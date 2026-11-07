Un vehículo de la Guardia Civil en una foto de archivo. Alberto Ruiz – Europa Press

Investigan la aparición del cuerpo de un bebé en un congelador en Allariz (Ourense)

La Guardia Civil de Ourense investiga la aparición del cuerpo sin vida de un bebé en un congelador en el municipio de Allariz.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Ourense a Treintayseis, la investigación se encuentra actualmente en curso. El cadáver del bebé estaba en un arcón congelador situado en un trastero de la localidad ourensana.

Según ha informado el creador de contenido Pedro Davila (@pooocho), el hallazgo se produjo cuando una mujer estaba limpiando las pertenencias de su madre. Las primeras estimaciones apuntarían a que el cuerpo podría llevar más de 20 años en el congelador.

Europa Press informa de que el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), cuyos forenses se encuentran actualmente pendientes de los análisis necesarios para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte del bebé, todavía desconocidas.

Por el momento, no han trascendido más circunstancias del suceso, dado que el juzgado de Ourense del que depende el caso ha decretado el decreto de sumario sobre él.