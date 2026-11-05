Piden 29 años de cárcel para un sacerdote acusado de violar a sus dos sobrinas menores en Ourense

Fiscalía solicita la pena de 29 años de prisión para un sacerdote católico de la Diócesis de Ourense por dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal a sus dos sobrinas, menores de 16 años en el momento de los hechos, "prevaliéndose de su relación de superioridad moral y física por su condición de sacerdote y por la corta edad de las víctimas".

Según se recoge en el resumen del escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado -tío paterno de ambas víctimas- aprovechó su relación familiar directa con las menores; "la confianza depositada en él por el entorno familiar; su ascendencia personal, religiosa y moral sobre las perjudicadas"; y la corta edad de estas, para realizar "de forma reiterada actos contra la libertad sexual" de ambas.

El fiscal ha solicitado que el juicio -que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Ourense- se celebre a puerta cerrada a causa de la índole de los delitos, puesto que su divulgación "perjudicaría a la intimidad y a la dignidad" de las víctimas y de su familia, "pudiéndose así coartar e influir negativamente en su testimonio y en el de sus familiares", así como para "limitar los posibles daños producidos a las víctimas", que, a causa de los hechos, sufren un trastorno por estrés postraumático.

Hechos

Con respecto a la primera víctima, los hechos se produjeron entre junio del año 2000 y diciembre del año 2008, cuando contaba entre 8 y 17 años de edad aproximadamente, iniciándose en el contexto temporal de la Primera Comunión de esta.

Así, desde sus 12 años de edad y hasta que alcanzó los 17 años, aproximadamente, el inculpado violó a la menor en reiteradas ocasiones y en distintos lugares "a los que tenía acceso por razón de su relación familiar o condición sacerdotal", incluyendo domicilios familiares, dependencias vinculadas al ámbito religioso y en espacios en los que podía generar "situaciones de aislamiento o especial confianza con la menor".

De la misma manera, entre los años 2004 y 2009, cuando la segunda víctima contaba entre 8 y 13 años de edad, el acusado realizó los mismos actos de forma reiterada.

Solicitud de condena

Así, con respecto a la primera víctima, el Ministerio Fiscal ha solicitado la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como el pago de una indemnización de 150.000 euros por daño moral, daño psíquico, secuelas y perjuicios personales derivados de los hechos (siendo la Diócesis de Ourense responsable civil subsidiario).

En cuanto a la segunda víctima, ha solicitado la pena de 14 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como el pago de una indemnización de 110.000 euros por daño moral, daño psíquico, secuelas y perjuicios personales derivados de los hechos (siendo la Diócesis de Ourense responsable civil subsidiario).

Además, Fiscalía ha interesado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con ambas víctimas durante 10 años, así como la inhabilitación especial para cualquier oficio o actividad que conlleve contacto con menores y la inclusión de su ADN en la base de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.