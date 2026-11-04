Declaran el convento del Bon Xesús da Limia Bien de Interés Cultural de Galicia

La Xunta de Galicia declara el convento del Bon Xesús da Limia como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. Con esta incorporación, la comunidad alcanza los 805 bienes declarados BIC.

De este modo, la Xunta reconoce la máxima protección para la edificación situada en el lugar de Trandeiras, en el municipio ourensano de Xinzo de Limia, por su valor arquitectónico, artístico e histórico. En este sentido, el expediente elaborado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude recoge el destacado valor cultural de un monasterio construido a principios del siglo XVI, que estuvo regido por la orden franciscana y cuyos restos son actualmente propiedad del Concello.

El conjunto incluye el claustro, las dependencias conventuales, los muros perimetrales y diversas construcciones auxiliares, como un horno, una alvariza y varias infraestructuras hidráulicas, además del bosque del entorno y la iglesia, que continúa en funcionamiento para el culto religioso y es propiedad de la diócesis de Ourense.

La protección como Bien de Interés Cultural también abarca varias piezas artísticas vinculadas al templo. Se trata de cinco retablos de madera de notable calidad artística: el retablo mayor, el de la Asunción, el del Cristo sobre la piedra fría y el de la Dormición de María.