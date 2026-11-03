Muere una persona al caer con su tractor por un terraplén en O Barco de Valdeorras (Ourense)
El accidente ocurrió a las 17:45 horas, en el área recreativa de O Salgueiral, en Viloira
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Una persona ha fallecido este martes tras sufrir un accidente con su tractor en O Barco de Valdeorras. El accidente ocurrió a las 17:45 horas, en el área recreativa de O Salgueiral, en Viloira.
Según informa el 112 Galicia, un tractor que circulaba por un camino acabó cayendo por un terraplén de cinco o seis metros. Asimismo, detallan que el conductor no estaba atrapado, pero sí inconsciente.
Así, se movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Valdeorras, la Guardia Civil y la Policía Local. Una vez en el punto, los medios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona implicada.