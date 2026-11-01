Dos heridos y un edificio desalojado por un incendio en una vivienda de Verín (Ourense)

Dos personas han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas al hospital tras declararse un incendio en una vivienda de Verín (Ourense) durante la madrugada de este domingo.

El fuego obligó, además, a desalojar por completo el edificio mientras intervenían los servicios de emergencias.

Según ha informado el 112 Galicia, fueron varios particulares quienes alertaron del incendio, registrado en un piso de un inmueble situado en la avenida de San Lázaro.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Verín, efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y personal sanitario del 061.

Tras sofocar las llamas, los bomberos confirmaron que el fuego había afectado a la totalidad del techo de la vivienda. También advirtieron del riesgo de desprendimientos y caída de rescoldos debido a la acumulación de agua empleada durante las tareas de extinción.

Por su parte, los servicios sanitarios confirmaron el traslado de dos personas al Hospital de Verín, sin que por el momento hayan trascendido detalles sobre la gravedad de sus lesiones.