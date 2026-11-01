Rescatan a una persona atrapada tras volcar un todoterreno en Bande (Ourense)

Una persona ha tenido que ser excarcelada este domingo tras sufrir un accidente con un todoterreno en el municipio ourensano de Bande. El vehículo se salió de la vía, subió por un muro y acabó volcando, dejando a su ocupante atrapado en el interior.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las 11:10 horas en el lugar de Aldea das Campiñas.

Fue el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 quien alertó a la central de emergencias de lo ocurrido, indicando que había una persona atrapada en el vehículo y advirtiendo, además, de la presencia de un vertido de aceite sobre la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Muíños y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente, los equipos de intervención confirmaron que fue necesario excarcelar a la persona afectada, que había quedado atrapada por los brazos. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud.