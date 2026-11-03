El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de noviembre de 2026 Marta Fernández - Europa Press

El nuevo centro de control de Adif en Ourense estará operativo en 2027, con los refuerzos de Puente incorporados

El nuevo centro de regulación de la circulación de Galicia estará operativo en 2027, según la previsión que maneja Adif. Este centro de control estará ubicado en Ourense y gestionará líneas de alta velocidad, red convencional y ancho métrico.

Fuentes de la empresa pública consultadas por Europa Press confirman que ese nuevo centro 'multi-red' —en la actualidad no lleva la línea de alta velocidad Ourense-Santiago ni el Ferrol-Ribadeo— se pondrá en funcionamiento "lo antes posible", si bien no hay una fecha concreta. "Pero la idea es que esté funcionando en 2027", afirman.

Las obras, que fueron anunciadas en septiembre del año pasado, "continúan su avance conforme a lo planificado y se encuentran en fase de finalización". Así lo transmite Adif, que destaca que "a su puesta en servicio gestionará 1.250 kilómetros de trazado ferroviario en Galicia".

En la actualidad, el tráfico de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago se gestiona desde el cerebro operativo de Adif en Atocha, mientras el Ferrol-Ribadeo depende del centro de El Berrón, en Asturias.

La instalación de Ourense será "uno más de la red de CRC", por lo que se le aplicará el plan anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes. Estas medidas han sido aprobadas por el Consejo de Ministros casi una semana después del accidente de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, que ha resultado en al menos 69 muertes.

Innovaciones tecnológicas

Este plan incluye mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control y el uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema.

Por un lado, se modificarán los protocolos de gestión para introducir mecanismos de validación cruzada. Así, a partir de ahora, todas las decisiones que se tomen en un centro de control en momentos de circulación 'degradada' —cuando no se cuente con la asistencia de sistemas de bloqueo automático— estarán supervisadas y tendrán que ser validadas por, al menos, un segundo controlador humano.

Por la parte de la innovación tecnológica, se ha autorizado la creación de un nuevo software para los centros de control que cuente con alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas, 'checklist' de validación y una ergonomía visual mejorada que permita entender con "más facilidad" la ubicación de los trenes y la situación de las vías.

También se creará un agente de IA y un gemelo digital de la red para supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías y monitorizar conversaciones entre maquinistas y controladores. El objetivo es facilitar el trabajo de los empleados y minimizar la posibilidad de fallo humano.

Más descanso

En el ámbito de los recursos humanos, se incorpora la mejora de las condiciones laborales de los controladores y un refuerzo de las plantillas —con base en la dirección de los últimos años y los planes acordados con los sindicatos—, entre las que se encuentra adecuar el desarrollo de los descansos de los reguladores de tráfico para adaptarlos a los picos de mayor exigencia.

Además, se extenderán los protocolos de control de fatiga a otros perfiles "críticos", como el personal de seguridad en obras ferroviarias (encargados de trabajos y pilotos). También se ampliarán los mecanismos de formación continua de los controladores, con la introducción de mentorías, nuevas acreditaciones y simulacros regulares para entrenar la gestión de situaciones no habituales, detalla el Ministerio.

El ERTMS en Angrois

Respecto a las críticas sobre por qué se ha tardado tanto en instalar el ERTMS —Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, que sustituirá al LZB en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía—, Puente ha recordado que su fecha de finalización de implantación era en abril de este año y ha defendido que los retrasos en los contratos de obra pública y servicio "de esta complejidad" son algo "absolutamente normal".

En ese sentido, ha resaltado que este sistema tardó en implementarse diez años tras el accidente de Angrois en ese tramo final de la línea Ourense-Santiago y en el eje atlántico. En concreto, un cambio de proyecto dejó el tramo final desprovisto del 'ERTMS' y, además, había sido desconectado el sistema en su modalidad embarcada ante la detección de fallos de lectura.

Tras el accidente de A Grandeira, la obra para implantar el 'ERTMS' fue adjudicada en 2015, con la previsión de que estuviera lista en 2017, pero no llegó a materializarse la instalación hasta 2023. Este amplio plazo fue justificado en su momento por la complejidad técnica y por el hecho de no parar la circulación de los trenes salvo en contados días.