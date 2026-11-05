Piden 29 años de cárcel para un sacerdote acusado de violar a sus dos sobrinas menores en Ourense
Fiscalía considera que el acusado -tío paterno de ambas víctimas- aprovechó su relación familiar directa con las menores
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Fiscalía solicita la pena de 29 años de prisión para un sacerdote católico de la Diócesis de Ourense por dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal a sus dos sobrinas, menores de 16 años en el momento de los hechos, "prevaliéndose de su relación de superioridad moral y física por su condición de sacerdote y por la corta edad de las víctimas".
Según se recoge en el resumen del escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado -tío paterno de ambas víctimas- aprovechó su relación familiar directa con las menores; "la confianza depositada en él por el entorno familiar; su ascendencia personal, religiosa y moral sobre las perjudicadas"; y la corta edad de estas, para realizar "de forma reiterada actos contra la libertad sexual" de ambas.
El fiscal ha solicitado que el juicio -que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Ourense- se celebre a puerta cerrada a causa de la índole de los delitos, puesto que su divulgación "perjudicaría a la intimidad y a la dignidad" de las víctimas y de su familia, "pudiéndose así coartar e influir negativamente en su testimonio y en el de sus familiares", así como para "limitar los posibles daños producidos a las víctimas", que, a causa de los hechos, sufren un trastorno por estrés postraumático.
Hechos
Con respecto a la primera víctima, los hechos se produjeron entre junio del año 2000 y diciembre del año 2008, cuando contaba entre 8 y 17 años de edad aproximadamente, iniciándose en el contexto temporal de la Primera Comunión de esta.
Así, desde sus 12 años de edad y hasta que alcanzó los 17 años, aproximadamente, el inculpado violó a la menor en reiteradas ocasiones y en distintos lugares "a los que tenía acceso por razón de su relación familiar o condición sacerdotal", incluyendo domicilios familiares, dependencias vinculadas al ámbito religioso y en espacios en los que podía generar "situaciones de aislamiento o especial confianza con la menor".
De la misma manera, entre los años 2004 y 2009, cuando la segunda víctima contaba entre 8 y 13 años de edad, el acusado realizó los mismos actos de forma reiterada.
Solicitud de condena
Así, con respecto a la primera víctima, el Ministerio Fiscal ha solicitado la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como el pago de una indemnización de 150.000 euros por daño moral, daño psíquico, secuelas y perjuicios personales derivados de los hechos (siendo la Diócesis de Ourense responsable civil subsidiario).
En cuanto a la segunda víctima, ha solicitado la pena de 14 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como el pago de una indemnización de 110.000 euros por daño moral, daño psíquico, secuelas y perjuicios personales derivados de los hechos (siendo la Diócesis de Ourense responsable civil subsidiario).
Además, Fiscalía ha interesado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con ambas víctimas durante 10 años, así como la inhabilitación especial para cualquier oficio o actividad que conlleve contacto con menores y la inclusión de su ADN en la base de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.