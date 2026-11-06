arias vacas en un campo cubierto de nieve, a 24 de febrero de 2023, en A Fonsagrada, Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

Galicia bajo cero: la provincia de Ourense vuelve a marcar las temperaturas mínimas de la comunidad

El invierno está a la vuelta de la esquina en Galicia. Ourense ha vuelto a marcar las temperaturas mínimas de la comunidad, con termómetros que han registrado menos de cero grados durante la madrugada de este viernes.

El ranking lo encabeza el municipio ourensano de Calvos de Randín, donde se han registrado ocho grados bajo cero a las 4:20 horas. Varios concellos cercanos obtuvieron cifras parecidas, como Xinzo (-6,3 grados) y Verín (-4,8 grados).

Por otro lado, en esta jornada de 6 de noviembre llegan las lluvias a Galicia. Según explica MeteoGalicia y recoge Europa Press, serán precipitaciones débiles que entrarán por el suroeste por la tarde.

La ausencia de altas presiones permite la llegada de la borrasca Bruna por el oeste. El fin de semana estará marcado por chubascos aislados y temperaturas en ascenso. MeteoGalicia prevé que la próxima semana sea de lluvias.