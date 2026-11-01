Piden seis años de cárcel y casi cinco millones por explotar una mina ilegal en Ourense

La Fiscalía solicita seis años de prisión para cada uno de los dos acusados de explotar ilegalmente una mina de pizarra en Casaio, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras. El Ministerio Público reclama, además, cerca de cinco millones de euros para reparar los daños ambientales ocasionados por la actividad minera.

Los acusados, nacidos en 1956 y 1985, constituyeron en 2012 la empresa Cafinsa Proyectos SL y, según el escrito fiscal, realizaron entre 2013 y 2018 trabajos de extracción de pizarra en la explotación San Valentín, pese a carecer de los derechos mineros y de la autorización correspondiente de la Xunta de Galicia.

La actividad se extendió por una superficie de 90 hectáreas y, según la acusación, provocó graves daños en más de 25 hectáreas de montes vecinales de Casaio y Lardeira, con acumulación de escombros y destrucción de árboles, pastos y arroyos.

La Fiscalía cifra en 4,5 millones de euros el coste de restauración de la zona afectada, a los que se suman unos 238.000 euros de indemnización para la comunidad de montes de Riodolas. También solicita multas superiores a 7.000 euros para cada acusado.

En cuanto a la empresa Cafinsa Proyectos, el Ministerio Público reclama una multa de 36.500 euros y la clausura de sus instalaciones durante cinco años.

El caso está previsto para este martes, 3 de noviembre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense.