactado.

A mayores de esta condena, medios suecos adelantaban que se estaba investigando a Roberto García en el país por diversos delitos económicos. Finalmente, se ha decretado prisión preventiva para el CEO de la mina gallega, proyecto paralizado a raíz del escándalo.